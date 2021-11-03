Защита обжаловала арест учредителя ставропольской "Открытой газеты"

03 ноября 2021, 18:09

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Учредитель "Открытой газеты" Владислав Леонтьев находится в изоляторе временного содержания Ставрополя. Подана апелляция на его арест, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", силовики 30 и 31 октября дважды конфисковали тираж ставропольской "Открытой газеты" и 31 октября задержали ее учредителя Владислава Леонтьева, который вез газету. Главред издания Людмила Леонтьева предположила, что давление на журналистов связано с публикациями о рейдерском захвате сельхозпредприятия. Суд на Ставрополье 1 ноября приговорил учредителя "Открытой газеты" Владислава Леонтьева, который препятствовал изъятию тиража газеты, к 15 суткам административного ареста. Полиция объяснила изъятие тиража издания информацией о печатной продукции "деструктивного характера".

Адвокат учредителя "Открытой газеты" Владислава Леонтьева Ирина Скорикова обжаловала решение Красногвардейского районного суда Ставрополя об аресте на 15 суток. "Леонтьев находится в ИВС Ставрополя. Решение суда обжаловано в Ставропольском краевом суде. Встречи с Леонтьевым не было. На суде не присутствовала", – рассказала Скорикова корреспонденту "Кавказского узла".

Жалобами на условия содержания Леонтьева адвокат не располагает.

Главный редактор "Открытой газеты" Людмила Леонтьева не смогла предоставить комментарий. "Извините, я на суде. Мне некогда", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" Леонтьева.

В Ставропольском краевом суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Леонтьев был осужден на 15 суток.

Источник "Кавказского узла" сообщил, что Людмила Леонтьева приходится матерью арестованному Владиславу Леонтьеву.

"Открытая газета" издается с 2002 года, ее редакция находится в Ставрополе. Главный редактор издания – Людмила Леонтьева, следует из информации на сайте газеты.

"Кавказский узел" также писал, что газета "Открытая для всех и для каждого" ("Открытая газета") – независимое печатное издание, публикующее материалы на различные острые темы, касающиеся жизни Ставропольского края. В частности, в 2007 году издание подвергло критике принципы распределения должностей в краевой думе и саму структуру краевого парламента.