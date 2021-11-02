Следы пыток на теле Равиля Расулова поставили под сомнение версию силовиков о причинах его смерти

02 ноября 2021, 03:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

К погибшему в СИЗО в Волгоградской области Равилю Расулову могли применять пытки, заявил правозащитник Игорь Нагавкин. По его данным, на теле Расулова были ярко выраженные следы побоев. На теле есть следы электрошокера, отметил адвокат Расуловых Дмитрий Карандашов. Жена Расулова отрицает версию о суициде.

Как писал "Кавказский узел", подозреваемый по делу о вымогательстве Равиль Расулов покончил с собой в одном из СИЗО Волгограда, его родственники потребовали наказать виновных в смерти арестованного. Правозащитник Игорь Нагавкин, к которому обращались родные умершего, не исключил, что его избивали.

Правозащитник пожаловался Генпрокурору на бездействие сотрудников областной прокуратуры

Правозащитник Игорь Нагавкин направил 1 ноября жалобу генпрокурору Игорю Краснову на бездействие сотрудников прокуратуры Волгоградской области.

"Прошу незамедлительного реагирования на мою жалобу, так как череда смертей в СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области не останавливается, а пополнилась 22-летним Расуловым Р.Н.", - говорится в жалобе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В феврале Генпрокурором РФ был привлечен к дисциплинарной ответственности один из заместителей прокурора Волгоградской области за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по организации надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, а также за "ослабление контроля за работой подчиненных", - напомнил в своей жалобе правозащитник.

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов объявил замечание зампрокурора Волгоградской области Николаю Ерешкину за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей в связи со смертями в октябре 2020 года двух заключенных СИЗО-1 и выявленными многочисленными нарушениями. По данным ведомства, в этом СИЗО с 2018 года было совершено пять суицидов, однако их причины должным образом не анализировались.

Нагавкин в жалобе отметил, что 29 октября к нему обратилась мать погибшего Роза Расулова "с просьбой о помощи в проведении общественного расследования по факту смерти её сына Расулова Равиля Низамудиновича, 05.12.1998 г.р., труп которого был обнаружен 28.10.21 года в камере УФК СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области".

Правозащитник указал, что 25 октября "обвиняемый Расулов Р.Н. после судебного заседания по продлению срока содержания под стражей был доставлен в СИЗО-4 УФСИН России по Волгоградской области, то есть в то СИЗО, где он ранее содержался, и в котором содержатся обвиняемые, проходящие по уголовным делам в ОМВД России Советского района г. Волгограда". В тот же день вечером Расулова "насильно вывезли … в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области, при этом каких-либо законных оснований у сотрудников ФСИН не имелось", - указано в жалобе.

За несколько дней до смерти Расулова и пятерых его сокамерников заставляли под видеокамеру сказать, что они отказываются от "воровских" традиций и желают сотрудничать с оперативными сотрудниками УФСИН, то есть быть в качестве доносчиков на других лиц, содержащихся в СИЗО, заявил правозащитник. Заключенные отказались это сделать, и им пригрозили вывозом в СИЗО-1, где, по мнению правозащитника, к ним могли быть применены пытки. На 25 - 26 октября был запланирован вывоз всех содержащихся в этой камере заключенных из СИЗО-4 в СИЗО-1, и, чтобы этого избежать, трое из них порезали себе животы, а остальные руки, указал в жалобе Нагавкин.

"25.10.21 года Расулова Р.Н. насильно вывезли в СИЗО-1. 28.10.21 года Расулова Р.Н. пришла на свидание к своему сыну Расулову Р.Н. в СИЗО-1, где ей сообщили, что её сын был обнаружен 28.10.21 года в 00 ч. 01 минута в камере №220 .... [погибшим], и стали уверять, что он совершил суицид", - сказано в жалобе.

28 октября мать Расулова и его гражданскую жену приняли в Управлении ФСИН по Волгоградской области и показали запись с камеры видеонаблюдения внутри камеры, в которой содержался погибший. В записи было видно, что "…в 22.00 выключается свет и включается дежурное освещение, после чего Расулов встает с кровати и с трудом передвигается в сторону входной двери, при этом опирается на кровать и стену, то есть видно, что ему с трудом дается передвижение, - говорится в жалобе. - Из видео можно сделать вывод, что Расулова кто-то позвал на выход, так как он смотрел в сторону двери. После он пропадает с камеры, так как там слепая зона. В 00 часов 00 минут, инспектор, которая дежурила на данном корпусе, подошла к его камере, заглянула в глазок и побежала за другими сотрудниками, чтобы открыть камеру, так как Равиля не было видно уже длительное время. Далее они все вместе открывают дверь и видео обрывается", - отметил в жалобе Игорь Нагавкин.

Нагавкин просит отстранить от занимаемой должности одного из зампрокуроров области, организовать прокурорскую проверку СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области для проверки законности переводов из других учреждений в СИЗО-1 обвиняемых, которые должны содержаться в СИЗО по месту нахождения следственных отделов, расследовавших их уголовные дела. Родственники других обвиняемых, содержащихся в СИЗО УФСИН России по Волгоградской области, опасаются за жизнь и здоровье своих близких, это может привести к их массовым акциям протеста, считает правозащитник. "Есть острая необходимость создать рабочую группу под руководством сотрудников Генеральной прокуратуры по проведению проверки по факту смерти Расулова Р.Н. 28.10.21 года с привлечением правозащитных и общественных организаций Волгоградской области", - указал он.

Нагавкин также просит отстранить на время проверки от занимаемых должностей ряд сотрудников ФСИН, так как считает, что они "…могут оказать неблагоприятное давление на лиц, которые могут дать показания в отношении выше указанных должностных лиц по факту смерти Расулова Р.Н. и ряду других преступлений в отношении иных обвиняемых содержащихся в СИЗО, к которым применялись пытки", а также возбудить уголовное дело.

Обращение было отправлено в Генпрокуратуру через интернет и получен ответ, что оно успешно подано и будет рассмотрено в установленном порядке, сообщил Игорь Нагавкин.

"Мы не исключаем версии, что, возможно, была имитация суицида, а в действительности было убийство. Убили мальчишку 22 лет. Он никого не съел, не убил и не изнасиловал, он обвинялся по части 2 статьи 163 УК РФ о вымогательстве. Его вина не была доказана, никакого приговора в отношении него не было", - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Игорь Нагавкин отметил, что был в морге вместе с родственниками, чтобы забрать тело. "Я сам лично, а также председатель общины Дагестана, видели телесные повреждения. На теле были ярко выраженные следы побоев обеих ног, колени были просто отбиты, на них были синяки с гематомами, с обеих сторон был порван рот - в уголках рта были видны разрывы, были явные шишки с синяками, гематомами на голове, на лбу была ссадина, у него были синие уши", - сказал он.

Адвокат указал на необходимость получения результатов судмедэкспертизы

Адвокат Расуловых Дмитрий Карандашов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что был 1 ноября в следственном отделе Следкома по Центральному району Волгограда .

"Следователем проведен комплекс первичных проверочных мероприятий, в ту же ночь было осмотрено место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, произведено вскрытие тела с установлением всех телесных повреждений. Остается ждать заключения судмедэкспертизы, на заключение судмедэкспертизы отводится до двух недель", - пояснил адвокат.

В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Следствием установлены все события того дня, видеозаписи с камер СИЗО будут изыматься, поскольку там видеонаблюдение постоянное, видеофиксация сохраняется достаточно долго, пояснил Дмитрий Карандашов.

"Получается, 25 октября Расулова по его уголовному делу вывозили в Советский районный суд для продления срока содержания под стражей. Продлили срок содержания под стражей, потом его с другими лицами, кто был в суде по другим уголовным делам, в автозаке повезли обратно в СИЗО-4. Других там оставили, Расулова же в ночное время суток доставляют в СИЗО-1. Предстоит установить, где фактически были причинены телесные повреждения. Официальное основание причины доставления его в СИЗО-1 неизвестно. Неизвестно и каким транспортом он доставлялся - либо это автозак, либо служебный транспорт СИЗО-4, так называемый спецконвой. У него телесные повреждения - разрывы ротовой полости, такое чувство, будто кляп вставляли, повреждения стоп ног, коленных суставов, следы электрошокера на верхней стороне запястьев рук. Это явно электрошокер, а не укусы. Работа у следствия будет колоссальная", - заявил Дмитрий Карандашов.

"Когда мы ознакомимся с заключением судебно-медицинской экспертизы, если будем не согласны с выводами, будем ходатайствовать о назначении повторной судебно-медицинской экспертизы в другом патолого-анатомическом бюро", - отметил адвокат.

Родственники были приглашены в управление ФСИН по Волгоградской области, где им продемонстрировали отрывки видеозаписей, напомнил Дмитрий Карандашов. "Буквально в 22 часа он встает со своей постели, опираясь о стены, пошатываясь, еле-еле двигается в сторону двери камеры. Дальше он пропадает из виду, и ориентировочно через два часа в камеру приходит сотрудница и устанавливает факт того, что произошло. Неизвестно, так это было или нет. Он потерялся из виду и все... Если следствие установит, что он совершил суицид сам, то оно обязано рассмотреть факт доведения до суицида - 110 статья УК РФ", - сказал адвокат.

Руководитель пресс-службы УФСИН по Волгоградской области Михаил Черный сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "…кроме того, что был такой факт и проводится проверка, мы больше ничего не комментируем". По его словам, проверку проводят "надзорные органы". В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области подтвердили, что по факту проводится надзорная проверка. "По итогам при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер реагирования", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Жена погибшего не увидела в его письмах намеков на суицид

Родственникам передали письма Равиля, в них он ни на что не жаловался, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" гражданская жена Равиля Расулова Кристина Трифонова. "В них было написано, что он находится в СИЗО-1, чтобы ему передали бытовые принадлежности - тарелку, ложку, кипятильник, что он ждет следующего суда, чтобы поскорее меня увидеть, - сказала она. - Ничего о давлении или о том, что он собирался что-то с собой сделать, там не было. Его вещи нам передали - там одежда, тарелки, ложки".

Заявление о привлечении виновных к уголовной ответственности написано, реакции на него пока не было, отметила Кристина. "Следователи с нами пока не связывались. Единственное - мне позвонили из СИЗО-1, что я завтра могу приехать и забрать свидетельство о смерти, - пояснила она. - Но почему-то все это будет не на территории СИЗО, а на территории морга, и просили взять с собой Игоря Нагавкина, чтобы он тоже присутствовал. Мы так и не поняли зачем. На вскрытие нас не пустили. Мы приехали к следователю, его не было, нам пришлось его ждать. Я позвонила в морг, мне сказали, что ожидают родственников, чтобы вскрывать тело. Но когда приехал следователь, нам сказали, что тело уже вскрыто. Когда мы приехали в морг, нам сказали, что смогут показать тело, когда мы будем его забирать. Увидели мы его только в день похорон, в субботу".

"Я думаю, что над ним издевались, его били, это все видно на фотографиях... Просила показать, как он уходит в слепую зону. Сотрудник УФСИН сказал, что не может мне этого показать, так как он и так очень много показал, и его могут за это уволить. По его словам, Равиль "побоялся, что его могут опустить в СИЗО-1". Он также бросил фразу, что перед смертью Равиль читал намаз. Но он не мог этого сделать, потому что вообще ... не придерживался норм ислама. Я попросила показать видео, где он читает намаз, мне также отказали", - отметила девушка.

Кристина назвала погибшего "добрым и справедливым". "Если где-то были ссоры или разбирательства, он никогда не применял физическую силу, все решал на словах", - сказала она.

Определить причину смерти по описаниям или фото внешних телесных повреждений сложно, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" президент "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин. "Смерть, как правило, наступает от повреждения внутренних органов. Бывает, что и нет никаких внешних повреждений, а человек умер от травмы. В любом случае, нужно заключение судмедэксперта. Родственники могут подать ходатайство в прокуратуру или в следственный комитет о том, что у них есть подозрение на насильственную смерть. Если есть следы нанесения побоев, там может быть и другая статья - доведение до самоубийства. В этом случае нужно будет привлечение внешнего, независимого от системы ФСИН, эксперта", - сказал он.