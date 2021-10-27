Переселенцы из Карабаха потребовали от властей Армении статус беженцев

27 октября 2021, 16:08

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Вынужденные переселенцы из перешедших под азербайджанский контроль районов Нагорного Карабаха провели в Ереване митинг и шествие с требованием официально признать их беженцами. Правительство Армении не выполняет обещаний о социальной поддержке, заявили протестующие.

Как сообщал "Кавказский узел", переселенцы из Нагорного Карабаха не раз проводили акции протеста у здания правительства Армении. 6 октября бывшие жители территорий, перешедших под контроль Азербайджана, провели протестную акцию перед зданием правительства Армении с требованием решить проблемы с соцвыплатами и жильем. Власти Армении пообещали предоставить им новые меры социальной поддержки. На серии акций в Ереване 12 октября беженцы также потребовали от международных организаций обратить внимание на вопрос о статусе Нагорного Карабаха.

Согласно переписи населения 2015 года, в Нагорном Карабахе проживало до 150 тысяч человек. По данным Статистической службы Нагорного Карабаха, после войны 2020 года вынужденными переселенцами стали до 40 тысяч человек, из которых 25 тысяч находятся в Армении. Вынужденным переселенцам сложно найти съемное жилье, кроме того, не все могут доказать право на получение социальной помощи, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" беженцы. В числе основных проблем они назвали отсутствие работы и денег.

Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха собрались сегодня перед зданием правительства Армении. Затем участники акции провели шествие к зданию Ереванского офиса ООН. Цель акции - добиться от властей Армении официального статуса беженца, что позволит привлечь внимание к проблеме со стороны международных структур, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" житель перешедшего под азербайджанский контроль города Гадрут Артур Степанян.

Он добавил, что протестующие продолжают настаивать и на решении вопроса о социальной поддержке. "Больше трех месяцев мы не получаем никакой поддержки. Месяц назад министерство труда и социальных вопросов обещало социальные выплаты беженцам в размере 25 тысяч и 50 тысяч драмов (около 52 и 105 долларов. - Прим. "Кавказского узла") по категориям, однако, до сих пор вопрос не решен, и выплат нет. Людям нечем платить за аренду жилья", - отметил Артур Степанян.

По словам активиста, еще 24 августа беженцы организовали сбор подписей и письменно обратились к правительству Армении с этими требованиями, однако по сей день нет никакого ответа. "Более того, я уверен, что власти специально препятствуют получению статуса беженца. Но вот с какой целью - им лучше знать", - добавил Степанян.

Большинство беженцев, находящихся в Армении, предпочли бы вернуться в Нагорный Карабах, но там остро стоит проблема жилья, указал Артур Степанян. "Территории оккупированы, а в оставшейся части Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") нет места", - пояснил активист. Власти Нагорного Карабаха, по его словам, заявили, что только в течение трех лет, возможно, смогут решить проблему жилья.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Житель города Шуши Ашот Арутюнян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что принес с собой письмо с подписями представителей 90 семей - беженцев из Шуши - с тремя требованиями: признание независимости Нагорного Карабаха, предоставление статуса беженца вынужденным переселенцам и решение их социальных проблем.

"Уже год прошел. Это достаточно длительное время. Мы надеемся, что власти Армении предпримут шаги по решению этих проблем. Мы все хотим вернуться в Арцах, но никто не может там нас обеспечить жильем. Кроме этого, очень важно поднять вопрос статуса Арцаха и беженцев, что способствует правовому решению карабахской проблемы", - отметил Арутюнян.

Он добавил, что представители беженцев не раз бывали в посольствах разных стран и ереванском офисе ООН, где выражали свои претензии к их позиции по признанию независимости Арцаха. "Если бы страны признали независимость Арцаха, Азербайджан не начал бы войну против нас, а своим непризнанием они способствовали агрессии Азербайджана и косвенно поддержали ее", - заявил Ашот Арутюнян.

Он считает, что власти Армении должны создать лагерь для беженцев с быстровозводимыми домами и заселить туда людей до тех пор, пока будет возможность вернуться в Нагорный Карабах.

Власти Азербайджана грамотнее воздействовали на международное сообщество в аналогичной ситуации, указал беженец из Гадрута Левон Айриян. "Азербайджанских беженцев власти Азербайджана 30 лет держали в лагерях у границы и этим влияли на позицию международных структур в вопросе возвращения беженцев", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что власти Армении специально игнорируют вопрос предоставления статуса беженца. "Видно, что они боятся самостоятельно принимать решение, поскольку, по их представлениям, это навредит России, которая так и хочет представить ситуацию в Арцахе под ее гарантией чуть ли не идеальной, что далеко от реальности", - предположил Айриян.

Активист подчеркнул, что возвращению беженцев в Нагорный Карабах препятствует не только жилищная проблема, но и неопределенность статуса Нагорного Карабаха.

Беженка из Гадрута Галя Айрапетян заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ее семья из девяти человек не получает никакой поддержки от государства. "За семь месяцев мы поменяли девять домов в разных районах Армении. Многие дома были просто не жилые, крыша протекала, не было никаких условий для проживания. Сейчас мы близ Аштарака живем. Заняла у родственников деньги на создание необходимых условий, но справиться со всем этим очень сложно без поддержки правительства. Мы беженцы, пусть нас признают как беженцев, пусть наш вопрос поднимут в разных международных структурах", - призвала Галя Айрапетян.

Подробнее с информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".