Родственники арестованных Свидетелей Иеговы* из Гуково пожаловались на проблемы с перепиской

27 октября 2021, 11:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовский облсуд оставил под стражей до 19 ноября шестерых Свидетелей Иеговы*. Свидания с обвиняемыми запрещены из-за карантина по коронавирусу в ростовском СИЗО, связь по электронной почте плохая, а бумажные письма задерживаются, сообщили их родственники.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2020 года в Ростовской области было заведено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы*. Сначала поместили под стражу Алексея Горелого, Евгения Разумова, Никиту Моисеева, Олега Шидловского и Владимира Попова, а вслед за ними Алексея Дядькина, который сам явился на допрос к следователю. Срок их ареста продлевался до начала ноября.

Верующие обвиняются в том, что с июля 2017 года по август 2020-го организовывали деятельность запрещенной судом организации "Свидетели Иеговы — Гуково". Все шестеро верующих не признают вину.

Ростовский областной суд 26 октября продлил до 19 ноября включительно сроки содержания под стражей для Горелого, Моисеева, Разумова, Шидловского, Попова и Дядькина, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

Следователь просил продлить арест на более длительный срок, до 30 ноября, отметил адвокат Никиты Моисеева Роман Какасьев. "Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, однако нам отказали", — сказал защитник Моисеева корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что до 19 ноября прокуратура должна направить дело в Гуковский городской суд для рассмотрения по существу. До этой даты должно состояться еще одно заседание, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения.

В ростовском следственном изоляторе, где содержатся верующие, по-прежнему запрещены свидания из-за коронавирусных ограничений, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" супруги обвиняемых. "Следователь давал разрешение на свидание, оно у нас есть. Но из-за того что сложная ситуация с COVID, в СИЗО сейчас, к сожалению, нет свиданий. Плюс к этому, следователь дал разрешение на телефонные звонки — теперь мой муж может звонить раз в неделю через "ЗонаТелеком", специальную программу. Письма доставляют. Иногда могут задерживаться ответы, но, тем не менее, в итоге доходят и ему, и нам. Передачи доставляются в полном объеме, на это жалоб нет", — сообщила жена Алексея Горелого Инна, присутствовавшая на заседании 26 октября.

Следственный изолятор на карантине, пояснила супруга Никиты Моисеева София. "С доставкой передач в СИЗО, кажется, проблем не было. Единственное — смешной момент, — сотрудники в некоторые смены пытаются поживиться и иногда что-то забирают, что им приглянулось, ссылаясь на "правила". Где взять информацию о том, что можно и что нельзя? Ее нигде нет, всегда этот момент остается на усмотрение проверяющего. Письма — какую-то часть отдают. С электронными проблемы большие — их дают мало и редко, ссылаются на то, что там внутри какая-то "техническая часть не работает", поэтому с электронными письмами вот такая беда", — рассказала София Моисеева.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста запретил все религиозные общины "Свидетелей Иеговы" в стране как экстремистские. С тех пор сотни верующих этой религии, в том числе десятки на юге России, подверглись уголовному преследованию по обвинениям в экстремизме, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* — 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.