27 октября 2021, 11:43
Родственники арестованных Свидетелей Иеговы* из Гуково пожаловались на проблемы с перепиской
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Ростовский облсуд оставил под стражей до 19 ноября шестерых Свидетелей Иеговы*. Свидания с обвиняемыми запрещены из-за карантина по коронавирусу в ростовском СИЗО, связь по электронной почте плохая, а бумажные письма задерживаются, сообщили их родственники.
Как писал "Кавказский узел", в августе 2020 года в Ростовской области было заведено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы*. Сначала поместили под стражу Алексея Горелого, Евгения Разумова, Никиту Моисеева, Олега Шидловского и Владимира Попова, а вслед за ними Алексея Дядькина, который сам явился на допрос к следователю. Срок их ареста продлевался до начала ноября.
Верующие обвиняются в том, что с июля 2017 года по август 2020-го организовывали деятельность запрещенной судом организации "Свидетели Иеговы — Гуково". Все шестеро верующих не признают вину.
Ростовский областной суд 26 октября продлил до 19 ноября включительно сроки содержания под стражей для Горелого, Моисеева, Разумова, Шидловского, Попова и Дядькина, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.
Он пояснил, что до 19 ноября прокуратура должна направить дело в Гуковский городской суд для рассмотрения по существу. До этой даты должно состояться еще одно заседание, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения.
Следственный изолятор на карантине, пояснила супруга Никиты Моисеева София. "С доставкой передач в СИЗО, кажется, проблем не было. Единственное — смешной момент, — сотрудники в некоторые смены пытаются поживиться и иногда что-то забирают, что им приглянулось, ссылаясь на "правила". Где взять информацию о том, что можно и что нельзя? Ее нигде нет, всегда этот момент остается на усмотрение проверяющего. Письма — какую-то часть отдают. С электронными проблемы большие — их дают мало и редко, ссылаются на то, что там внутри какая-то "техническая часть не работает", поэтому с электронными письмами вот такая беда", — рассказала София Моисеева.
Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста запретил все религиозные общины "Свидетелей Иеговы" в стране как экстремистские. С тех пор сотни верующих этой религии, в том числе десятки на юге России, подверглись уголовному преследованию по обвинениям в экстремизме, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".
* — 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.
Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"