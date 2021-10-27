СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Фото https://61.fsin.gov.ru/structure/fku_si_1/

27 октября 2021, 11:43

Родственники арестованных Свидетелей Иеговы* из Гуково пожаловались на проблемы с перепиской

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовский облсуд оставил под стражей до 19 ноября шестерых Свидетелей Иеговы*. Свидания с обвиняемыми запрещены из-за карантина по коронавирусу в ростовском СИЗО, связь по электронной почте плохая, а бумажные письма задерживаются, сообщили их родственники.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2020 года в Ростовской области было заведено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы*. Сначала поместили под стражу Алексея Горелого, Евгения Разумова, Никиту Моисеева, Олега Шидловского и Владимира Попова, а вслед за ними Алексея Дядькина, который сам явился на допрос к следователю. Срок их ареста продлевался до начала ноября.

Верующие обвиняются в том, что с июля 2017 года по август 2020-го организовывали деятельность запрещенной судом организации "Свидетели Иеговы Гуково". Все шестеро верующих не признают вину.

Ростовский областной суд 26 октября продлил до 19 ноября включительно сроки содержания под стражей для Горелого, Моисеева, Разумова, Шидловского, Попова и Дядькина, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

Следователь просил продлить арест на более длительный срок, до 30 ноября, отметил адвокат Никиты Моисеева Роман Какасьев. "Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест, однако нам отказали", сказал защитник Моисеева корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что до 19 ноября прокуратура должна направить дело в Гуковский городской суд для рассмотрения по существу. До этой даты должно состояться еще одно заседание, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения.

В ростовском следственном изоляторе, где содержатся верующие, по-прежнему запрещены свидания из-за коронавирусных ограничений, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" супруги обвиняемых. "Следователь давал разрешение на свидание, оно у нас есть. Но из-за того что сложная ситуация с COVID, в СИЗО сейчас, к сожалению, нет свиданий. Плюс к этому, следователь дал разрешение на телефонные звонки теперь мой муж может звонить раз в неделю через "ЗонаТелеком", специальную программу. Письма доставляют. Иногда могут задерживаться ответы, но, тем не менее, в итоге доходят и ему, и нам. Передачи доставляются в полном объеме, на это жалоб нет", сообщила жена Алексея Горелого Инна, присутствовавшая на заседании 26 октября.

Следственный изолятор на карантине, пояснила супруга Никиты Моисеева София. "С доставкой передач в СИЗО, кажется, проблем не было. Единственное смешной момент, сотрудники в некоторые смены пытаются поживиться и иногда что-то забирают, что им приглянулось, ссылаясь на "правила". Где взять информацию о том, что можно и что нельзя? Ее нигде нет, всегда этот момент остается на усмотрение проверяющего. Письма какую-то часть отдают. С электронными проблемы большие их дают мало и редко, ссылаются на то, что там внутри какая-то "техническая часть не работает", поэтому с электронными письмами вот такая беда", рассказала София Моисеева.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста запретил все религиозные общины "Свидетелей Иеговы" в стране как экстремистские. С тех пор сотни верующих этой религии, в том числе десятки на юге России, подверглись уголовному преследованию по обвинениям в экстремизме, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого судебного решения "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* — 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Суд отказался вернуть дело кубанского Свидетеля Иеговы* Николаева прокурору", "Четыре астраханских Свидетеля Иеговы* осуждены по делу об экстремизме", "Кубанский Свидетель Иеговы* Александр Щербина помещен в штрафной изолятор".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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