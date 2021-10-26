Ограничения для студентов и школьников введены в Армении из-за коронавируса

26 октября 2021, 11:58

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Из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Армении на удаленный формат обучения переведены профтехучилища и вузы, а школьникам на неделю продлены осенние каникулы, сообщило Минобрнауки страны.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Минздрава Армении Анаит Аветисян 16 октября заявила, что система здравоохранения страны перегружена из-за роста числа заболеваний коронавирусом на фоне низкой динамики вакцинации. Требуя от населения ставить прививки от COVID-19, власти Армении не обеспечили достаточное количество препаратов и необоснованно обязывают людей проходить платное тестирование, указали армянские правозащитники.

За сутки в Армении от коронавируса скончались 57 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 6 112. За сутки подтвержден 1571 тест на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в стране возросло до 298 069, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Национального центра контроля и профилактики заболеваний Армении.

Из-за резкого роста числа заболеваний коронавирусом в Армении с сегодняшнего дня учебные заведения, в том числе вузы, перешли на удаленный формат обучения, сообщил сотрудник министерства образования, науки, культуры и спорта страны.

На удаленный формат обучения вузы и учреждения поствузовского профессионального образования перейдут с 25 октября по 15 ноября. В течение двух недель, начиная с 26 октября учебный процесс дистанционно поручено организовать и в учреждениях начального профессионального (ремесленнического) и среднего профессионального образования, уточнил сотрудник министерства.

Из-за коронавируса также продлены на одну неделю осенние каникулы для учеников 1 – 12 классов в школах. Каникулы продлятся до 7 ноября включительно, добавил он. "Мы также призвали государственные образовательные учреждения по мере возможности не вызывать своих сотрудников в школу во время каникул и организовать работу удаленно", – сказал сотрудник Минобрнауки Армении корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что в Армении 1 октября вступил в силу приказ Минздрава, согласно которому невакцинированные работники каждые 14 дней должны предоставлять работодателю отрицательный тест на коронавирус. По мнению аналитиков, это правило является по сути принуждением к вакцинации. Также ранее врачи в Армении отметили, что динамика вакцинации в стране низкая из-за того, что жители опасаются негативных последствий от прививок. 28 сентября активисты провели акцию протеста в Ереване против обязательного тестирования на коронавирус.

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