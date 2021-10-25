Партия Пашиняна получила 44,2% мандатов на местных выборах

25 октября 2021, 14:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Гражданскому договору" по итогам выборов достались 53 места в советах старейшин шести общин, оппозиционные силы получили 67 мандатов. В трех общинах депутаты будут избирать мэров, еще в двух местную администрацию будет в силу права формировать правящая партия, а в одной мэром автоматически стал представитель оппозиции, сообщил сегодня ЦИК Армении.

"Кавказский узел" сообщал, что правящая партия "Гражданский договор" по итогам местных выборов, прошедших 17 октября, уступила оппозиции в целом ряде муниципалитетов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи указали, что партия Никола Пашиняна не везде сумела выдвинуть влиятельных кандидатов, при этом оппозиция доказала способность противостоять правящей партии.

Голосование проходило в шести общинах Ширакской, Сюникской и Тавушской областей Армении, в том числе на выборах мэров Гюмри и Дилижана, и в трех общинах Арагацотна, Армавира и Лори. Наблюдатели отметили использование на выборах админресурса, зафиксировали случаи организованного подвоза избирателей на участки сторонниками правящей партии и нарушение требований о наглядной агитации.

В соответствии со статьей 142.2 Избирательного кодекса Армении, если та или иная политическая сила получает более 50% мандатов в Совете старейшин, то ее кандидат автоматически становится мэром. "Гражданскому договору" по итогам выборов достанутся кресла мэров в двух городах – Теге и Дилижане. В Горисе городскую администрацию возглавит оппозиция, сообщил ЦИК.

В Теге у правящей силы будет 10 мандатов. Остальные пять достались партии "Страна жизни". В Совет старейшин Дилижана войдут четыре политические силы: "Гражданский договор" с 13 мандатами, партия "Страна жизни" с пятью, партия "Решение гражданина" – с двумя и партия "Республика" с одним мандатом.

Число депутатов в Совете старейшин зависит от числа избирателей общины, как указано в части 6 статьи 104.1 Избирательного кодекса Армении. Так, в общине, где избирателей не более 1000, Совет старейшин состоит из пяти членов. При числе избирателей до 2000 депутатов будет семь, если избирателей от 2001 до 4000 человек – то девять, и так далее. По данным ЦИК Армении, Совет старейшин Мегри, Татева и Тега состоит из 15 депутатов, Гориса и Дилижана – из 21, а Гюмри – из 33 представителей.

В Горисе городскую администрацию возглавит оппозиционный блок "Аруш Арушанян", который возглавлял мэр города Аруш Арушанян, арестованный после парламентских выборов по делу о подкупе избирателей. Оппозиция получила 13 мандатов, партия власти – семь.

Армянский национальный конгресс, хоть и не преодолел проходной барьер, однако будет представлен в Совете старейшин в силу права – он получил один мандат.

Согласно части 3 статьи 141 ИК Армении, если на выборах участвовали три и более партии и блока, однако проходной барьер преодолели менее трех политических сил, мандаты распределяются среди трех партий и блоков, получивших максимальные голоса.

Еще в трех общинах избирать мэров будет городской совет, так как ни одной из политических сил не удалось получить большинство мест. В Гюмри и Мегри партия власти проиграла, но и оппозиционные силы получили менее 50% голосов, что не позволяет их кандидатам быть избранными мэрами в силу права. Аналогичная ситуация в Татеве, где правящая сила хоть и победила, но не набрала более 50% голосов.

В Гюмри партия "Блок Баласанян" получила 14 мандатов, правящая партия "Гражданский договор" – 11, партия "Зартонк" – четыре, Республиканская партия Армении и партия "Страна жизни" – по два мандата. В Мегри партия "Республика" получила шесть мандатов в Совете старейшин, правящая партия – пять, Либеральная партия и партия "Страна жизни" по два мандата. В Татеве партия власти получила семь мандатов, партия "Блок Шант" – шесть, а "Страна жизни" – два мандата.

Таким образом, из 120 мандатов в этих шести общинах "Гражданский договор" получил 53, или 44,2% мандатов, а оппозиция – 67 мандатов или 55,8%.

Напомним, что в июне на внеочередных парламентских выборах "Гражданскому договору" удалось получить 53,91% голосов, тогда как блоку второго президента страны Роберта Кочаряна "Айастан" (Армения) – лишь 21,9% голосов, а блоку "Честь имею" – 5,22%. "Айастан", "Честь имею" и партия "Зартонк" в связи с многочисленными нарушениями требовали признать недействительными результаты голосования. 2 августа президент подписал указ о назначении премьер-министром Никола Пашиняна, кандидатуру которого предложила фракция "Гражданский договор", указано в справке "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Армении – 2021".