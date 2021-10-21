Сторонники объединения черкесов отвергли обвинения в политизации переписи

21 октября 2021, 19:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Совет Общественной палаты Кабардино-Балкарии искусственно нагнетает ситуацию, озвучивая голословные обвинения в адрес сторонников черкесской кампании, приуроченной к Всероссийской переписи населения, заявил республиканский правозащитный центр. В Instagram не утихают споры, стоит ли предпочесть единое название для ряда родственных этносов Кавказа.

"Кавказский узел" сообщал, что черкесские общественные организации предварили перепись этого года кампанией с призывом к представителям целого ряда близкородственных народов указывать себя в анкетах как черкесов — это позволит считать их единым народом, несмотря на территориальную разобщенность. В одной только Кабардино-Балкарии инициативу поддержали восемь общественных организаций. Однако против выступила Общественная палата республики, указавшая на многовековую традицию употребления названий "Кабарда" и "кабардинец". В свою очередь, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что записался на переписи кабардинцем, так как кабардинцами были его предки. Его решение вызвало дискуссию среди пользователей Instagram.

Текст обращения лидеров общественных организаций был размещен в соцсетях. "По правилам переписи в опросный лист будут заноситься сведения, сообщаемые опрашиваемым. Перепись предусматривает указание национальной принадлежности гражданина. Мы все: абадзехи, бесленеи, бжедуги, егерухаи, жанеевцы, темиргоевцы, кабардинцы, махошевцы, натухаевцы, убыхи, хатукаевцы, шапсуги - один народ, адыги. По сложившейся практике многие народы имеют самоназвание и иноназвание. Самоназвание, как правило, используется в случаях упоминания народа на его родном языке, в случаях упоминания на иных языках используется иноназвание. В мировом сообществе народ узнаваем по иноназванию", - сказано в тексте обращения.

Правозащитный центр ответил на критику Общественной палаты

Участники расширенного заседания Совета Общественной палаты республики голословно обвинили инициаторов черкесской кампании в политизировании переписи, заявил Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр. Правозащитники указали, что в ходе обсуждения в Общественной палате авторы призыва записываться черкесами были названы "глашатаями из 90-х, которые уже пытались расшатать ситуацию", а председательствующий от имени Совета Общественной палаты заявил, что "мы будем жестко пресекать любые попытки раскачать общественно-политическую обстановку".

Официальная задача совета - координировать деятельность Общественной палаты и обеспечить ее взаимодействие с общественными объединениями, органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами, а все решения самой Общественной палаты носят рекомендательный характер, указал правозащитный центр.

"Таким образом, Общественная палата КБР не имеет обязанности и каких-либо полномочий на «жесткое пресечение» даже воображаемых «попыток раскачать общественно-политическую обстановку» <...> Можно только сожалеть, что Совет Общественной палаты КБР провел мероприятие, направленное на искусственное нагнетание страстей вокруг несуществующей проблемы. Непреложная истина заключается в том, что ничьи старания не могут помешать процессу формирования общественного сознания, отвечающего чаяниям и насущным потребностям народа", - отмечается в публикации от 20 октября на сайте правозащитного центра.

Авторы Telegram-канала "Адыгэ Хэку" указали и на другие попытки дискредитировать кампанию. "Инфоканалы-клоны-бюджетники рьяно принялись облаивать флешмоб #ЯЧЕРКЕС, со скрипом уводя тему из этно-социальной плоскости в политическую. Получается плохо и одинаково смешно. Никакого креатива", - говорится в сегодняшней публикации на канале.

В феврале 2019 года черкесские активисты в преддверии Всероссийской переписи населения объявляли аналогичный флешмоб, с хештегом #ячеркесАты? Часть сторонников единого названия для черкесских народов и сейчас делают публикации с этим хештегом, а не #ячеркес.

Пользователи Instagram поспорили, стоит ли записываться черкесами

Самым важным минусом кампании за единое название народа является то, что предлагается только экзоэтноним черкесы, а не этот термин плюс самоназвание адыги, указала baya_fine_jewelry на странице circ_assia. "Если бы велась эта агитация, чтобы записаться адыг (черкес), адыг (черкешенка), ни у кого вопросов не было бы", - заявила она.

Пользователь kancool_07 выразил обеспокоенность тем, что забудутся этнонимы, привязанные к конкретным местностям на Кавказе. "Столько исторически ценных моментов можно стереть одной этой суетой", - написал он по поводу кампании #ячеркес. Владелец страницы счел этот аргумент слабым. "Все вернется в то положение, в котором наш народ был до 1922 года, пока советская власть не начала делить черкесов, придумывая им разные имена. И как сотрется, если за 800 лет до этого ничего не стерлось? Ни адыгэ Хабзэ, ни адыгэбзэ, ни адыгэш, и вообще ничего. Абсолютно голословное и ничем не подкрепленное утверждение", - заключил circ_assia.

Однако пользователя kancool_07 поддержал dr.bormentale53. "Многие события, связанные с адыгами, будут утеряны по отношению к нам и, возможно, неприменимы из-за отсутствия нас на бумаге. Адыгэш, адыгэ фащэ, адыгэбзэ, адыгэ пщынэ, адыгэ хабзэ. Нет адыгов - следовательно, нет и всего, что перечислено выше. Вот о чем надо думать, а не о переписи населения. Я лично на их условиях не буду вписывать себя и свою семью в этот реестр. Я Мамхег! Я Адыг!" - написал он. Circ_assia возразил на это, что "у адыгов за 800 лет, пока другие называли их черкесами, не исчезло, у чеченцев не исчезает [самоназвание] нахче". "А теперь у нас исчезнет? Это мы такие особенные сейчас? Мы чем лучше других народов, с которыми эта беда не случилась? Куда денется адыгское, если оно синоним черкесского?" - удивился владелец страницы.

К 19.04 мск 21 октября эта публикация на странице circ_assia, сделанная 19 октября, собрала 280 "лайков" и 62 комментария. У страницы 11,9 тысячи подписчиков.

Продолжается и дискуссия на странице главы республики Казбека Кокова. "Всем рекомендую записаться кабардинцем, шапсугом, бжедугом, абадзехом, бесленеевцем и так далее, кто из какого народа", - призвал сегодня xamed.gonezhuk. "Верно! Иначе сотрут окончательно историю!" - поддержал его valid197. "Напишите "большие кабардинцы", а терские пусть пишут "малокабардинцы"", - сыронизировал по поводу дробных этнонимов shogen0v07.

Пользователь history_kbr07 заявил, что уже принял участие в переписи и указал себя как кабардинец. "Не вижу смысла менять замечательное название "Кабарда" на "Черкесию", а общепринятую национальность "кабардинец" на экзоэтноним "черкес", хотя и знаю, что в документах и летописях нас называли "черкесами" "пятигорскими" или "кабартынскими" черкесами. Прадед - кабардинец, дед - кабардинец, отец - кабардинец. Почему я должен стать черкесом? Надоела пропаганда обвязавшихся флагом республики Адыгея, так называемых "черкесских" активистов, которые открыто уже не признают официальные символы Кабардино-Балкарии", - заявил он.

Комментарий оставила и заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО aurika_gashtova. "Надеемся, что мудрый кабардинский народ сделает правильный выбор в вопросе своей этнической принадлежности", - написала она.

К 19.04 мск 21 октября публикация на странице Кокова об участии в переписи, сделанная 20 октября, собрала 1573 "лайка" и 208 комментариев. У страницы 240 тысяч подписчиков.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".