Отчет Кокова об участии в переписи вызвал споры в соцсети

20 октября 2021, 18:17

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков рассказал сегодня в Instagram, что записался на переписи кабардинцем, так как кабардинцами были его предки. Часть фолловеров главы республики отметила, что на переписи важно предстать единым черкесским народом, другие указали, что намерены записаться как кабардинцы.

Как писал "Кавказский узел", руководители восьми общественных организаций Кабардино-Балкарии обратились к кабардинцам с призывом записать себя черкесами в ходе проходящей осенью этого года Всероссийской переписи населения. Это поможет черкесам сохранить свой этнос и свою культуру, подчеркнул один из авторов обращения Желяби Калмыков. Кабардинцы не должны менять свое историческое название в ходе Всероссийской переписи населения, заявили участники расширенного заседания Совета Общественной палаты Кабардино-Балкарии.

Текст обращения лидеров общественных организаций был размещен в соцсетях. "По правилам переписи в опросный лист будут заноситься сведения, сообщаемые опрашиваемым. Перепись предусматривает указание национальной принадлежности гражданина. Мы все: абадзехи, бесленеи, бжедуги, егерухаи, жанеевцы, темиргоевцы, кабардинцы, махошевцы, натухаевцы, убыхи, хатукаевцы, шапсуги - один народ, адыги. По сложившейся практике многие народы имеют самоназвание и иноназвание. Самоназвание, как правило, используется в случаях упоминания народа на его родном языке, в случаях упоминания на иных языках используется иноназвание. В мировом сообществе народ узнаваем по иноназванию", - сказано в тексте обращения.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял сегодня участие в переписи населения. "Заполнил переписной лист в электронном виде на портале Госуслуг", - написал он на своей странице в Instagram.

В видео, опубликованном на странице, Коков рассказал, что записался на переписи кабардинцем. "Я указал, что я кабардинец. И горжусь этим. Могу сказать, что данное слово для меня сродни словам мать, отец, семья. Другого быть для меня не может. Как по-другому я на этот вопрос должен смотреть. Я исторически помню, начиная с прапрадеда, он был кабардинец, прадед кабардинец, дед кабардинец, мой отец кабардинец. А я кем должен быть? Уверен, и мои дети, участвуя в переписи, запишут, что они принадлежат к этой национальности", - указал Коков

"Я понимаю, что сегодня обсуждения идут на разных уровнях. Не хочу своих соплеменников поправлять, их корректировать. Кто-то из них может иметь иное мнение, кто-то может считать, что это благо для адыгского этноса, если переписаться по-другому. Но считаю это ошибочным. Считаю, кого-то агитировать переписать свою национальность - ну, это даже некорректно сейчас", - подчеркнул глава республики.

Публикация в аккаунте Кокова, насчитывающем 240 тысяч подписчиков, набрала на 18:10 мск 20,3 тысячи просмотров и 135 комментариев.

Большинство пользователей оставили комментарии относительно национальной самоидентификации в ходе переписи. Часть пользователей отметила, что в ходе переписи важно записаться черкесами.

"Самоназвание адыгэ. Иноназвание черкес! Хватит нас делить на субэтносы, пора нам единым народом стать! На адыгском языке нет нации "кабардинец", есть адыгэ", - указал пользователь cherkessia_01_07_09_. "Казбек Валерьевич, как и другие, имеют право на своё мнение в определении национальности, но я черкес из Кабардино-Балкарии", - написал t__sharkasi. "Каждый гражданин имеет право вписать ту национальность, в том числе с уточнениями, с которой он себя идентифицирует. На родном - я адыгэ / на международном и российском - я черкес из Кабарды", указал пользователь с аккаунта facture.ru.

Другие пользователи указали, что они прежде всего кабардинцы. "Мы кабардинцы! Нельзя забывать!!" - подчеркнул пользователь ubeida07. "Я - кабардинец. Так и записал. Не вижу смысла менять замечательное название "Кабарда" на "Черкесию", а общепринятую национальность "кабардинец" на экзоэтноним "черкес", хотя и знаю, что в документах и летописях нас называли "черкесами" "пятигорскими" или "кабартынскими" черкесами. Прадед - кабардинец, дед - кабардинец, отец - кабардинец. Почему я должен стать черкесом?" - спросил пользователь history_kbr07. "Я кабардинка и горжусь, что я кабардинка", - отметила juliy775lav5. "Я кабардинец! Если мы напишем черкес, то через какое то время возникнет вопрос, где кабардинцы? У нас нет кабардинцев, значит, нет Кабардино- Балкарии!" - прокомментировал kerdenkheuti.

Напомним, что ранее на вопрос, не окажутся ли кабардинцы, которые сейчас составляют 57% населения республики, в меньшинстве в результате такой самоидентификации части народа, председатель Координационного совета адыгских общественных объединений Кабардино-Балкарии Желяби Калмыков ответил, что даже если это случится, в этом нет проблемы. Он пояснил, что название Кабарда и кабардинцы в письменных источниках появилось где-то с XIV века, и во многих исторических трудах кабардинцев указывали как адыгов, а в скобках писали - черкесы.

"Никакой политики, никакого сепаратизма в предложении записаться на переписи черкесами нет. Единственное, что нас заботит - сохранить в глобальном мире свой этнос, свой язык, свою культуру, а для этого все 12 адыгских субэтносов должны принять одно название", - заявил активист.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2019 года черкесские активисты в преддверии Всероссийской переписи населения объявили флешмоб #ячеркесАты? с целью объединения всех адыгов под единым международным названием "черкесы".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".