Оставлены под арестом семь обвиняемых по делу о беспорядках в Тбилиси

21 октября 2021, 16:52

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Суд продлил срок содержания под стражей семи обвиняемым в нападениях на журналистов противникам гей-парада в Тбилиси.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты десятки их коллег. Журналистское сообщество неоднократно заявляло о неэффективности расследования и потребовало отставки правительства. В Тбилиси и других крупных городах страны прошли масштабные акции протеста, в июле были сорваны два заседания парламента. В сентябре омбудсмен Грузии Нино Ломджария раскритиковала следствие за то, что так и не были наказаны организаторы беспорядков. МВД ответило, что обвинения омбудсмена в адрес представителя Alt-Info Зураба Махарадзе и протоиерея Спиридона Цкипуришвили недостаточно обоснованы.

В один день, 10 июля, по этому делу были заключены под стражу сразу пять подозреваемых: Цотне Чихладзе, Бекар Майсурадзе, Мухран Дадвани, Торнике Ваблиани и Отар Гелашвили. По данным следствия, они напали на журналистов "Пирвели", "Общественного вещателя" и "ИнтерпрессНьюс". Адвокаты на суде требовали отпустить их подзащитных под залог, но судья не удовлетворил ходатайства. Некоторые обвиняемые на процессе частично признали вину, обвинив в случившемся также самих журналистов.

Тбилисский городской суд оставил сегодня в заключении Мухрана Дадвани, обвиняемого в нападении на фоторепортера "ИнтерпрессНьюс" Георгия Николишвили. Защита просила отпустить его на свободу под залог в размере от 5000 до 10000 лари (1600-3200 долларов). Вместе с Дадвани были оставлены под стражей еще шесть обвиняемых. С ходатайством о продлении ареста обращалась прокуратура.

Число человек, признанных пострадавшими в ходе беспорядков 5 июля, на данный момент составляет 57, передал "ИнтерпрессНьюс". На какой срок продлен арест, в публикации не уточняется.

Всего обвиняемых по делу о нападениях 5 июля - 31. Последние двое были задержаны еще 30 июля, сообщил "Sputnik-Грузия".

Напомним, что один из избитых в Тбилиси журналистов, Лексо Лашкарава, 11 июля был найден мертвым в своем доме. Полиция начала расследование уголовного дела по статье о самоубийстве, но "ТВ-Пирвели" настояло на привлечении независимого эксперта для альтернативной экспертизы тела погибшего. В связи с нападением на Лашкараву и журналистку телеканала "ТВ Пирвели" Миранду Багатурия были задержаны шесть человек. 24 сентября Служба государственного инспектора Грузии сообщила, что оштрафовала МВД за разглашение персональных данных Лашкаравы.