Омбудсмен Грузии потребовала наказать организаторов беспорядков в Тбилиси

07 сентября 2021, 08:07

После массовых нападений на журналистов в Тбилиси миновало более двух месяцев, однако до сих пор не наказаны организаторы беспорядков, заявила омбудсмен Грузии Нино Ломджария. Обвинения омбудсмена в адрес представителя Alt-Info Зураба Махарадзе и протоиерея Спиридона Цкипуришвили недостаточно обоснованные, заявили в МВД Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Журналистское сообщество заявило о неэффективности расследования и потребовало отставки правительства. В Тбилиси и других крупных городах страны прошли масштабные акции протеста, заседания парламента 12 и 18 июля были сорваны журналистами. К 23 июля число арестованных по делу о нападении на журналистов в Тбилиси достигло 28.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария 6 сентября выступила с заявлением, в котором потребовала результатов расследования по делу о беспорядках в Тбилиси 5 июля, а также указала, что, несмотря на то, что прошло два месяца, до сих пор не наказаны организаторы нападений. "Прошло два месяца, но прокуратура Грузии не возбудила уголовных дел в отношении кого-либо за организацию группового насилия. Два человека должны быть привлечены к уголовной ответственности по фактам организации группового насилия, а также публичного подстрекательства к насилию", – заявила 6 сентября в эфире телеканала "Рустави-2" Ломджария, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Согласно подпункту "с" статьи 21 закона Грузии "О народном защитнике ", омбудсмен имеет право потребовать возбуждения, расследования или уголовного преследования, если в деле имеются признаки совершения преступления.

Нино Ломджария пояснила, что воспользовалась законом и обратилась в прокуратуру с требованием о возбуждении уголовных дел против представителя Alt-Info Зураба Махарадзе и протоиерея Спиридона Цкипуришвили. Она объяснила, ее требование основано на распространившихся видео, которые подтверждают версию, что Махарадзе призывал к насилию против журналистов и представителей ЛГБТ-сообщества. "Махарадзе непосредственно возглавил группу, напавшую на протестующих перед парламентом, и руководил нападавшими на офисы активистов движения "Позор" и "Тбилиси Прайд". <…> Никто не был привлечен к ответственности за организацию группового насилия", – подчеркивается в заявлении народного защитника Грузии.

Дело против протоиерея Цкипуришвили должно быть возбуждено, поскольку 5 июля около 14.14 (13.14 мск) официальный представитель грузинской церкви Спиридон Цкипуришвили включил микрофоны, усилители и призывал к насилию, заявила Нино Ломджария. "Омбудсмен продолжает сбор информации о продолжающемся расследовании насилия 5 июля и при необходимости повторно использует свои полномочия", – заявила Ломджария.

Мнение омбудсмена основано только на публичных заявлениях и является ее личной оценкой, считает заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. "Это оценка омбудсмена. Только прокурор имеет право возбуждать уголовное дело, и прокурор принимает это решение на основании материалов дела. Если имеется достаточно доказательств для предъявления обвинения конкретному лицу, естественно, этому лицу будет предъявлено обвинение", – сказал 6 сентября в эфире телеканала "Мтавари архи" Дарахвелидзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В доме Махарадзе был проведен обыск, он также был задержан в административном порядке во время одного из митингов, и закон "ко всем относится одинаково", добавил заместитель министра внутренних дел.

После заявления Ломджария в ее адрес были озвучены угрозы. Омбдусмену Грузии впоследствии придется отвечать за озвученные обвинения, заявил 6 сентября в эфире телеканала "Мтавари архи" бизнесмен Леван Васадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Обвиняемый в организации беспорядков Зураб Махарадзе отказался от комментариев, протоиерей Спиридон Цкипуришвили также отказался от интервью, передал телеканал "Мтавари архи". "Поговорите с моим адвокатом, и я дам вам ответ, вам не составит труда узнать, кто он. <…> Я не буду помогать врагам церкви. Тем, кто борется против церкви", – сказал 6 сентября в эфире "Мтавари архи" Цкипуришвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".