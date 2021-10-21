Несправедливость стала триггером скандала с соискателями краповых беретов из Чечни

21 октября 2021, 16:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Краповые береты, в отличие от воинских званий, обычно выдавались прозрачно и справедливо. В ситуации с соискателями из Чечни военных возмутило нарушение устоев и несправедливость, так как многие обладатели краповых беретов заслужили их большим трудом, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября стало известно, что между сотрудниками Росгвардии во время марш-броска при сдаче нормативов на получение краповых беретов произошел конфликт. Бойцы "Витязя" заявили, что силовики из Чечни получили краповые береты, хотя были сняты с дистанции за обман - друзья подвозили их на машинах во время испытаний. Драку пришлось разнимать лично начальнику Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорю Семиляку, а бойцы "Витязя", имеющие право ношения краповых беретов, в знак протеста перешли на уставные кепки, сообщил журналист Александр Коц. Глава Ассоциации подразделения специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк также 18 октября опроверг сообщения о драке и сказал, что с испытаний был снят родственник главы Чечни. Ветераны проведут собственное расследование инцидента, заявил глава "Братства краповых беретов "Витязь" Сергей Лысюк. Пользователи соцсетей предложили организовать видео-флешмоб и высказать свое мнение об участниках конфликта из Чечни кавказским силовикам, которые заслуженно носят краповые береты. Опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики и политологи указали, что в чеченское подразделение Росгвардии набирают местных жителей, тогда как другие части этого ведомства формируются из жителей разных регионов. При этом в республике сохраняется негативное отношение к российским силовым структурам.

Подробности о скандале с чеченскими спецназовцами и о том, кто имеет право на ношение краповых беретов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чечня: оскандалившиеся спецназовцы на испытаниях "краповых беретов".

Скандал вокруг краповых беретов стал действительно болевой точкой для военных, рассказал президент союза "Офицеры Группы Альфа" Алексей Филатов. "Потому что краповый берет всегда был справедливым знаком отличия, которого достойны очень немногие. Его получали не просто лучшие, а лучшие из лучших, единицы. Со званиями и наградами не всегда соблюдаются принципы прозрачности и справедливости, а с беретом соблюдались", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в вооруженные силы идут не за большой зарплатой, "ведомственной квартирой или ранней пенсией". "Сейчас можно зарабатывать больше, не так напрягаясь и не рискуя жизнью, да и пенсия даже у военных не такая уж и большая, хотя и ранняя. Многие, особенно в спецназ, идут, чтобы Родину защищать, потому что у них есть вера в нужность профессии. Это идейные люди и вопрос справедливости для них первоочередной", - отметил Филатов.

Подобные скандалы - редкость и из ряда вон выходящее событие, отметил он. "Хорошо, что это единичный случай, а не системное явление. Хорошо, что остается что-то святое, вроде краповых беретов. Хорошо, что несправедливость возмущает военнослужащих", - резюмировал Филатов.

Военный эксперт Александр Гольц затруднился оценить споры вокруг скандала с чеченскими силовиками, но считает, что такие истории происходят не только в России. "Во всем мире так. У военных, у силовиков всегда находится, чем гордиться. Эти люди рискуют жизнью, им нужны какие-то очевидные знаки отличия. Будь это плюмаж, молния на берете или сам берет, или что-то подобное. Когда такой фетиш есть, то к нему особое внимание, и возникают подозрения, что кто-то такой фетиш хочет получить нечестным образом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Символика в вооруженных силах важна для военнослужащих во всем мире, поэтому наряду со служебным статусом, типа званий сержанта, лейтенанта, полковника и других, имеются знаки отличия, которые символизируют уровень мастерства военнослужащего в своей военной специальности, подчеркнул эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. "Это формируется самим характером их службы, желанием отличиться на ней. Не случайно поэтому, когда солдаты уходят в запас (они называют это демобилизацией, хотя это не верно, демобилизация бывает только после войны), то надевают на парадный мундир всякие знаки отличия. И когда патрули останавливают их и сверяют с военным билетом, то порой оказывается, что записей об этих знаках нет. Честно говоря, я сам считаю, что не стоит столь строго осуждать этих военнослужащих, уходящих в запас. Возможно, приехав к семье в деревню или в город, он этими значками способствует патриотическому воспитанию своих младших братьев", - рассказал он.

У военных, силовиков существует гордость за каждое звание, за каждый символ, и когда патруль останавливает ряженого "дембеля" или кто-то не по праву получает знак отличия – это вызывает серьёзное возмущение у того, кто заработал его кровью, указал эксперт.

"Когда какого-то военного или подразделение лишают права из-за какой-то провинности носить какой-то символ, к примеру, особую нарукавную повязку или что-то другое, это вызывает возмущение и переживание. Особенность формирования личности военнослужащего, его конкурентность как профессионала во многом лежит в плоскости символов. Что касается крапового берета в Росгвардии, то это также символ мужества, выносливости, когда превозмогая трудности побеждаешь и который тяжело получить", - пояснил Кошкин.

Пользователи военных и патриотических пабликов остро отреагировали на конфликтную ситуацию, возникшую во время сдачи нормативов на получение краповых беретов. Они сочли выдачу беретов чеченским бойцам, уличенным в мошенничестве, ударом по традиции и пожалели тех "краповиков", которых отныне будут подозревать в нечестном приобретении почетного звания.

Скандал с краповыми беретами он счел ситуативным, не системным явлением, а высказывания в военных пабликах по этой теме - чрезмерными и неполиткорректными. "Если посмотреть на мозаику высказываний в соцсетях, то видно, что авторы этих высказываний не всегда готовы нести ответственность за них. А это происшествие носит ситуативный характер. Произошла ситуация. Это не система. Да, разговоры в армии всегда идут. Но здесь публичная ситуация. Ролики в сети распространились. Это неприятное событие для Росгвардии", - подчеркнул Кошкин.

По его мнению, в этой ситуации упор надо сделать на воспитательные меры, "правильное информирование и обсуждение проблемы, прежде всего, ее нравственную сторону, подытожил Кошкин.

Материалы о скандале с чеченскими силовиками на испытаниях за право носить краповые береты "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Чеченские краповые береты".