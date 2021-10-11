Число закрытых на карантин детсадов возросло в Тбилиси до 40

11 октября 2021, 07:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Тбилиси 40 детсадов и семь школ закрыты на карантин из-за заражения детей и педагогов коронавирусом. Главный эпидемиолог Грузии счел необходимым ужесточить ограничения в стране в случае резкого роста числа заражений COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 октября Тбилисское агентство управления детскими садами заявило о приостановке работы 14 детских учреждений из-за случаев заражения коронавирусом среди воспитанников и персонала.

За сутки в Грузии от коронавируса скончались 25 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 в стране достигло 9246. За сутки подтверждены 2490 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в стране возросло до 634 053, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте StopCov.ge.

В Тбилиси 40 детских садов и семь школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом, информировал вечером 10 октября на своем сайте телеканал "Рустави-2".

За пять дней только в Тбилиси закрыли 40 детских садов, коронавирус подтвердился у 22 преподавателей и 17 сотрудников образовательных учреждений, инфицированы и дети, пишет вечером 10 октября на своем сайте издание "Батумилеби"

Если число заболеваний коронавирусом в Грузии продолжит расти, то в Координационный совет будет направлена просьба о введении ограничений, приведены в публикации слова главного эпидемиолога страны Амирана Гамкрелидзе.

Напомним, что начало учебного года традиционно началось в Грузии 15 сентября, но до 4 октября обучение проходило дистанционно – затем школы были переведены на очный формат. При этом в учебных заведениях действуют правила профилактики – все школьники должны находиться на уроках в масках, а учителя должны быть вакцинированы от коронавируса. По данным Минобрнауки Грузии, те школы, в которых располагались избирательные участки на выборах 2 октября, были полностью дезинфицированы перед возобновлением учебного процесса

"Кавказский узел" также писал, что в Грузии предприниматели неоднократно жаловались на убытки из-за действующих в стране из-за коронавируса ограничений. Акции протеста неоднократно проводили предприниматели туристической отрасли. Так, 24 сентября владельцы гостиниц в Кобулети заявили, что из-за ограничений в Аджарию не приезжают туристы, и отельеры терпят убытки и не могут расплатиться по кредитам. Бизнесмены попросили поддержки у властей.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".