Суд отказался смягчить наказание Эльчину Мамеду

09 октября 2021, 21:35

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Сураханский райсуд Баку отклонил обращение журналиста и правозащитника Эльчина Мамеда с просьбой о смягчении наказания. Мамед расценил это решение как дискриминацию его прав.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля Верховный суд Азербайджана отказался смягчить приговор Эльчину Мамеду. Защита просила суд либо оправдать Мамеда, осужденного по недостоверным доказательствам, либо смягчить приговор, сократив время наказания до уже отбытого срока или заменив реальный срок на условное наказание.

Эльчин Мамед подвергся уголовному преследованию после того, как жительница Сумгаита заявила, что после обращения к нему за правовой помощью обнаружила пропажу из сумки драгоценностей на 7500 манатов (4500 долларов). 16 октября 2020 года Мамед был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в краже и незаконном хранении оружия. Он не признал вину.

Сураханский районный суд Баку рассмотрел 8 октября обращение Мамеда с просьбой заменить оставшийся ему срок лишения свободы на условный или перевести его в колонию-поселение в связи с отбытием трети наказания. Прошение не было удовлетворено, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мамеда Фариз Намазлы.

"Эльчин Мамед в своем обращении основывался на том, что вот уже полтора года содержится в тюрьме, отбыл более трети срока наказания и за этот период не имел дисциплинарных наказаний. Кроме того, у него на попечении находится 68-летняя тяжелобольная мать, у которой он единственный сын. Помимо того, у Мамеда двое несовершеннолетних детей, лишение свободы журналиста сказывается на их морально-психологическом состоянии, а его семья испытывает материальные затруднения. Суд отклонил обращение, руководствуясь характеристикой из исправительного учреждения, в которой отмечалось, что Мамед хотя и не совершал дисциплинарных нарушений, однако "не раскаялся в содеянном преступлении", - сообщил адвокат.

По его словам, доводы администрации колонии и суда противоречат законодательству и комментарию Пленума Верховного суда Азербайджана. "Для смягчения наказания нет императивной правовой нормы о необходимости признания в преступлении", - сказал Намазлы. Он добавил, что защита подаст апелляцию.

По мнению Эльчина Мамеда, он "подвергнут юридической дискриминации", говорится в сообщении НПО "Правовое просвещение сумгаитской молодежи", руководителем которой является правозащитник.

"Мамед считает, что те, кто заказал его арест в связи с правозащитной деятельностью, влияют на судебную систему, чтобы он оставался в заключении. За последние три месяца из колонии №16, где содержится Эльчин Мамед, на свободу по УДО вышли 83 человека 28 - в июле, 37 – в августе, 18 - в сентябре", - говорится в сообщении.

Судья Эльнур Нагиев, рассматривавший дело Эльчина Мамеда, только за один день в октябре освободил из его колонии 15 человек, указано в заявлении. "А у Эльчина Мамеда даже заявление о смягчении наказания не принимали, он подал его через своего адвоката", - отмечается в пресс-релизе.

В Сураханском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении заявления Мамеда. Представители колонии №16 и Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Международная правозащитная организация Amnesty International в апреле 2020 года призвала освободить Эльчина Мамеда, указав, что его арестовали "по сфабрикованным обвинениям" после того, как он опубликовал критический материал о положении с правами человека в Азербайджане. Имя Эльчина Мамеда вошло и в опубликованный 4 июня список политзаключенных союза "За свободу политзаключенных Азербайджана". Он включен в группу "Журналисты и блогеры".

"Кавказский узел" также писал, что, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, политзаключенные нужны властям Азербайджана как устрашающий фактор для поддержания стабильности власти и как предмет политического торга с Западом.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".