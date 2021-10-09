Аналитики сочли исключением полеты из Баку в Нахичевань через Армению

09 октября 2021, 07:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Авиарейсы из Азербайджана в Нахичевань через территорию Армению не стали предвестником разблокировки коммуникаций между двумя странами, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики. Эти полеты не повлияют и на отношения Армении с Ираном, который закрыл воздушное пространство для военных самолетов Азербайджана, пояснили они.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанский пассажирский самолет 6 октября впервые за семь лет совершил рейс через воздушное пространство Армении. Власти Азербайджана заявили, что продемонстрировали тем самым свою решительность к разблокировке транспортных сообщений.

Власти Ирана закрыли воздушное пространство для азербайджанских военных самолетов. Азербайджан со своей стороны объявил о закрытии в Баку представительства духовного лидера Ирана, информировал 5 октября ТАСС.

Предоставление Армений Азербайджану воздушного коридора для полета гражданских бортов не отразится на армяно-иранских отношениях. Иранская сторона ввела запрет на полет военных азербайджанских бортов над своей территорией, пояснил политолог Армен Варданян. "Запрет не коснулся гражданской авиации. Более того, полагаю, что введенный запрет не будет долгосрочным, и на определенном этапе Иран и Азербайджан придут к согласию", – сказал Варданян корреспонденту "Кавказского узла".

Также по его мнению разрешение азербайджанской стороне летать в воздушном пространстве Армении не станет инструментом давления на Азербайджан. "Существует маршрут над территорией Грузии и Турции, правда, более затратный, как по времени, так и финансово, и при необходимости Азербайджан может воспользоваться этим коридором", – пояснил он.

Политолог также обратил внимание на проблему грузоперевозок по дороге Горис-Капан. По его мнению, иранские грузоперевозчики адаптировались к ситуации, которая сложилась после установки азербайджанского поста полиции. "Строительство альтернативной дороги, связывающей Иран с Арменией, планируется завершить в ноябре-декабре. Более того, иранская сторона выразила готовность принять участие в строительных работах. И после ввода новой дороги в эксплуатацию, какие-либо препятствия для иранских грузов исчезнут", – подчеркнул Варданян.

9 сентября азербайджанская сторона установила пост полиции на приграничном участке дороги между армянскими городами Горис и Капан. Пост начал действовать 11 сентября. По данным омбудсмена Армении Армана Татояна, азербайджанцы останавливали грузовики с иранскими номерами и требовали с них оплату, эквивалентную 6-120 долларам. Проверки не затронули армянских водителей. Азербайджанские военные взяли под свой контроль часть трассы Горис – Капан по итогам 44-дневных боев осенью 2020 года – ранее территории, граничащие с Арменией на этом участке, контролировались властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Политолог Армен Варданян усомнился в открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. "Я не вижу предпосылок для этого. И не исключаю, что этот вопрос и вовсе выйдет из повестки", – сказал он.

Мнение, что предоставление Арменией воздушного коридора Азербайджану не повлияет на армяно-иранские отношения, также высказал политобозреватель Акоп Бадалян. "Иран сам не закрыл свое воздушное пространство для азербайджанской гражданской авиации", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Армения не сможет использовать предоставление воздушного коридора в качестве инструмента давления на Азербайджан, так как это не единственный маршрут в Нахичевань, добавил также аналитик. "Если по каким-то причинам Иран запретит полеты над своей территорией, у Азербайджана есть альтернативный маршрут для полетов в Нахичевань через Грузию и Турцию. Кроме того, если дойдет до крайностей, Азербайджан сможет организовать логистику в Турции для военных поставок в Нахичевань. Тем более, если учесть турецкое военное присутствие в Нахичевани, возникает вопрос, военные поставки осуществляет Турция или Азербайджан", – пояснил Бадалян.

Он считает, что Иран не пошел на противостояние с Азербайджаном в вопросе дороги Горис-Капан, и ждет открытия альтернативного сообщения. "Противостояние укрепило бы позиции Азербайджана и усложнило бы грузоперевозки для Ирана. Иран поступил рационально, договорился с Азербайджаном о бесперебойном обеспечении проезда своих грузов, пока не будет сдана в эксплуатацию альтернативная дорога", – отметил политобозреватель.

Бадалян скептически оценил возможность открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном. По его словам, в ближайшей перспективе для этого нет каких-либо предпосылок. "Открытие коммуникаций – не столько экономическая, сколько политическая повестка. И между сторонами есть противоречия. Азербайджан связывает открытие коммуникаций с предоставлением коридора [в Нахичевань], на который у него будет суверенное право. Армения же официально заявляет, что вопрос предоставления коридора не обсуждался и не обсуждается. Так как Баку связывает разблокировку сообщений с коридором, открытие коммуникацией без коридора, для Азербайджана станет политической потерей", – пояснил аналитик.

В то же время, политобозреватель не исключил, что вопрос разблокировки коммуникаций может перейти под эгиду Минской группы ОБСЕ, и станет одним из факторов урегулирования карабахского конфликта.

Предоставление воздушного коридора для бортов гражданской авиации было согласовано с Ираном и Россией, считает иранист Гоар Искандарян. По ее словам, армянская сторона не могла в одностороннем порядке разрешить полет. "Полету предшествовали визит министра иностранных дел Армении в Иран, визит министра транспорта Ирана в Армению, встреча иранского посла с секретарем Совбеза Армении, визит спикера парламента Армении в Россию. Думаю, на всех этих встречах этот вопрос был предметом обсуждения. Кроме того, не было жесткой реакции Ирана на полет азербайджанского борта", – сказала Искандарян корреспонденту "Кавказского узла".

Строительство альтернативной дороги, связывающей Иран с Арменией, идет быстрыми темпами, отметила она. "В частности, во время визита министра транспорта Ирана в Армению обсуждался вопрос открытия сообщение Индия-Иран-Армения-Грузия и далее через Черное море в Европу. Иран выступает за открытие этого сообщения в обход турецко-азербайджанского коридора через Сюник. Иран проявляет активность, чтобы избежать проблем, с которыми столкнулся на дороге Горис-Капан. Азербайджан избегает напряженности, потому что последствия могут быть непредсказуемые", – подчеркнула аналитик.

Европейские страны заинтересованы в открытии этого маршрута, считает она. "Франция, Германия и Австрия, в частности, при заключении соглашения по иранской ядерной программе поддержали Иран. Европейские страны заинтересованы в прокладке энергетических коридоров из Ирана альтернативных России. В будущем это может стать причиной столкновения интересов России и Ирана. Решение проблемы иранской ядерной программы позволит Ирану выйти на европейский рынок", – пояснила Искандарян.

Иранская сторона выступает против коридора из Азербайджана в Нахичевань, добавила иранист. "Иран выступает за разблокировку существующих дорог. Если будет открыт коридор, не сложно будет организовать провокацию, чтобы выдвинуть претензии, что российская сторона не может обеспечить безопасность грузоперевозок. И тогда вопрос обеспечения безопасности будет передан Турции. Это противоречит национальным интересам Ирана", – заключила Искандарян.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года, по их итогам непризнанная Нагорно-Карабахская Республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения в Нагорном Карабахе российских миротворцев, которые появились в регионе осенью 2020 года по договоренности с Арменией и Азербайджаном.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".