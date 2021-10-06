Политологи указали на слабость революционных настроений в Грузии

06 октября 2021, 22:25

Грузинские политологи исключили возможность развития событий в стране по революционному сценарию, несмотря на возвращение Михаила Саакашвили, и предположили, что в следующем году будут проведены внеочередные парламентские выборы.

Как писал "Кавказский узел", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину 1 октября, за день до муниципальных выборов в городах страны. В тот же день он был задержан и помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. 4 октября у здания тюрьмы в Рустави прошел митинг сторонников Михаила Саакашвили. Освобождение третьего президента возможно после победы оппозиции во втором туре местных выборов, заявил кандидат в мэры Тбилиси от "Единого национального движения" Ника Мелия. Сам Саакашвили пообещал продолжать голодовку до освобождения.

Саакашвили был арестован, поскольку заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также были предъявлены другие обвинения, сказано в биографической справке "Кавказского узла" о Саакашвили. Президент страны Саломе Зурабишвили исключила вариант с помилованием Михаила Саакашвили. Чем чревато для Саакашвили возвращение в Грузию, "Кавказский узел" проанализировал в справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

В пресс-службе Пенитенциарной службы 5 октября обещали уточнить информацию об акции протеста Саакашвили и выяснить, проводит ли он сухую голодовку или же пьет воду и чай. К моменту выпуска материала пресс-служба не предоставила корреспонденту "Кавказского узла" подобную информацию.

Саакашвили содержится в спецтюрьме для бывших высокопоставленных чиновников и силовиков, эта тюрьма входит в категорию тюрем "повышенного риска", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили. От администрации тюрьмы зависит, будет ли заключенный содержаться в камере отдельно или с другими заключенными. Саакашвили содержится в отдельной камере, рассказал Николаишвили.

Другой адвокат Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили сказал корреспонденту "Кавказского узла", что администрация тюрьмы отказалась устанавливать телевизор в камеру Саакашвили, мотивировав это отсутствием телевизора на складе. Также адвокат напомнил, что накануне Саакашвили лишили права звонить по телефону.

Михаила Саакашвили лишили права на телефонные звонки по требованию прокуратуры. Ему запрещено связываться из тюрьмы по телефону не только с журналистами, но и с членами семьи, пишет 5 октября со ссылкой на его адвокатов издание "Новости-Грузия".

Грузинские политологи, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", исключили проведение в стране революции, обратив внимание на разность политических пристрастий граждан Грузии.

В 2003 году при "революции роз" в стране безоговорочно поддерживали Саакашвили, в настоящее время есть его сторонники и противники, кроме того, революционные процессы не поддерживают Евросоюз и США, отметил, в частности, руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе.

У тюрьмы, в которой содержится Саакашвили, не было действительно массовой акции протеста, поскольку учрежденная им партия "Единое национальное движение" не объявляла всеобщей мобилизации, также не была обеспечена транспортировка участников акции, указал эксперт.

Михаил Саакашвили в своем письме из заключения, которое 4 октября обнародовал адвокат Ника Гварамия, указал, что его возвращение в страну было связано с желанием восстановления в Грузии свободы и демократии.

ЕС и США принципиально не занимают ни одну из сторон в отношениях между правящей партией и оппозицией, но европейцы могут усиливать влияние и давление для проведения выборов в соответствии с европейскими стандартами, считает аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Валерий Чечелашвили. При этом, по его мнению, протекающие в стране события серьезно увеличивают шансы на проведение внеочередных выборов в парламент в 2022 году, поскольку события стали идти по неожиданному сценарию - Саакашвили приехал в страну и свободно передвигался по ней несколько дней, был арестован и в тюрьме объявил голодовку.

"Саакашвили ежедневно ослабевает физически, но ежедневно усиливается политически и эмоционально, и это окажет влияние на итоги второго тура выборов в конце октября. Сама ситуация складывается не в пользу правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", и каждый последующий шаг ухудшает положение властей", - заявил политолог.

Он обратил внимание на то, что Саакашвили отказался от экстрадиции в Украину, отказался прекращать голодовку до обеспечения справедливых выборов. Саакашвили "поставил на кон" свое здоровье и жизнь для того, чтобы в Грузии были проведены выборы в соответствии с нормами, которые отстаивают ЕС и США. Также он продемонстрировал, что отказывается от революционных сценариев, и ситуация в стране должна измениться путем выборов, сказал Чечелашвили.

Аналитик Грузинского фонда стратегических и международных исследований Ираклий Менагаришвили указал, что у Евросоюза и США повышенный интерес в стабильности и мире в стране. Ведь и так ситуация в Черноморском регионе накалена: была война в Нагорном Карабахе, существует противостояние России и остальных причерноморских стран, обостряются отношения между Азербайджаном и Ираном. Однако у ЕС и США нет серьезных противоречий с нынешним руководством Грузии, есть только критические моменты, но они должны быть решены путем обсуждений, считает Ираклий Менагаришвили.

"Ситуация в стране сложная, но не настолько, чтобы привести к серьезным отрицательным последствиям. Поддержка будет на той стороне, которая станет рационально действовать и снизит напряжение", - сказал эксперт.