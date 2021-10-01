Саакашвили объявил голодовку в тюрьме

01 октября 2021, 23:31

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку, поскольку не согласен с предъявленными ему обвинениями и считает себя политическим заключенным, сообщила народный защитник Нино Ломджария.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, а затем уточнил, что находится в Батуми. Политик опубликовал видеообращение, записанное на фоне улиц ночного города, и призвал своих сторонников 2 октября вместе с ним принять участие в голосовании на муниципальных выборах, а 3 октября собраться в центре Тбилиси. В "Едином национальном движении" пояснили, что Михаил Саакашвили планировал появиться на публике лишь 2 октября, после окончания голосования на муниципальных выборах. Однако уже 1 октября правоохранители задержали его и доставили в Руставскую тюрьму. Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключила помилование Саакашвили.

Михаил Саакашвили заранее объявлял о возвращении в Грузию, но говорил, что это произойдет 2 октября, то есть в день проведения муниципальных выборов. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили предупреждал, что бывшего президента арестуют прямо в аэропорту. О том, что ждет Саакашвили после возвращения на родину, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Народный защитник Грузии Нино Ломджария встретилась в тюрьме с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, чтобы выяснить, были ли ущемлены его права во время задержания. По завершении встречи она заявила, что Саакашвили объявил голодовку из-за несогласия с предъявленными ему обвинениями. "Он (Саакашвили) объявил голодовку, так как не согласен с обвинением и считает себя политзаключенным. Как гражданин Украины он требует встречи с консулом", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Ломджарии в эфире телекомпании "Мтавари архи".

По ее словам, Саакашвили сообщил, что при задержании сам открыл силовикам дверь квартиры, в которой находился один. Сопротивления он не оказывал, силу при задержании и впоследствии к нему не применяли, отметила Ломджария.

Омбудсмен таже добавила, что не согласна со статьей обвинения по одному из уголовных дел в отношении Саакашвили. О каком именно деле идет речь, Ломджария не уточнила.

Михаил Саакашвили заочно осужден в Грузии на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, указано в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Адвокат Дито Дзаглишвили пытался увидеть Саакашвили, но ему предложили прийти 4 октября. Директор телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия также пытался увидеть Саакашвили, чтобы отговорить его от голодовки, но его не пустили, сообщила телекомпания "Формула".

Новости о возвращении бывшего президента собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".