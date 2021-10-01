Зурабишвили исключила помилование Саакашвили

01 октября 2021, 22:31

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не собирается прощать третьего президента страны Михаила Саакашвили. Она подчеркнула, что "перед законом все равны".

Как писал "Кавказский узел", сегодня Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, а затем уточнил, что находится в Батуми. Политик опубликовал видеообращение, записанное на фоне улиц ночного города, и призвал своих сторонников 2 октября вместе с ним принять участие в голосовании на муниципальных выборах, а 3 октября собраться в центре Тбилиси. В "Едином национальном движении" пояснили, что Михаил Саакашвили планировал появиться на публике лишь завтра, после окончания голосования на муниципальных выборах. Однако уже сегодня правоохранители задержали его и доставили в Руставскую тюрьму.

Михаил Саакашвили заранее объявлял о возвращении в Грузию, но говорил, что это произойдет 2 октября, то есть в день проведения муниципальных выборов. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили предупреждал, что бывшего президента арестуют прямо в аэропорту. О том, что ждет Саакашвили после возвращения на родину, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Все должны быть едины перед законом, поэтому Михаил Саакашвили не будет помилован, заявила сегодня Саломе Зурабишвили, комментируя задержание Саакашвили. "Президенту страны неприятно, когда бывшего президента арестовывают перед камерами. Однако этого требует верховенство закона, и все равны перед законом", - привела ее слова "Формула ньюс".

Саакашвили во время своего президентства попирал права человека, подчеркнула Зурабишвили. "Я никогда не забуду глаза Ирины Енукидзе и всех людей, которые ждут правосудия и не смогли присутствовать в этот день. Потому что я привержена духу сопротивления режиму, который попирал права человека, свободный бизнес и верховенство закона", - процитировала президента телекомпания на своем сайте.

Ирина Енукидзе - мать Сандро Гиргвлиани, сотрудника "Объединенного банка Грузии", который был обнаружен мертвым 28 января 2006 года на кладбище в Окрокана (пригород Тбилиси) после ссоры в одном из тбилисских баров. Суд в Грузии вынес приговор по этому делу четверым бывшим высокопоставленным офицерам департамента конституционной безопасности МВД Грузии, которые были впоследствии освобождены по амнистии. Мать Сандро Гиргвлиани так и не смогла оправиться после гибели сына и скончалась через несколько лет.

Саакашвили принял "неприемлемое для президента страны решение", когда вышел из гражданства Грузии, отметила Зурабишвили. Он добавила, что сейчас в Грузии начинается новая страница государственного строительства. "Не угрожайте зря, массовых выступлений не будет, страна устала и мечтает о справедливости и мире", - процитировала Зурабишвили телекомпания "Пирвели".

Задержание Саакашвили помогло избежать больших беспорядков, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Мы избежали еще одной очень большой, еще одной серьезной провокации в нашей стране, которая могла бы вылиться в очень большой спор. Особенно учитывая почерк Саакашвили и его соратников, и тем более, что мы знали, каковы были их планы, это была большая провокация", привело его слова Report.

Михаил Саакашвили заочно осужден в Грузии на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему также предъявлены другие обвинения, указано в биографической справке о Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Саакашвили был признан виновным судом трех инстанций и приговорен к шести годам лишения свободы, в связи с этим он был помещен в исправительное учреждение для исполнения судебных решений, сообщила сегодня прокуратура Грузии. Полиция также расследует факт незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что возвращение Саакашвили в Грузию может спровоцировать беспорядки из-за столкновений между его противниками и сторонниками.

Новости о возвращении бывшего президента собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".