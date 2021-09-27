Организатор восхождения на Эльбрус задержан по делу о смерти туристов

27 сентября 2021, 13:27

В Кабардино-Балкарии задержан организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять туристов, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", из 19 альпинистов, попавших 23 сентября в снежный буран на Эльбрусе на высоте более 5000 метров, пятеро умерли. Еще 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике, остальные трое от госпитализации отказались. К 26 сентября семь из 11 госпитализированных были выписаны из стационара. В связи с гибелью альпинистов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщил 24 сентября Следственный комитет.

24 сентября выжившие альпинисты рассказали, что причиной экстремальной ситуации, при которой умерли пять человек, стало внезапное ухудшение погоды, обстоятельства также осложнились после травмы одного из альпинистов.

Организатор восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять человек, задержан, сообщил сотрудник пресс-службы Управления СКР по Кабардино-Балкарии. "Организатор восхождения задержан. Его уже допросили. Следственное управление СК будет выходить с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Организатор похода задержан в Кабардино-Балкарии, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника пресс-службы республиканского управления СКР. На сайте ведомства информация о задержании организатора восхождения по состоянию на 13.24 мск не опубликована.

Напомним, происшествие на Эльбрусе вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей потребовали запретить восхождения на Эльбрус без подготовки. Причина трагедии в отсутствии должного контроля за коммерческими фирмами, которые отправляют туристов в горы, предположил руководитель Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии Абдул-Халим Ольмезов. Схожее мнение высказал и краевед Виктор Котляров. Он предложил ввести обязательную сертификацию компаний и гидов, а также экзаменационное подтверждение альпинистских навыков туристов.

Услуги по сопровождению альпинистов предлагают многочисленные коммерческие компании, но при этом нет гарантии, что турист не окажется в условиях высокогорья с опытным профессионалом, указал начальник управления МЧС Михаил Надежин. В республике планируется ужесточение требований к правилам восхождений в горы и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья, заявил 25 сентября глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус привлекает альпинистов и горнолыжников всего мира, указано в справке "Эльбрус — патриарх Кавказских гор" на "Кавказском узле".