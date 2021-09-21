Арест Вадима Чельдиева и двух его соратников продлен на полгода

21 сентября 2021, 19:23

Ростовский облсуд продлил до 18 марта 2022 года сроки ареста Вадиму Чельдиеву, Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову. ЕСПЧ коммуницировал их жалобы о необоснованном содержании под стражей, сообщил сегодня адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля суд в Ростове-на-Дону продлил до 14 октября срок содержания под стражей для Вадима Чельдиева, Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов.

Ростовский областной суд в ходе предварительного заседания, прошедшего сегодня в закрытом режиме, продлил сроки содержания под стражей Вадима Чельдиева, Рамиса Чиркинова и Арсена Бесолова на шесть месяцев, до 18 марта 2022 года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Чельдиева Батраз Кульчиев.

"Защита просила отказать в ходатайстве гособвинителя. Он заявил, что Чельдиев "может скрыться от суда, продолжать заниматься преступной деятельностью либо угрожать свидетелям, либо уничтожить доказательства". Однако в материалах дела нет подтверждений того, что Чельдиев намеревался скрыться или как-то угрожал свидетелям", - рассказал адвокат.

Срок содержания под стражей продлен почти до двух лет, сообщил Кульчиев. "Два года люди находятся в тюрьме за то, что просто сказали определенные слова и призвали выйти на мирный народный сход", - отметил он.

Чельдиев, Чиркинов и Бесолов содержатся в одиночных камерах в ростовском следственном изоляторе №1, проинформировал Кульчиев. "Их поставили на учет как "лиц, склонных к призывам к массовым беспорядкам". Конечно, необходимое лечение в условиях СИЗО они не получают, - у Чельдиева выпадают зубы, у других также обострились проблемы со здоровьем", - рассказал юрист.

ЕСПЧ коммуницировал жалобы Чельдиева, Чиркинова и Бесолова по статье 5 Европейской Конвенции по правам человека о необоснованном содержании их под стражей, рассказал адвокат.

Первое заседание по делу Чельдиева, Чиркинова и Бесолова по существу назначено на 14.00 мск 4 октября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы облсуда.

В ростовских судах находится ещё пять дел, связанных с событиями апреля 2020 года во Владикавказе. Так, Кировский райсуд Ростова-на-Дону рассматривает два дела об участии в массовых беспорядках: в одном из них обвиняемыми значатся Ахсартаг Айларов, Бимболат Бекузаров, Джон Джиоев, Заурбек Кайтмазов и Валерик Меликян, в другом - Вячеслав Махмадиев, Заур Савлохов и Ацамаз Цагараев.

Еще два дела против участников акции поступили в Ворошиловский райсуд Ростова-на-Дону. Михаил Бестаев, Магомед Кантемиров, Геннадий Сокуров, Георгий Фарниев и Артур Цугкиев проходят по одному из них, по второму - Константин Беликов, Азамат Бозров, Асланбек Дзугкоев и Давид Дзуцев.

В Первомайский райсуд Ростова-на-Дону 14 июля также поступило дело против пяти участников схода. Подсудимыми по нему проходят Эрик Бестаев, Сослан Дзансохов, Сармат Кадиев, Таймураз Кадиев, Урузмаг Кониев.

"Кавказский узел" также писал, что 26 и 28 июля суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры двум группам участников акции протеста против режима самоизоляции, которая состоялась в апреле 2020 года во Владикавказе. Десять человек осуждены на срок от 4 лет и 9 месяцев до 6 с половиной лет колонии. 14 сентября стало известно, что родственники участников митинга обратились к Путину с просьбой помиловать осуждённых и заключенных в СИЗО. Шансов на амнистию арестованных и осужденных участников акции протеста против режима самоизоляции в апреле 2020 года во Владикавказе практически нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".