Наблюдатели сообщили о нарушениях при надомном голосовании в Волгограде

17 сентября 2021, 17:08

Руководство избирательных комиссий сразу на нескольких участках в Волгограде не дало ознакомиться с реестром надомного голосования и плохо опечатало ящики, заявили наблюдатели.

Как сообщал "Кавказский узел", в Волгоградской области за места в Госдуме от четырех одномандатных округов борются 34 кандидата от 11 партий. Из четырех действующих депутатов Госдумы в гонке участвует лишь один. Активную агитацию вела только партия власти, ни в одном одномандатном округе в регионе не было острой предвыборной борьбы.

На сайте "Карта нарушений на выборах", который запустило движение "Голос"*, по состоянию на 17.00 мск 17 сентября, в Волгограде зафиксировано семь жалоб с пяти участков. На трех участках наблюдателям не дали ознакомиться с реестром надомного голосования. "Стационарный ящик прошит ниткой и опечатан так, что допускает несанкционированное вскрытие. Был опечатан до прихода комиссии", - отмечается в одной из этих жалоб. На еще одном участке, согласно жалобе, группа членов УИК вернулась после проведения надомного голосования, но содержимое ящика с бюллетенями не было немедленно переложено в сейф-пакет. Данные жалобы написаны от имени членов избирательной комиссии, то есть наблюдателей.

Волгоградский избиратель также сообщил, что сотрудников волгоградского филиала "Росгранстроя" сегодня ведут голосовать на один участок, несмотря на то что все сотрудники прописаны в других округах. "Никто не прикреплялся к этому участку заранее. Участок в школе №34 г. Волгограда", - указано в жалобе, опубликованной на сайте.

На сайте Избиркома Волгоградской области, по состоянию на 17.08 мск 17 сентября нет комментариев относительно этих жалоб. "Кавказский узел" не может проверить данные об этих нарушениях.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в Волгоградской области одновременно с выборами и довыборами депутатов различных уровней, выборами глав сельских поселений. Голосование растянуто на три дня — 17, 18 и 19 сентября, указано в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

На входе в волгоградскую гимназию №11, где сегодня открылись избирательные участки №№424 и 425, дежурят полицейские. Избирателям измеряют температуру, выдают маски, перчатки и ручки. Сотрудники УИКов периодически протирали дезинфицирующими средствами поверхности предметов, с избирателями они общаются через пластиковые перегородки, передал корреспондент "Кавказского узла".

Председатель УИК №424 Елена Андреева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня утром была "неожиданно хорошая явка". "Я думала, что основной поток явки будет в субботу и воскресенье", - отметила она. При этом сама гимназия работает, но в дистанционном формате. "У нас идут мероприятия внеурочной деятельности ко дню здоровья – онлайн-зарядка и так далее", - рассказала Андреева.

Она отметила, что в помещении для голосования установлены две камеры, идет онлайн-трансляция. По словам Елены Андреевой, к 13.00 проголосовало 260 человек. "Мы не фиксируем явку в связи с тем, что выборы идут три дня. Каждый день мы не подводим итоги. Сегодня, после дня голосований, мы открываем урны и все это закрываем в номерные сейф-пакеты. На следующий день также. Мы можем чисто для себя фиксировать явку по количеству выданных бюллетеней. 19-го будет общий подсчет, до этой даты никаких протоколов мы не ведем. Для рабочего дня явка хорошая", - заключила председатель УИК.

Она также отметила, что согласно постановлению Роспотребнадзора, в эти выборы при участках не предусмотрено ни буфетов, ни концертов.

На участке дежурят наблюдатели от "Яблока", "Справедливой России", депутата Плотникова, "Единой России", Общественной палаты. Наблюдатель от "Яблока" Даниил сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что наблюдатели не сразу смогли приступить к своим обязанностям.

"Сначала два часа не было председателя, а зампредседателя не знала, как действовать, не хотела мне бумаги подписывать. Потом председатель пришла - у нее проблемы с ногой были. Сразу все мне подписала. Потом я обнаружил, что в особых пометках не пишут сегодняшнюю дату, а должны. Я дважды потребовал написать дату, при мне ее написали. Кроме этого, одна из наблюдателей фотографировала несколько человек вместе с бюллетенями. Это вообще-то нарушение тайны голосования", - указал наблюдатель.

Наблюдатель от Общественной палаты Людмила Харламова заключила, что "проходит все гладко и нормально, размеренно". "Мы отчеты отправляем в виде фотографий в социальных сетях, а фотографировать, особенно людей, без разрешения нельзя, поэтому только своих родных фотографирую", - ответила она на претензии другого наблюдателя.

Председатель УИК №425 Джамиля Соловьева также сообщила, что на УИК не фиксируют явку, так как выборы проходят три дня. "У нас не стоит такая задача. Так как выборы три дня, мы ежедневно практически не фиксируем, не пересчитываем, а только складываем [бюллетени] в сейф-пакеты - все пересчитывать будем в последний день. Сейф-пакеты хранятся здесь, и мы даже не имеем к ним доступа. В 8 часов мы открылись вовремя, люди идут", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Наблюдатель от "Справедливой России" Татьяна Марченко сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "все проходит организованно, вода есть, туалеты работают". "Все без нервотрепки. Разрешено проводить съемку, если вдруг что-то. Если нам кажется, что что-то не так, мы подходим и говорим: «Обратите на это внимание»", - отметила наблюдатель.

По подсчетам Марченко, на 13.00 мск проголосовали 186 избирателей.

Наблюдатель от кандидата Ушакова, Татьяна, также не имеет претензий к проведению голосования. "При нас все опечатали, урны пустые. В 8 часов уже здесь люди стояли, голосование практически в 8 утра и началось. Здесь руки обрабатывают, маски, перчатки, ручки раздают. На входе стоят стенды, люди ознакамливаются, чтобы здесь толпы не было", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Наблюдатель от кандидата Плотникова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "нарушений и скандалов никаких не было, все тихо, спокойно, размеренно". Наблюдатели также отметили, что на кабинках для голосования нет штор, на участке ведется видеонаблюдение.

Пресс-секретарь Избирательной комиссии Волгоградской области Екатерина Кулешова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что информация о явке должна собираться участковыми комиссиями по состоянию на 15.00 и на 20.00. "Но так как кампания федеральная, сначала ЦИК должен озвучить в целом по России, а потом уже мы обнародуем", - сказала она.

Новости о выборах в Волгоградской области и других регионах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".

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