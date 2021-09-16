Кадыров пригрозил Ахмеду Закаеву расправой

16 сентября 2021, 00:25

Глава Чечни пообещал сжечь живущего в Великобритании Ахмеда Закаева. Кадыров заявил, что Закаев обещал вернуться в Чечню из эмиграции, но не сдержал слово.

Как писал "Кавказский узел", в конце января, после обращения Закаева в поддержку убитых силовиками в Катар-Юрте, депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев потребовал экстрадировать его в Россию из Великобритании. В марте следователи в Чечне возбудили против Закаева уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Великобритания уже отказывалась выдавать Закаева, которому предоставлено политическое убежище, и вряд ли согласится теперь на экстрадицию по сомнительному для британской правовой системы обвинению в оправдании терроризма, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Рамзан Кадыров 20 января заявил об убийстве в Катар-Юрте группы боевиков во главе с Асланом Бютукаевым. Бютукаев был видной фигурой в террористическом движении "Имарат Кавказ"*, но 12 июня 2015 года как командир батальона смертников "Рияд ас-Салихийн" он принес присягу лидеру "Исламского государства"* от имени всех боевиков Чечни. По данным силовиков, Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".

Кадыров в совместном со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым эфире в Instagram озвучил угрозы в адрес Ахмеда Закаева.

"Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет [...] я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца", - перевел "Кавказ. Реалии"** слова главы Чечни на видео, опубликованном 15 сентября на странице lord_095, насчитывающей два миллиона подписчиков. По данным на 23.00 мск пользователи посмотрели видео 34 552 раза.

Кадыров обвинил Закаева в том, что тот не выполнил свое обещание вместе с товарищами вернуться в Чечню.

Он также назвал Закаева предателем, сославшись на мнение Аслана Масхадова.

Затем Кадыров заявил, что не собирается убивать своих критиков, которые "получают политические убежища в разных странах" после угроз. "Вы нужны нам живыми, здоровыми. Мы привезем вас домой и поставим на колени перед людьми. Не умирайте пока, берегитесь там от коронавируса", – сказал он.

Ахмед Закаев - участник первой и второй чеченских войн, специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр Ичкерии (2007-2009). Объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме, получил политическое убежище в Великобритании. В феврале 2009 года Рамзан Кадыров приглашал Закаева вернуться в Чечню, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографической справке. 6 февраля депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов указал, что попытки добиться экстрадиции Закаева будут продолжаться, несмотря на отказы. "Мы не собираемся отступать и считаем, что его необходимо судить по всей строгости закона, поэтому призываем европейские организации посодействовать в выдаче преступника. Он обязан понести ответственность за публичную поддержку боевиков и пропаганду террористических действий в Российской Федерации", - привела слова депутата 6 февраля "Чечня сегодня".

Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не следует путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.