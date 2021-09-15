Духовенство Чечни присоединилось к агитации за Кадырова

15 сентября 2021, 19:48

Муфтий Чечни Салах Межиев и другие религиозные лидеры на акциях с участием бюджетников в разных районах Чечни призвали прийти на выборы и поддержать проводимую властями политику.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября в Чечне, помимо выборов депутатов Государственной думы России, пройдут и прямые выборы главы республики. Рамзан Кадыров был зарегистрирован кандидатом на пост главы Чечни от "Единой России". Его соперниками стали представитель КПРФ Халид Накаев и Иса Хаджимурадов из партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". В республике не ведется никакой агитации, указали в августе опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. По мнению политологов, исход выборов предрешен, несмотря даже на такие показатели, как резкий рост преступности в регионе.

В 2016 году Рамзан Кадыров был избран на третий срок, получив на выборах, по официальным данным, 97% голосов. Жители Чечни еще до голосования заявляли, что исход выборов определен заранее. 14-летний стаж Кадырова на посту главы Чечни является наибольшим среди руководителей регионов России.

В разных районах Чечни прошли предвыборные акции. Освещавшая их государственная телекомпания "Грозный" назвала эти мероприятия "сходами граждан". В Аргуне такой сход прошел после шествия по центральным улицам. В акции приняли участие старейшины, представители духовенства, бюджетники - педагогические коллективы. Они несли флаги России и Чечни, баннеры с надписью "Я иду на выборы".

Плакаты с такими же надписями развернули и жители Шелковского района, собравшиеся в Шелковской послушать выступления чиновников и представителей духовенства. Среди выступавших был и министр транспорта Чечни. "Как всегда, народ должен показать сплоченность, ответственность и неравнодушное отношение к будущему", - пояснил журналист государственной телекомпании в ролике, опубликованном сегодня в Instagram-паблике groznytv.

В июле 2020 года власти Чечни инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Рамзана Кадырова, который попал под новые санкции США. Бюджетники рассказали, что начальство под страхом увольнения заставляет их регистрироваться в социальных сетях и публиковать фотографии с хэштегом #МыСемьяКРА. По всей Чечне проводились и уличные акции, участники которых приходили в одинаковой одежде и выстраивались в шеренги. Пользователи Instagram сочли участие в этих акциях принудительным. "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне" материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в республике.

В Курчалоевском районе выступил местный имам. "Нам тут сидеть и говорить большие речи не надо. Достаточно открыть глаза и выйти на улицу, чтобы понять, что этот избранный путь - он баракатный (то есть благословенный Богом. - Прим. "Кавказского узла"), что глава, который трудится на этом пути, он тоже баракатный. У нас не должно даже возникать вопроса, за кого бы проголосовать. Мы должны выйти и поддержать нашего главу", - говорит имам на видео, опубликованном 14 сентября в Instagram-паблике телекомпании "Грозный" и переведенном "Кавказским узлом".

На аналогичном мероприятии в селе Джалка Гудермесского района выступил его уроженец, начальник республиканского управления Росгвардии Шерип Делимханов.

"Мы все знаем, как изменилось наше село <...> после того, как мы избрали этот путь. Если мы с вами оценим это, то будет еще лучше, если нет, то мы все это потеряем. По воле Аллаха мы и дальше будем на этом пути и умрем на нëм. Потому что, даже если ты выйдешь искать другой путь, ты его просто не найдешь", - перевел "Кавказский узел" ролик, опубликованный на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный" 14 сентября.

Участники схода собрались на футбольном поле. Десятки людей держали одинаковые флаги Чечни с портретом отца нынешнего главы республики и надписью "Ахмат - сила", а также портреты Ахмата Кадырова и Рамзана Кадырова.

В грозненской мечети "Сердце Чечни" собрались представители духовенства. К ним обратился муфтий Чечни Салах Межиев. "То, что мы сегодня так собрались, говорит о нашем единстве. Мы так же должны собраться на выборы и сделать свой выбор. Мы все прекрасно помним, что было до пути Ахмата-хаджи. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы и дальше придерживаться этого пути", - сказал муфтий в ролике, опубликованном телекомпанией 14 сентября и переведенном "Кавказским узлом".

Новости о выборах в Чечне и других регионах публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".