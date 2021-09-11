Волгоградец выступил против коммерческой застройки Мамаева кургана

11 сентября 2021, 17:56

Активист Константин Подсеваткин провел одиночный пикет с требованием отказаться от планов коммерческой застройки северо-западного склона Мамаева кургана. Волгоградец предлагает создать на этой территории парк "Патриот".

Как писал "Кавказский узел", 28 июня Волгоградское отделение общества охраны памятников истории и культуры потребовало не допустить застройки территории вокруг Мамаева кургана. По словам главы реготделения Валерия Котельникова, под строительство отдается свыше 90% охраняемой зоны, занятой сейчас парками и скверами. Коммерческие здания займут место последнего боя Сталинградской битвы на западном склоне Мамаева кургана, где произошло соединение Донского и Сталинградского фронтов, отметил Котельников. Он раскритиковал авторов экспертизы проекта охранных зон Мамаева кургана, которая была завершена в апреле.

Мамаев курган - возвышенность на правом берегу Волги в Центральном районе Волгограда, где расположен мемориальный комплекс, посвященный героям Сталинградской битвы (июль 1942 - февраль 1943 гг.) и скульптура "Родина-мать зовет!" В 2008 году был проведен конкурс "Семь чудес России", и в число таких достопримечательностей России вошел и Мамаев курган, указано в справке "Кавказского узла".

Волгоградец Константин Подсеваткин провел сегодня одиночное пикетирование с требованием не допустить застройку северо-западного склона Мамаева кургана. Пикет проходил с 11.00 до 12.30 в центре Волгограда – у лестницы, ведущей в парк "Россия – Моя история". Пикетчик держал плакат с надписью: "Нет коммерческой застройке Мамаева кургана, северо-западного склона, места соединения 21-й армии Донского фронта с 62-й армией Сталинградского фронта".

Активист заранее уведомил городскую администрацию о пикете. В уведомлении, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится о "необходимости строительства патриотического парка и площади для проведения военных парадов, посвященных знаменательным датам времен Великой Отечественной войны, на месте последнего боя Сталинградской битвы на западном склоне (подножье) Мамаева кургана".

Константин Подсеваткин уточнил, что не представляет какой-либо партии или движения. "Требование пикета – запретить коммерческую застройку северо-западного склона Мамаева кургана. Это не считается Мамаевым курганом, потому что его границы определены официально, однако во всех военных сводках именно это место именуется северо-западным склоном, где соединились армии Донского и Сталинградского фронтов. Это за памятником "Челябинский колхозник", – пояснил активист.

Он отметил, что после обращения в Волгоградское отделение общества охраны памятников истории и культуры отправил запросы в министерство культуры России и администрацию Волгоградской области, потребовав запретить коммерческую застройку и организовать на этой территории парк "Патриот". "Мне пришел ответ из министерства культуры, что этим занимается Волгоградская область, а администрация Волгоградской области в лице комитета госохраны объектов культурного наследия ответила, что там все по закону, и предусматривают парки", – рассказал активист.

Константин Подсеваткин добавил, что в Великую Отечественную войну погибли его прадед и оба деда. "Все в нашем роду прошли через эту катастрофическую войну", – сказал он.

Пикетчик отметил, что акцией в основном интересовались женщины. "Основная масса людей опускала глаза и проходила мимо, к моему великому сожалению. Особенно мужчины – они старались отвернуться и пройти мимо. Подходили ко мне несколько граждан с вопросом, собираю ли я подписи. Я сказал, что нет. Они сказали, что подписались бы. Подходили также члены Общественной палаты Волгограда. Сказали, что вопрос на контроле, и застройки не допустят", – сообщил Подсеваткин.

По словам пикетчика, он сам подошел к сотрудникам полиции, представился и показал паспорт. "Сказал, что я буду находиться здесь с одиночным пикетом, никаких политических требований не выдвигаю – только исторический вопрос", – отметил активист. Подсеваткин также сообщил, что планирует провести аналогичный пикет завтра, 12 сентября.