Свидетель назвал столкновения в Магасе следствием провокации властей

На заседании суда по делу ингушских активистов, которое рассматривается в Ессентуках, выступил общественный деятель Джабраил Куриев, который назвал столкновения на митинге в Магасе следствием провокационных действий властей республики, рассказали адвокаты.

Как сообщал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается судом на Ставрополье с ноября 2020 года. Обвиняемые находятся под арестом, срок которого продлен до 9 ноября. Ряд свидетелей обвинения, в том числе силовики, дали показания, что подсудимые не провоцировали активистов, а наоборот, призывали их не вступать в противоборство с правоохранителями. На заседании суда 1 сентября свидетель защиты Ахмед Костоев рассказал, что перед митингом в Магасе высокопоставленные силовики просили лидеров ингушского протеста помочь обеспечить безопасность на акции протеста, что противоречит версии обвинения об экстремизме активистов.

26 марта 2019 года в Магасе состоялся масштабный, согласованный с властями митинг против соглашения о границе с Чечней. Протестующие не разошлись на ночь, и утром силовики попытались разогнать их. Произошли столкновения. Уже после, в начале апреля 2019 года, в республике прошли массовые аресты активистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингушетия: за девять дней задержаны 40 активистов". По данным Правозащитного центра "Мемориал"*, по состоянию на 21 июля по "ингушском делу" были вынесены обвинительные приговоры в отношении 37 человек. Все судебные процессы проходят за пределами республики – в Ставропольском крае. Преследование ингушских активистов ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, утверждают правозащитники.

7 сентября в Ессентуках состоялось очередное выездное заседание Кисловодского городского суда, который рассматривает дело семи ингушских активистов. На заседании были допрошены пять свидетелей защиты, участники событий осени 2018 года - начала 2019 года в Ингушетии.

"Речь идет об участниках обоих митингов - и октябрьского, и мартовского. Ситуация с изменением границы их остро затронула, и они, как активные граждане, считали необходимым свою позицию демонстрировать, поэтому и принимали участие во всех этих событиях. Все они сказали о том, что и сам протест был спонтанным, и те насильственные действия, столкновения, которые случились утром 27 марта, были спонтанными, и что никто их не организовывал", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фатима Урусова.

"Выступающие, если и говорили об организаторах этого протеста, то отмечали, что организатором протестного движения можно назвать только (бывшего главу республики Юнус-Бека) Евкурова. Потому что только он "выкинул" то, что заставило тысячи ингушей выйти на улицу", - добавила она.

Одним из ключевых свидетелей, допрошенных 7 сентября, стал влиятельный общественный деятель, бывший заместитель полпреда президента в тогда еще Южном федеральном округе (СКФО тогда еще не было) Муса Келигов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джабраил Куриев.

"Он дал показания в пользу наших подзащитных и сказал, что политика, проводимая в тот период в республике, была исключительно провокационной, и что Евкуров осуществлял ее, чтобы прикрыть <...> дела, обратив взор федеральных властей на митинги и так далее. То есть Евкуров фактически спровоцировал общество на такие действия, чтобы самому спастись, и в какой-то мере у него (Евкурова) это получилось, заявил свидетель", - отметил Куриев.

После допросов свидетелей по ходатайству защиты было отсмотрено видео - выступление Евкурова в сюжете НТРК "Ингушетия" в конце марта, после митинга, где он говорил секретарю Совета безопасности Ахмеду Дзейтову о том, что митингующих надо наказать "самым жестким образом", и особенно организаторов, и что он будет добиваться уголовного преследования организаторов митинга.

Решение судьи по поводу ходатайства о вызове в суд в качестве свидетелей начальника ГУ МВД России по СКФО Сергея Бачурина и его заместителя Сергея Зубова 7 сентября оглашено не было. "Я бы не стала тут искать второе дно. Это достаточно распространенная практика, когда суд не торопится изложить свою точку зрения, удовлетворить ходатайство или отказать в его удовлетворении", - полагает Урусова.

По словам адвоката, на прошлой неделе ее подзащитного Ахмеда Барахоева, а также Малсага Ужахова вывозили на обследование в поликлинику. "Их посмотрели врачи - не все, которые были нужны, но были сделаны какие-то заключения, ряд назначений, и не в полном объеме. Но какая-то квалифицированная медицинская помощь уже начала оказываться <...> И, по крайней мере, если брать случай моего подзащитного, то, что ему назначили, вполне возможно произвести в условиях СИЗО: покапать и поколоть. Другой вопрос, насколько это будет действенно именно в условиях содержания под стражей. Любое лечение - это же не только медикаментозное лечение, это и определенный режим - сна, например. А это в условиях СИЗО трудно", - добавила она.

"Мера эта (обследование) - нужная и необходимая. Малсаг действительно болеет", - отметил Куриев, защищающий Ужахова.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещены на тематической странице "Преследование активистов".