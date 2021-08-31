Строительство многоэтажного дома в селе Красный Базар. Photo : David Ghahramanyan / Ministry of Territorial Administration and Development of Artsakh

31 августа 2021, 00:57

Власти отчитались о ходе восстановительных работ после войны в Нагорном Карабахе

В Степанакерте отремонтировано почти 900 зданий, поврежденных во время обстрелов в ходе осенней войны, работы также ведутся в Аскеранском, Мартакертском и в Мартунинском районах, сообщило министерство градостроительства Нагорного Карабаха. 

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха в апрелю подали заявки о 6943 квартирах и частных домах, полностью разрушенных или поврежденных в ходе обстрелов осенью 2020 года. Власти насчитали в Степанакерте и Мартунинском районе 24 не подлежащих восстановлению и 58 сильно разрушенных домов. 26 июня министерство градостроительства Нагорного Карабаха сообщило, что дома для семей вынужденных переселенцев строятся в Степанакерте, а также в Аскеранском, Мартунинском и Мартакертском районах. Жилищный вопрос семей всех перемещенных лиц, которые остались жить в Нагорном Карабахе, будет решен в течение трех лет, заверили власти. После войны семьям с детьми пришлось скитаться по родственникам, рассказали беженцы. 

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Восстановлением разрушенных строений после обстрелов со стороны Азербайджана во время осенней войны занимаются 195 строительных компаний, работы ведутся, как на бюджетные средства, так и на деньги благотворительных фондов и организаций, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства градостроительства Нагорного Карабаха Марта Даниелян.

По данным министерства, в Нагорном Карабахе оказалось разрушено более 6500  строений – жилые здания и дома, общественные  объекты, медицинские и образовательные  учреждения. "Больше всего разрушений в Степанакерте  –  4258 строений, в Аскеранском районе пострадало 560 зданий, в Мартакертском районе – 497 объекта,  в Мартуниском районе – 1203  здания", – проинформировала пресс-секретарь министерства Марта Даниелян.

В Степанакерте уже восстановлено 892 строения, в 297 идут строительные работы, рассказала Даниелян. В Аскеранском районе построено 112 зданий, а 203 объекта находятся в стадии строительства, в Мартакертском районе восстановлено 90 строений, в 188 ведутся строительные работы, в Мартунинском районе 256 построены, на 296 объектах идет строительство, отметила она.

На средства Армянской евангелической ассоциации Америки в Нагорном Карабахе отремонтировано 16 жилых домов. "В Степанакерте нами восстановлено, частично реконструировано и отремонтировано 10 частных домов. В городе Мартуни – шесть домов. Мы будем продолжать наши работы в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха)", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ассоциации Виктор Карапетян.

Во время войны в общине Айгестан Аскеранского района были повреждены почти все дома и строения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Мгер Ванесян.

"В Айгестане находится до 350 частных домов и зданий общественного назначения. Кроме образовательных, общественных и административных  строений, ракетными обстрелами повреждено 85 процентов жилищного фонда. На бюджетные средства ведется ремонт домов, сильно пострадавших от прямого попадания снарядов. В общине работают семь строительных бригад, работы ведутся в 105 домах. Уже полностью восстановлено более десятка домов", – рассказал глава общины.

По его словам, полностью отремонтированы – здание школы, детского сада, несколько торговых точек, здание администрации.

После войны в село вернулись все жители – до 1200 человек, 43 семьи (это более 100 беженцев) размещены по свободным домам села, сказал Ванесян.

Житель села Айгестан Давид Барсегян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что половина его дома была разрушена в результате попадания снаряда. На государственные средства восстановили  жилище, отметил он.

Жительница Степанакерта Ануш Сарумян сказала корреспонденту "Кавказского узла", что во время бомбежек в ее доме были разрушены двери и окна, однако в начале года  министерство градостроительства предоставило все необходимые материалы и работников для устранения повреждений.

Почти все частные дома по улице М. Спарапета в Степанакерте пострадали от ракетных обстрелов. Крыши всех домов были заменены на новые, установлены новые двери и окна вместо разбитых в результате взрывов снарядов, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

Житель этой улицы Сейран Саркисян рассказал, что в первую очередь заменили крыши в домах, потом окна и двери. Он отметил, что повреждений на их улице так много, что "работы начались еще с декабря прошлого года, а сейчас осталось (отремонтировать) всего несколько домов".

Подробнее с информацией об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Российские аналитики разделились в оценке версий о применении "Искандеров" в войне за Карабах", "Паломники посетили монастыри Дадиванк и Амарас при содействии миротворцев", "Азербайджан обвинил Армению в отказе предоставить карты минных полей".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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