Южный окружной военный суд, июль 2021 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

25 августа 2021, 12:50

Два жителя Дагестана осуждены за попытку присоединиться к боевикам в Сирии

Военный суд в Ростове-на-Дону признал сегодня каспийчанина Султана Омарова и кизлярца Шамсудина Шамсудинова виновными в попытке проникнуть на территорию Сирии и присоединиться к боевикам. Жители Дагестана приговорены к шести и десяти годам колонии соответственно.

Согласно приговору суда, обвиняемые решили уехать в Сирию еще в 2019 году. Они рассчитывали сначала пройти там обучение в лагере террористов. Шамсудинов купил военную экипировку и два билета из Махачкалы в Дубай - столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Однако еще до вылета Омаров и Шамсудинов были задержаны, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Суд в Ростове-на-Дону признал 23-летнего Султана Омарова и 25-летнего Шамсудина Шамсудинова виновными по уголовным статьям об участии в деятельности террористической организации, создании террористического сообщества, попытке участия в вооруженном формировании и обучения в целях террористической деятельности. Омаров также признан виновным по статье о вербовке в террористическую организацию. "В июне 2019 года в Каспийске Омаров склонял одного из жителей города принять участие на территории Сирии в деятельности запрещенной международной террористической организации ИГИЛ*", - указал представитель суда.

Омарова суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме, а Шамсудинова - к шести годам колонии строгого режима с отбыванием первого года в тюрьме. Они не признали свою вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Уголовное дело в отношении Омарова и Шамсудинова поступило в суд 24 сентября 2020 года, процесс занял около 15 заседаний, приговор вынесен сегодня, указано в картотеке на сайте Южного окружного военного суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 августа военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Дагестана Мурада Абдуллагаджиева виновным в принесении присяги лидеру террористической организации и участии в ее деятельности - Абдуллагаджиеву дали 11 лет колонии. Подсудимый признал вину.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

Примечание:

"Два жителя Махачкалы обвинены в причастности к ИГ*", "Правозащитники озвучили детали похищения махачкалинца Абакарова", "Велиметова получила срок по делу о переводе денег "ИГ"*".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

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