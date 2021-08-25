Адвокаты раскритиковали решение о продлении ареста бывшему судье Новикову

25 августа 2021, 04:21

Ставропольский крайсуд оставил в силе решение суда о содержании под стражей бывшего сочинского судьи, адвоката Дмитрия Новикова. Обвинение Новикову предъявлено безосновательно, так как в его деле не установлены получатели взятки, решение о его аресте должно также следует отменить, считает защита.

Как писал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня по подозрению в покушении на посредничество при передаче взятки, спустя два дня суд в Новороссийске постановил поместить его под стражу. Адвокат заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 12 июня Новикову было предъявлено обвинение. Вину он не признал. 28 июня судья Верховного суда РФ вынес постановление об изменении территориальной подсудности апелляционных жалоб Новикова и передал их на рассмотрение в Ставропольский краевой суд. Суд в Невинномысске продлил срок ареста Новикову до 3 сентября. Адвокаты обжаловали решение о продлении ареста и пожаловались на пыточные условия этапирования Новикова из Новороссийска.

Судья Хостинского районного суда Сочи Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке". Ранее, в апреле 2010 года Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края лишила Дмитрия Новикова статуса судьи, изменив формулировку увольнения в 2008 году с добровольной отставки на увольнение в связи с лишением статуса судьи. Спустя год решение КСС о досрочном прекращении полномочий Новикова было отменено.

Судебное заседание по апелляционной жалобе на постановление Ленинского райсуда Новороссийска, который постановил заключить под стражу Новикова, состоялось 23 августа в Ставропольском крайсуде, обвиняемый на нем не присутствовал, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Анна Половинская.

«Верховный суд в постановлении от 28 июня изменил территориальную подсудность рассмотрения апелляционных жалоб... и передал их в Ставропольский крайсуд. Вчера (23 августа) Ставропольский крайсуд рассмотрел эти жалобы и отказал в их удовлетворении, оставив в силе избранную меру пресечения Новикову», - сказала она.

Адвокат отметила, что Невинномысский горсуд принял ходатайство следователя о продлении меры пресечения Новикову до 3 сентября и рассмотрел его до вступления в силу постановления Верховного суда России от 21 июля, которым была изменена территориальная подсудность рассмотрения апелляций.

В Ставропольском суде права Новикова защищали также Олег Решетняк, Вера Алиференко, Роман Новиков, присутствовали также трое слушателей из группы поддержки, рассказала Половинская. «Было подано четыре апелляционных жалобы Половинской, Алиференко, Черновым и самим (Дмитрием) Новиковым», - сказала она.

В жалобах, копии которых есть в распоряжении "Кавказского узла", адвокаты и сам подозреваемый указали, что считают незаконным предъявленное обвинение, а арест - необоснованным. «Постановлением Верховного суда РФ от 28.06.2021 года изменена территориальная подсудность рассмотрения апелляционной жалобы на обжалуемое постановление Ленинского районного суда г. Новороссийска от 07.06.2021 г. об избрании меры пресечения в отношении Новикова Д.В. на Ставропольский краевой суд", - указано в жалобе Половинской.

Это означает, что постановление об избрании меры пресечения в отношении Новикова от 7 июня не может быть законным априори: «судебный акт принят незаконным составом суда, поэтому не может не может исполняться», заявила адвокат. Аналогичные доводы отражены в жалобах других адвокатов и самого Новикова, которые назвали дело сфабрикованным.

Поскольку в деле Новикова не установлены получатели взятки, то посредничества в этом процессе у обвиняемого не может быть, считает адвокат. «Без наличия взяткополучателя (взяткополучателей, упомянутых в деле) как стороны процесса передачи взятки, без установления действительности их полномочий, не может быть и покушения ни на саму взятку, ни на посредничество в её передаче», - пояснила Половинская.

Однако, суд не принял доводы Половинской и других адвокатов во внимание. «Краснодарский краевой суд, рассмотрев аналогичную жалобу на арест человека, которого следствие считает подельником Новикова, 19 августа изменил ему меру пресечения и освободил из под стражи, заменив ее на домашний арест. По мнению адвокатов, такого расположения суда предполагаемый подельник Новикова смог достигнуть, пойдя на сделку со следствием и дав признательные показания», - пояснила Половинская. Она сказала, что защиту не знакомят с материалами дела.

Половинская также рассказала, что посетила своего подзащитного в селе Александрия, где он находится под стражей в колонии № 4, и сообщила ему о принятом Ставропольским судом решении по жалобе о заключении его под стражу. «Новиков не мог участвовать в суде, потому что в сельской колонии нет конференц-связи, и суд не счел нужным транспортировать подозреваемого из колонии на заседание», - рассказала адвокат.

По словам Половинской, следователь вызывал ее к Новикову в качестве свидетеля, хотя закон строго запрещает это. Она сказала, что за разъяснениями обратилась в адвокатскую палату, где сказали, что действия следователя незаконны, потому что адвокат не имеет право разглашать адвокатскую тайну, которую ему доверил клиент, и выступать одновременно свидетелем по делу своего подзащитного.

Адвокат рассказала, что обжаловала в суде свой вызов на допрос, заседание назначено на 11.00 мск 27 августа в Ставропольском крайсуде.

Адвокат Роман Новиков рассказал, что Дмитрий Новиков, который является его отцом, плохо питается в заключении. «Не разрешают передавать продукты. Кормят некачественно. Опасаюсь за здоровье отца», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«В деле Новикова мог быть элемент провокации... Клиент, который пришел за его услугами, мог быть подставным, потому что сам находится в зависимости у силовиков по своему делу», - предположил не участвующий в данном деле адвокат Сергей Костюк.

Не имеющий отношения к делу Новикова адвокат Юрий Бородин так же считает, что в деле имеется провокация. "Я считаю Новикова жертвой. Ситуацию подогнали под задачу продемонстрировать всесилие системы... Возможно, у следствия есть контекст в доказательствах против Новикова, который не разглашается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокаты Новикова рассказали, что на вердикт Ставропольского суда подадут кассацию, а пока они ожидают рассмотрения вопроса о продлении ареста Новикову, который истекает 3 сентября. «Человек сидит, но никаких следственных действий не проводится», - отметил Роман Новиков.