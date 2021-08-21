Кандидатура Угулавы на пост мэра Поти вызвала разногласия в грузинской оппозиции

21 августа 2021, 12:20

Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия назвал бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву единым кандидатом от оппозиции на пост мэра Поти вместо Тины Бокучавы. "Европейская Грузия" указала на отсутствие согласования кандидатуры Угулавы, а супруга председателя партии выступила с критикой в адрес бывшего мэра.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 августа четыре оппозиционные партии Грузии, которые отказались конкурировать между собой на местных выборах, представили единых кандидатов в мэры Батуми и Тбилиси. Ими стали Георгий Киртадзе и Ника Мелия из "Единого национального движения".

3 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что выборы мэров и депутатов городских собраний пройдут в стране 2 октября. Партии "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", "Дроа" (Пора или Время) и "Гирчи — больше свободы" приняли решение не конкурировать друг с другом. Каждая партия отобрала районы Грузии, в которых выдвинула своих кандидатов — единых кандидатов от партий.

Единым кандидатом от оппозиции на выборах мэра Поти 21 августа был выдвинут бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава. Об этом решении 19 августа объявил председатель "Единого национального движения" Ника Мелия. "Гиги — опытный политик, который многое повидал в политической жизни. Думаю, человек с его энергией и опытом не сможет оставаться безучастным в процессе, где решается судьба государства", — процитировало 19 августа слова Мелии "Эхо Кавказа"*.

Между тем ранее единым кандидатом от оппозиции в мэры Поти считалась член "Нацдвижения" Тина Бокучава. В "Европейской Грузии" заявление Мелии оценили неоднозначно. "Европейская Грузия" поддержит любого кандидата, который будет согласован. Согласования с "Нацдвижением" по кандидату в Поти не было", — привел 19 августа "Sputnik Грузия" слова представителя партии Лаши Дамении.

Супруга председателя "Европейской Грузии" Гиги Бокерии Тамар Черголеишвили после того, как Угулава был представлен Мелией в качестве кандидата на пост мэра Поти, выступила с резкой критикой в его адрес. "Я сожалею, что этот человек (Угулава) отражает в себе все то, из-за чего обычный человек может считать политику беспринципным и грязным делом", — написала Черголеишвили 19 августа на своей странице в Facebook.

В "Грузинской мечте" шансы Угулавы назвали "равными нулю". "У него действительно нет перспектив. Будь то житель Поти, Гори или Тбилиси, все знают, с кем имеют дело. Он — жулик, у которого из выдающегося только голос, которым он может кричать и изображать возмущение. Больше ничего у него нет. Он — обанкротившийся политик и никакой другой специальности не имеет", — процитировало "Эхо Кавказа"* 19 августа слова одного из лидеров партии Гии Вольского.

20 августа Ника Мелия вместе с единым кандидатом от оппозиции в мэры Тбилиси Элене Хоштарией провел встречу с избирателями в тбилисском районе Глдани. "Елена Хоштария убедительно победит в первом туре в Глданском районе. Глдани нужен энергичный депутат, а затем председатель городского совета для поддержки Глданского района. Поэтому удачи Елене и удачи всему Глданскому району", — сказал 20 августа в эфире телеканала "Мтавари архи" Мелия, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиция имеет большие шансы победить на выборах в Глдани уже в первом туре, считает Элене Хоштария. "Для меня важно не быть номером один в списке, а быть непосредственно с этими людьми и подавать еще один пример победы в этом районе", — сказала 20 августа в эфире телеканала "Мтавари архи" Хоштария, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

20 августа оппозиция в Грузии объявила единым кандидатом в мэры Ланчхути члена политического союза "Трибуна" Лию Мухашаврию. Кандидатуру Мухашаврии поддержали партии "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Лело", "Зура Джапаридзе — Гирчи" и "Нино Бурджанадзе — Единая Грузия".

Представители "Трибуны" представили жителям Ланчхути предвыборную программу, согласно которой объявили главными вопросами проблему с водоснабжением, дорогами и интернетом. "Сегодня мы хотим официально проинформировать наших жителей Ланчхути о том, что у них есть кандидат в мэры в моем лице. Я живу здесь шесть лет и очень хочу, чтобы этот город немного узнал о другом стиле управления и смене политической власти, когда мэром становится женщина, патриот этого города", — сказала 20 августа в эфире телеканала "Общественный вещатель" Лия Мухашаврия, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Партия "Гирчи — больше свободы" завершила праймериз списка кандидатов в тбилисское сакребуло. По итогам праймериз главным кандидатом на выборах в местное самоуправление стал Тенго Киртадзе. Вторым и третьим номерами в списке расположились Цотне Коберидзе и Ана Чиковани. "Я выиграл в последний момент, это был несколько неожиданный результат", — сказал 20 августа в эфире телеканала "Общественный вещатель" Тенго Киртадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".