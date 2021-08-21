Уголовное дело. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

21 августа 2021, 05:02

Дело кубанского полицейского о ДТП с двумя погибшими дошло до суда

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении сотрудника транспортной полиции, обвиняемого в автоаварии в городе Тихорецке Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 7 марта два легковых автомобиля столкнулись в Тихорецке. По данным МВД, водитель Opel выехал на перекресток на красный свет. В результате аварии погибли два человека, которые ехали в "Ладе". Еще два человека, ехавших в той же машине, были госпитализированы, в том числе пятилетний мальчик. Уголовное дело по статье "ДТП в состоянии опьянения, повлекшее гибель двух и более человек" было возбуждено в отношении сотрудника линейного отдела полиции, который сидел за рулем Opel. Обвиняемый по решению суда был заключен под стражу.

Следователи завершили расследование и передали дело в отношении 25-летнего полицейского в суд, пишут 20 августа со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю "Юга.ру".

По версии следствия, обвиняемый на автомобиле Opel в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость, выехал на красный свет на перекресток, где произошло столкновение с "Ладой", два человека из которой погибли, еще двое получили травмы. Полицейский вину признал, заявили в Следственном управлении.

Обвиняемым является Петр Курдияшко, уточняет НТВ.

Дело в отношении него поступило в Тихорецкий городской суд и передано в производство судьи Анатолия Тищенко, говорится в карточке дела на сайте суда.

Примечание:

"Врачи сообщили о состоянии здоровья пострадавших при ДТП с автобусом на Кубани", "Водитель автомобиля погиб в зоне подтопления в Сочи", "Три человека погибли при ДТП с маршруткой на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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