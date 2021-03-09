09 марта 2021, 23:10

Кубанский полицейский арестован после ДТП с двумя погибшими

Суд постановил на два месяца заключить под стражу сотрудника транспортной полиции, обвиненного в автомобильной аварии в Тихорецке. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 7 марта два легковых автомобиля столкнулись в городе Тихорецке Краснодарского края. По данным МВД, водитель "Опеля" выехал на перекресток на красный свет. В результате аварии погибли два человека, которые ехали в "Ладе" - водитель и 46-летний мужчина. Еще двое людей, ехавших в той же машине, были госпитализированы, в том числе пятилетний мальчик. Уголовное дело по статье "ДТП в состоянии опьянения, повлекшее гибель двух и более человек" возбуждено против сидевшего за рулем "Опеля" сотрудника линейного отдела полиции.

Тихорецкий городской суд согласился со следователем и постановил сегодня до 8 мая арестовать полицейского, сообщил со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс".

Арестованному полицейскому предъявлено обвинение, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Краснодарскому краю. По части 6 статьи 264 Уголовного кодекса России обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

На сайтах кубанского управления МВД и управления на транспорте по Южному федеральному округу, по состоянию на 23.00 мск 9 марта, не появилось комментариев относительно ареста полицейского и предъявления ему обвинения. 

Примечание:

"Участник ДТП в Кенже приговорен к четырем годам заключения", "Правозащитники сочли сомнительным дело о ДТП с участием чеченского прокурора", "Следком добился разрешения на уголовное преследование судьи из Карачаево-Черкесии".

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