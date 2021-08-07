07 августа 2021, 14:57

Армения обвинила Азербайджан в обстреле

Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских войск в Сюникской области близ Черного озера, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения систематически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так сегодня азербайджанская сторона заявила, что вечером 6 августа трижды обстреляли позиции азербайджанской армии в Садаракском и Кельбаджарском районах (армянское название Кельбаджара – Карвачар, – Прим. "Кавказского узла").

Азербайджанские военнослужащие 7 августа с 11.40 до 12.00 часов (10.40 – 11.00 мск) обстреливали из огнестрельного оружия разного калибра армянские позиции, расположенные в районе армяно-азербайджанской границы в Сюникской области. Наиболее интенсивные обстрелы велись по армянским позициям в районе Черного озера, сообщило сегодня на своем сайте Минобороны Армении. С армянской стороны пострадавших нет, уточнило ведомство.

На сайте Минобороны Азербайджана к 15.00 мск нет информации относительно заявления армянской стороны об обстрелах.

Азербайджанские военнослужащие поджигают частные земли в непосредственной близости от села Ерасх Араратского района Армении, заявил 6 августа омбудсмен Армении Арман Татоян. Он опубликовал видео на своей странице в Facebook, на кадрах которого два человека бросают горящие предметы в поле. Из-за низкого качества видеоролика одежда людей неразличима. Далее кадры показывают объятое пламенем поле.

Омбудсмен также сообщил, что 6 августа получил информацию о том, что солдаты Азербайджана стреляют из малокалиберного и крупнокалиберного оружия в непосредственной близости от села Ерасх на границе с Нахичеванью, а также в сторону села. По его словам, село находится в одном километре от азербайджанских позиций. "Стрельба, которая ведется азербайджанцами, нарушают права жителей села Ерасх и соседних сел. В результате пожаров жители села Ерасх и соседних сел не могут вести сельхозработы", – заявил Татоян, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В середине мая произошел новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ереван обнаружил сотни азербайджанских солдат, зашедших на территорию, которую считает своей. Как это произошло, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджанский военный ранен при обстреле", "Азербайджан обвинил Армению в обстреле на границе Нахичевани", "Останки четырех военных найдены в Физулинском районе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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