Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций на границе с Арменией

07 августа 2021, 13:10

Армянские военные вечером 6 августа трижды обстреляли позиции азербайджанской армии в Садаракском и Кельбаджарском районах, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 июля на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана начались локальные бои, погибли три армянских солдата. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день обменялись обвинениями в нарушении перемирия. 4 августа армянские военные пресекли попытку азербайджанского беспилотника пролететь над территорией Гегаркуникской области, а Минобороны Азербайджана в тот же день заявило об обстреле своих позиций. 5 августа Минобороны Армении сообщило о размещении постов российских пограничников около села Воскепар в Тавушской области. 6 августа Азербайджан дважды сообщил об обстрелах позиций в Нахичеванской автономной республике (НАР), а также в Кельбаджарском районе, Минобороны Армении заявило об обстреле в направлении села Ерасх.

Вечером 6 августа подразделения вооруженных сил Армении с определенной периодичностью трижды обстреливали позиции азербайджанской армии в направлении поселка Гейдарабад Садаракского района НАР, сел Истису и Йухары Айрым Кельбаджарского района (армянское название – Карвачарский район, – прим. "Кавказского узла"), говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

По данным ведомства, обстрелы велись с позиций, расположенных в населенных пунктах Араздейен Ведийского района (армянское название - Араратский район), Йухары Загалы и Зеркенд Басаркечярского района (Варденисского района). Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет, сказано в сообщении пресс-службы оборонного ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

На сайте Минобороны Армении сегодня к 13.00 мск нет информации относительно этого заявления азербайджанского военного ведомства.

В середине мая произошел новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ереван обнаружил сотни азербайджанских солдат, зашедших на территорию, которую считает своей. Как это произошло, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".