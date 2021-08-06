Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах

06 августа 2021, 16:10

Минобороны Армении сообщило сегодня об обстреле в направлении села Ерасх, а азербайджанское военное ведомство - об обстреле позиций в Нахичеванской автономной республике.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 июля на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана начались локальные бои, погибли три армянских солдата. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день обменялись обвинениями в нарушении перемирия. 4 августа армянские военные пресекли попытку азербайджанского беспилотника пролететь над территорией Гегаркуникской области, а Минобороны Азербайджана в тот же день заявило об обстреле своих позиций. 5 августа Минобороны Армении сообщило о размещении постов российских пограничников около села Воскепар в Тавушской области. Минобороны Азербайджана 6 августа проинформировало об обстреле позиций со стороны Армении на границе Нахичевани и в Кельбаджарском районе.

Около 12.10 (11.10 мск) азербайджанская сторона обстреляла армянские позиции в направлении Ерасха Араратской области из оружия разного калибра, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минобороны Армении.

В результате обстрела вспыхнул пожар в межпозиционной зоне, рассказал представитель пресс-службы ведомства. "Армянская сторона предпринимает все необходимые меры для подавления противника. Среди армянских военнослужащих пострадавших нет", - отметил он.

Село Ерасх располагается на границе Араратской области Армении с Нахичеванской автономной республикой, следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты".

Минобороны Азербайджана сообщило сегодня об обстреле своих позиций в направлении Нахичевани. "6 августа в 12.45 (11.45) подразделения вооруженных сил Армении со стороны села Араздейен (армянское название - Ерасх) Ведийского района (армянское название - Араратский район) обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Садаракском районе Нахичеванской автономной республики", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Среди личного состава азербайджанской армии погибших и раненых нет, проинформировало Минобороны Азербайджана.

В середине мая произошел новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ереван обнаружил сотни азербайджанских солдат, зашедших на территорию, которую считает своей. Как это произошло, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".