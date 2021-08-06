06 августа 2021, 10:52

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

Позиции азербайджанской армии были обстреляны со стороны Армении на границе Нахичевани и в Кельбаджарском районе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 июля на границе Гегаркуникской области Армении и Азербайджана начались локальные бои, погибли три армянских солдата. Утром 28 июля стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня, но уже на следующий день обменялись обвинениями в нарушении перемирия. 4 августа армянские военные пресекли попытку азербайджанского беспилотника пролететь над территорией Гегаркуникской области, а Минобороны Азербайджана в тот же день заявило об обстреле своих позиций. 5 августа Минобороны Армении сообщило о размещении постов российских пограничников около села Воскепар в Тавушской области.

Поздно вечером 5 августа подразделения ВС Армении примерно в течение часа с перерывами обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении поселка Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской автономной республики и населенного пункта Истису Кельбаджарского района (армянское название – Карвачарский район, – прим. "Кавказского узла"), заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, обстрелы велись со стороны села Араздеян Ведийского района и села Юхары Загалы Басаркечярского района (Варденисского района, – прим. "Кавказского узла").

"Ответными мерами огонь противника был подавлен. Среди личного состава азербайджанской армии нет погибших и раненых. Оперативная обстановка под контролем Азербайджанской армии", - сказано в сообщения военного ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

На сайте Минобороны Армении сегодня к 10.50 мск нет информации относительно заявления азербайджанской стороны об обстрелах.

В середине мая произошел новый виток конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ереван обнаружил сотни азербайджанских солдат, зашедших на территорию, которую считает своей. Как это произошло, каковы позиции сторон и что говорят советские карты, рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".

Примечание:

"Азербайджанские военные вернули заблудившегося карабахского сельчанина", "Состояние раненого армянского солдата улучшилось", ""Правозащитники в Баку поспорили о приговоре армянским военным".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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