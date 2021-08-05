Ставропольские силовики отказались принять символический золотой унитаз

05 августа 2021, 15:48

Художник Александр Чаплыгин после ареста главы УГИБДД на Ставрополье предложил ведомству в дар инсталляцию с золотым унитазом как напоминание о наказании за взяточничество. Силовики пригрозили возбуждением дела об оскорблении представителя власти, пожаловался Чаплыгин после задержания.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов был задержан после обысков. Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор управления Виталий Мельчиков и четверо гражданских подозреваются в получении от водителей взяток за грузоперевозки с нарушением правил. Общая сумма взяток превысила 19 миллионов рублей, полагают следователи. Один из подозреваемых после задержания был госпитализирован и впал в кому.

В день задержания Сафонова депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал снимки интерьера особняка, где стены и даже унитаз покрыты позолотой. Хинштейн указал, что дом принадлежит Сафонову. Те же интерьеры особняка демонстрируются и на видео, опубликованном в тот же день Следкомом. Кроме того, 21 июля в интернете появился ролик, где запечатлен пересчет многочисленных стодолларовых купюр. Это видео обыска квартиры подчиненного главы ГИБДД по Ставропольскому краю Сафонова, говорится в сопровождающем видео на Youtube-канале News Today тексте.

Скульптор Александр Чаплыгин создал инсталляцию "Взятка - тюрьма" и попытался передать ее в управление ГИБДД по Ставропольскому краю для назидания. На видео, опубликованном Чаплыгиным, инсталляция стоит перед зданием ведомства. Это позолоченный унитаз с кучей золотых монет, которые как бы вываливаются из него на землю. Рядом стоит позолоченный ершик. Все это накрывает решетчатая конструкция из арматуры, символизирующая тюрьму. К ней подвешен полосатый полицейский жезл.

"Данное произведение я хотел, чтобы они установили у себя на месте проведение суточного развода или на самом видном месте. Для того, чтобы каждый сотрудник, глядя на это произведение, понимал, что обогащение незаконным путем - тюрьма (то есть грозит тюремным заключением. - Прим. "Кавказского узла")", - пояснил Чаплыгин в публикации.

На видео к Чаплыгину подходят полицейские, которые вежливо объясняют, что не могут принять дар. "Мы не имеем права принимать никаких ценностей", - говорит один из них. Силовики демонтируют инсталляцию, утверждая, что она мешает проходу от здания ведомства к проезжей части. Затем художника задерживают. "Приглашаю в служебный автомобиль для доставления вас в отдел полиции. <...> Вас задерживают на три часа до выяснения обстоятельств", - поясняет полицейский. Далее следуют кадры допроса Чаплыгина, где он излагает цель создания инсталляции.

В сопроводительном тексте к видео Чаплыгин указал, что силовики восприняли его подарок как оскорбление и задержали его с целью возбуждения уголовного дела. "Очень жаль, что они не захотели принимать моё художество, изъяв все это как орудие преступления, а не как мой крик души, потому как возможно эта инсталляция служила бы, и приносила пользу большинству сотрудникам, которым на службе тяжело сдерживаться от получения материальных благ от граждан в виде взяток", - написал Чаплыгин 4 августа на своей странице в Instagram.

По словам Чаплыгина, правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении дела по статье об оскорблении представителя власти или по статье о хулиганстве, передало 4 августа издание "Юг. МБХ медиа". Однако в полиции утверждают, что на Чаплыгина даже не составили протокол. "Гражданин был доставлен в отдел полиции, после чего опрошен и отпущен. Нет, материал составлен не был, его просто опросили", - процитировал сегодня представителя краевого управления МВД Telegram-канал "Подъем".

На сайтах управления МВД по Ставропольскому краю и регионального управления Следственного комитета, по состоянию на 15.48 мск 5 августа, нет информации о возбуждении уголовного дела против Чаплыгина.

"Кавказский узел" также писал, что, по мнению аналитиков, задержание Сафонова укладывается в объявленную в регионе кампанию коррупционных чисток и выгодно властям в преддверии выборов. В качестве еще одной версии было выдвинуто предположение, что дело Сафонова может быть следствием "генеральских разборок".