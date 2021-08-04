Член Общественной палаты вступился за чеченских юношей после драки в Саратове

04 августа 2021, 09:58

Уголовное преследование пяти юношей из Чечни за драку с силовиками в Саратове нуждается в проверке прокуратуры, заявил член Общественной палаты Росии Мансур Солтаев. По версии МВД, четверо полицейских подверглись избиению, попытавшись разнять драку. Силовики были пьяны и сами напали на молодых людей, утверждает защита.

Прокуратура России и прокуратура Саратовской области должны провести проверку в связи с арестом пяти подравшихся в Саратове выходцев из Чечни, заявил член Общественной палаты России и представитель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Мансур Солтаев. "Я уверен, что в данном факте нарушены права несовершеннолетних. Эту ситуацию я беру под свой личный контроль", — подчеркнул Солтаев.

По его данным, драку спровоцировали пьяные мужчины в гражданской одежде. "Как позже выяснилось, это были сотрудники правоохранительных органов, находящиеся не при исполнении своих служебных обязанностей, к тому же пьяные", — процитировал Мансура Солтаева 3 августа "Грозный-Информ".

Юношам грозят десятилетние сроки

Следствие, вопреки Солтаеву, утверждает, что все четверо силовиков на момент инцидента — около часа ночи 24 июля — находились на службе. Они увидели на проспекте Кирова в Саратове драку между двумя группами молодых людей и потребовали ее прекратить, но одна из сторон конфликта — двое 17-летних, двое 18-летних и 19-летний — напала на самих полицейских. Силовиков избивали руками и ногами, одному из полицейских ножом поранили кисть руки. Все сотрудники полиции были госпитализированы, сообщила пресс-служба управления Следкома по Саратовской области.

Уголовное дело возбуждено по статье о применении в отношении представителя власти насилия, опасного для здоровья. Обвиняемые не признали свою вину. Все пятеро решением суда заключены под стражу до 24 сентября, говорится в публикации сайте ведомства от 27 июля. Максимальная санкция, которую предусматривает часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса, составляет 10 лет заключения.

Полицейские, ставшие участниками конфликта, в ночь на 24 июля проводили рейд, утверждает МВД. "Сотрудники полиции <..> вмешались в конфликт между двумя группами молодых людей и потребовали прекратить противоправные действия. После чего мужчины одной из групп стали наносить сотрудникам полиции телесные повреждения. В результате в отдел полиции № 6 были доставлены пять граждан", — привело 3 августа слова представителя управления МВД по Саратовской области издание "Вести — Саратов".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 июля в Симферополе также произошла драка с участием приезжих из Чечни и местными жителями. В конфликт вмешались полицейские, что не помешало одному из чеченцев ударить крымчанина — тот потерял сознание. Инцидент прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, ситуация не требует совместного обсуждения между Владимиром Путиным и Рамзаном Кадыровым.

На юношей напали мужчины в гражданской одежде, заявила адвокат

Обвиняемые — абитуриенты из Чечни, спортсмены, рассказала адвокат задержанных Юлия Аликова. "Поравнявшись с молодыми людьми, один из мужчин с силой ударил плечом 16-летнего парня, отчего тот вскрикнул и возмутился. Второй проходящий мужчина развернулся и пошел в сторону ребят с истошным криком о том, что данная компания — нетрадиционной ориентации и многое о Кавказе. Один из ребят вышел вперед, надеясь на мирные переговоры, но получил сильный удар по лицу, от которого образовалось рассечение и большое количество крови", — привело слова Аликовой издание.

Пятеро юношей в ту ночь прогуливались по улице в компании трех девушек, сообщила адвокат Лариса Легкова, которая представляет интересы одного из обвиняемых — Рамзана.

"Два мальчика чуть шли поодаль от их общей компании. Три мальчика и три девочки шли наравне. В этот момент двое мужчин, предположительно нетрезвые, вывернули из-за угла. По словам подзащитного, в руках у одного из них могла находиться бутылка, возможно, из-под алкоголя. Один из незнакомцев плечом столкнулся с мальчиком. У них произошел словесный конфликт. Это все увидели остальные ребята из компании. Они стали подходить к своим мальчикам, чтобы избежать конфликта и забрать их от этих мужчин. В это время, соответственно, сзади, когда они развернулись, на них нападают в, прямом смысле слова, четверо мужчин и начинают избивать, мальчики падают на землю. Впоследствии выяснилось, что это сотрудники полиции. Повторюсь, впоследствии, потому что мужчины были одеты в гражданскую одежду, что видно на всех видеозаписях, подтверждается свидетелями", — процитировало Легкову издание.

Адвокат не утверждает, что силовики были пьяны, но предполагает, что это было именно так. "Фактически все действия мужчин были направлены на то, чтобы положить мальчиков на землю. После того как они положили их на землю, садятся на них верхом, заламывают руки и наносят удары руками и ногами, преимущественно по голове и лицу. При этом в кратчайший срок приезжает <еще одна группа силовиков>. Мальчиков удерживают и продолжают бить, при том что они лежат лицом в землю, никакого сопротивления с заломленными руками не оказывают, никаких угроз они не представляют ни для кого", — привела свою версию событий Легкова.

По ее словам, первым драку начал мужчина, который задел юношу плечом. Он нанес второму молодому человеку удар в висок. Позже выяснилось, что он также работает в органах, заявила Легкова.

"Телесные повреждения жуткие у всех, их избили просто нереально. Но больше всего телесных повреждений у двух несовершеннолетних. У моего подзащитного выбит зуб, сломано ухо, огромная гематома на пол лица, глаза, головы, все на левой стороне. Это сделал сотрудник полиции, который был одет в красную футболку. Опознать он его сможет, и на видео он есть. Бил он его около 4-5 раз кулаком по лицу в тот момент, когда у него уже были заломлены руки, надеты наручники, то есть он лежал на земле. Второму мальчику этот же сотрудник в присутствии ОМОНа нанес удар ногой изо всех сил в глаз. Пока неизвестно, что у него будет со зрением, останется или нет. Других мальчиков избивали аналогичным образом, у них также телесные повреждения", — рассказала адвокат.

Она подчеркнула, что юноши только после задержания узнали, что в конфликт с ними вступили сотрудники полиции. "До сих пор неизвестно, какое же правонарушение совершили наши подзащитные для того, чтобы на них нападать, наносить телесные повреждения, оказывать давление. То есть до сих пор непонятно, что они сделали противоправного, что можно было применять такую жестокость к ним, а также иметь основания для задержания", — заявила Легкова.

Версию защиты подтвердил целый ряд свидетелей, однако они не хотят визировать показания из страха перед силовиками, добавила Легкова.

Она также раскритиковала версию следствия, согласно которой один из полицейских получил ранение. "Это неправда, потому что любой судмедэксперт скажет, была ли это колотая, резаная, рваная рана, и предположит, от чего это. У сотрудника полиции в руках имелась бутылка, которая в ходе происшествия была разбита. Естественно, он как-то там поранился, не более того. Порезов там вообще быть не должно. Они хотят привязать вот эту бутылку к какому-то ножу, который не изъят и которого априори вообще не было", — заявила адвокат.

Легкова считает, что версия о ранении силовика выдумана для того, чтобы оправдать нападавших. "Потому что как минимум переборщили, а тут еще и несовершеннолетние, которые с тяжкими телесными находятся. Считаю, что это их линия защиты", — заявила адвокат.

Лариса Легкова уточнила, что ее подзащитный находится в СИЗО, а не в больнице. Начальнику СИЗО адвокат написала письмо с просьбой о врачебном осмотре.