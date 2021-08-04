Скриншот со страницы адвоката Алексея Аванесяна в Facebook. https://www.facebook.com/photo?fbid=1889707147874830&set=a.598496720329219

04 августа 2021, 05:34

Суд утвердил приговор участнику акции в Краснодаре за хулиганство на памятнике казакам

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Владимиру Егорову, осужденному на два года условно из-за его резонансного перфоманса со снятием штанов на памятнике казачеству. Защита заявила, что обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня суд в Краснодаре приговорил Владимира Егорова к двум годам лишения свободы условно из-за его резонансного перфоманса со снятием штанов на памятнике казачеству. Активист признан виновным в хулиганстве по мотивам политической ненависти. 

Егоров, который во время акции сторонников Навального 23 января залез на памятник казачеству и снял штаны, был задержан по уголовному делу о хулиганстве по мотивам ненависти или вражды. Кроме того, он был привлечен к административной ответственности за организацию митинга и приговорен к административному аресту. Уголовное дело было передано в суд. По данным "Медиазоны", Егоров жаловался на давление от силовиков после задержания.

Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть приговор Егорову, сообщил 3 августа адвокат Алексей Аванесян на своей странице в Facebook. Защита обжалует решение суда, заявил адвокат.

"Дальше нас ждёт кассация, ЕСПЧ, ВС, ибо должна же быть разница между административной и уголовной хулиганкой, и должно же быть хоть одно доказательство того, что от действий Владимира пострадала деловая репутация Кубанского казачьего войска и администрации Краснодарского края, признанных потерпевшими", - написал Аванесян.

23 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции сторонников Навального. В Краснодаре в протестном шествии  в тот день приняли участие несколько тысяч человек. Кубанское казачье войско также выразило возмущение поступком краснодарца и обвинило сторонников Навального в безнравственности. Местные сторонники Навального, по словам адвоката, считают Егорова "провокатором, получившим задание скомпрометировать мирное шествие". Сам Егоров извинился за свой поступок.

Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на странице "Преследование активистов". В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Примечание:

"Педагог из Армавира пожаловался на увольнение в связи с митингом",  "Участник акции в Краснодаре обвинен в хулиганстве на памятнике казакам", , "Задержанные в Сочи сторонники Навального пожаловались на действия провокаторов".

Автор: "Кавказский узел"

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