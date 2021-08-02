Жительница Чечни заподозрена в истязании детей

02 августа 2021, 18:05

Заключена под стражу 53-летняя жительница Чечни, которую следователи заподозрили в истязании двух детей.

По версии следствия, женщина из личных неприязненных отношений к своему пасынку систематически причиняла физические и психические страдания двум его детям.

"Во время отсутствия матери детей в доме, где они совместно проживали, женщина неоднократно применяла физическое насилие к детям и насильно не менее трех раз заставляла их пить лекарственный препарат, предназначенный для назального применения, который фактически имеет строгие ограничения по дозировке для детей до шести лет", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следкома России по Чечне.

Жительница Чечни в своих показаниях заявила, что знала о противопоказаниях препарата, а нанести вред здоровью детей своего пасынка она хотела из-за неприязни к нему, сказано в сообщении Следкома.

Уголовное дело в отношении женщины возбуждено Грозненским межрайонным следственным отделом Следкома по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних), информировал сегодня "Интерфакс".

Согласно части 2 статьи 117 УК РФ, за истязание (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями) грозит лишение свободы на срок до семи лет.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе судебная психолого-психиатрическая. По ходатайству следователя суд заключил женщину по стражу.

"Кавказский узел" сообщал ранее о случаях истязания детей в Чечне. Так, в сентябре 2020 года прокуратура Чечни начала проверку после публикации видеозаписи избиения маленького ребенка.