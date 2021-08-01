Туристка заподозрена в надругательстве над телами умерших в Даргавском некрополе

01 августа 2021, 15:08

Полиция выясняет личность туристки, подозреваемой в надругательстве над телами умерших в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых", сообщило МВД. Власти должны обезопасить Даргавский некрополь от вандалов, прокомментировали пользователи Instagram фотографии девушки с костью в руке.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля 2019 года архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" – Даргавский некрополь - был закрыт для посетителей после публикаций о том, что туристы трогают экспонаты и вытаскивают их из склепов. Публикации селфи и видео с черепами, сделанные в некрополе, возмутили и пользователей соцсетей. Спустя неделю, 29 июля, полиция сообщила, что 18-летний житель Пятигорска стал подозреваемым по делу по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В тот же день некрополь был вновь открыт с усиленной круглосуточной охраной.

На фоне скандала с "Городом мертвых" всплыли истории о том, как туристы справляют дни рождения и веселятся в священном для осетин святилище Реком, куда, согласно осетинским традициям, следует подниматься исключительно босиком, соблюдая разделение святилища на мужскую и женскую части, отмечается в материале Ларисы Сотиевой ""Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе", опубликованном на "Кавказском узле".

МВД по Северной Осетии выясняет личность туристки, "в действиях которой усматриваются признаки надругательства над телами умерших", сообщила сегодня пресс-служба министерства.

Поводом для проверки стала видеозапись, размещенная в личном аккаунте в социальной сети. "На видеозаписи [...] видно, как молодая девушка, проникнув внутрь склепа в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе республики, держит в руках останки усопшего и ведет себя неподобающе. В действиях девушки усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 244 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Instagram. Где именно и когда была опубликована видеозапись, МВД не уточнило.

"Некрополь "Город мертвых" является историко-архитектурным памятником и состоит на государственной охране. Всего там находится 95 склепов, в каждом из них захоронены несколько поколений осетин-однофамильцев", - подчеркнуло ведомство.

Сообщение о полицейской проверке размещено сегодня также в Instagram-паблике "ЧП / Осетия", которое позиционирует себя как "новостной сайт" и насчитывает 209 тысяч подписчиков. Публикация проиллюстрирована фотографиями, на которых молодая девушка, демонстративно дурачась, держит в руке кость и позирует перед камерой.

"Мы видим явное надругательство над телами умерших. Мы видим группу лиц, минимум 2 человека. Один турист на видео внутри склепа с костью покойника в руках, другой турист снимает это на видео. Санкции за такое предусмотрены очень серьёзные. До пяти лет лишения свободы", - сообщил автор публикации.

Статья 244 УК РФ, в зависимости от части, предусматривает от штрафа в 40 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

К 15.07 мск публикация набрала 622 отметки "нравится", под ней размещено 366 комментариев. Авторы многих из них призвали обезопасить некрополь от вандализма. "Это не музей, это кладбище!!! Закройте уже туда дорогу всем!!! Хватит!!! На кладбище с целью поглазеть и подурачиться никто не приходит", - указала, в частности, osho_timurovna_v_z.

"Ну вот зачем туда пускать людей? Зная, что это не первый раз", - задался вопросом oks_vlad_ted. "И долго ещё наше руководство будет спокойно смотреть на этот беспредел?! Неужели нельзя предпринять меры!" – возмутился za__d4. "Миллион раз уже эту тему поднимали!!! Достали уже!!! Скоро как сувениры будут забирать себе! Запрети уже заходить туда, пусть издалека смотрят", - призвала alana__gabaeva.

"Мне жутко бывает даже близко подойти, я сколько раз там была, всегда издалека, на 20 метров даже не подошла, не то что такое исполнять... Как люди ничего не боятся... Ничего святого", - выразила мнение solmi.

Некоторые пользователи призвали наказать виновных. "Найти ее и наказать", - написал, в частности, mexicanec007. "Пусть и заведут уголовное дело!!!! Нельзя оставлять безнаказанными их!" – эмоционально высказался liliyabit. "Надо устроить показательный суд, влепить реальный срок и по всем каналам и соцсетям крутить месяц", - предложил vitaliiguriev. "Посадите уже кого-нибудь, чтоб уроком было!" – призвал tdsdzo.

Напомним, в октябре 2020 года украинский и российский рэп-исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, известный под сценическим псевдонимом Джиган, опубликовал свое фото в святилище Реком. На фото Джиган, одетый в спортивную одежду и кроссовки, сидит на ограде из необработанного камня на фоне деревянного здания святилища с черепами животных на фасаде. Джиган прошел на территорию святилища Реком в обуви, нарушив традицию и осквернив это место, заявили тогда пользователи Instagram.