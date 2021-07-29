Жители Дагестана поспорили о целесообразности принудительной вакцинации

29 июля 2021, 06:29

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Дагестана испытывают недоверие к прививочной кампании и ищут способ избежать вакцинации, несмотря на ее обязательный характер.

Как писал "Кавказский узел", Роспотребнадзор Дагестана обязал пройти вакцинацию сотрудников сферы услуг, здравоохранения, образования, торговли и ряда других отраслей, а также госслужащих. Прививку первой дозой вакцины следует пройти до 9 августа, следует из опубликованного сегодня постановления главы ведомства. 23 июля стало известно, что обязательно привиться должны также сотрудники СМИ.

Глава Минздрава России 9 июля заявил, что Дагестан находится в зоне риска из-за низких темпов вакцинации от COVID-19. Месяцем ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов пообещал увольнять глав муниципалитетов, не обеспечивших достаточные темпы вакцинации, однако не реализовал это намерение. Принудительная вакцинация спровоцирует недовольство жителей Дагестана в преддверии выборов, а также понизит кредит их доверия к главе региона Сергею Меликову, поэтому власти республики рассматривают эту меру как исключительную, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

На федеральном уровне практикуется поощрение для тех, кто согласился привиться от коронавируса, но в Дагестане такие инициативы не наблюдаются, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. По его словам, работодатели в Дагестане будут прибегать скорее к ограничениям в виде отстранения от работы сотрудника, который отказался пройти процедуру вакцинации.

Житель Дагестана Арсен работает преподавателем в школе. Мужчина рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что директор школы призвал коллектив сделать прививку. "К работе не допустят [если не вакцинируются]. Нам нужно будет сдавать медицинские книжки, а без этой справки их не примут", - сообщил он.

Арсен признался, что не планировал прививаться, если бы работодатель не настоял на этом. При этом, по его словам, конкретные сроки прохождения вакцинации не названы, однако коллектив школы должен пройти вакцинацию двумя компонентами вакцины к началу учебного года.

Жительница Махачкалы Патимат работает главным специалистом в одном из косметологических салонов города. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что коллектив центра в курсе того, что необходимо вакцинироваться, работодатель тоже призывает их сделать это, но не настаивает на этом в ультимативной форме. Сама Патимат призналась, что не готова прививаться, так как ещё не совсем уверена в безопасности вакцины. "Меня ещё пугает то, что сами же медработники не прививаются, а делают липовые сертификаты", - сообщила она.

По словам Патимат, некоторые ее знакомые медицинские работники и в Москве, и в Махачкале купили сертификаты о вакцинации.

Гасан, владеющий несколькими кофейнями в Махачкале, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что многие из его нанятых работников не планируют прививаться. Он признался, что не против того, чтобы его работники приобретут сертификаты о вакцинации, не проходя ее. Более того, он готов помочь им в этом.

Бизнесмен рассказал, что в Дагестане много предложений приобрести официальные сертификаты о вакцинации без прохождения процедуры, стоит это от пяти тысяч рублей. Ему, в частности, предлагали приобрести такой сертификат, но он отказался.

Гасан отметил, что недавно переболел коронавирусом, и у него сохранятся иммунитет, но когда иммунитет ослабнет, он готов вакцинироваться.

Житель Дагестана Расул, работающий в одном из бюджетных учреждений, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работодатель настоятельно рекомендует коллективу пройти процедуру вакцинации, называя это "добровольным шагом".

По словам Расула, строгих указаний начальство не даёт и не называет конкретные сроки, в течении которых коллектив должен пройти вакцинацию. Однако, по его словам, по непроверенной информации, работодатель в дальнейшем планирует отстранить от работы не прошедших вакцинацию и отправить их в отпуск без сохранения зарплаты и отпускных.

Житель Махачкалы Гарун, который работает системным администратором в сети магазинов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что работодатель не ознакомил коллектив с постановлением Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан и не советовал всем сотрудникам пройти процедуру вакцинации.

Гарун отметил, что сам читал требования Роспотребнадзора. По его словам, коллеги разделились на две группы - те, кто за вакцинацию, и те, кто не будет проходить процедуру вакцинации ни при каких обстоятельствах.

Мужчина признался, что минимум двое его знакомых приобрели сертификаты без прохождения вакцинации за четыре тысячи рублей, так как им нужно было отчитаться перед работодателем. Сам Гарун признался, что планирует вакцинироваться, но недавно он перенес коронавирус, и пока у него есть иммунитет.

Житель Махачкалы Рамазан, работающий в сфере торговли, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в их компании всего девять сотрудников, и кроме двоих-троих все вакцинировались ещё до требования Роспотребнадзора. По его словам, и оставшиеся сотрудники планируют вакцинироваться в ближайшие дни. При этом, по словам Рамазана, работодатель не принуждал никого к вакцинации.

Как рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском министерстве здравоохранения, по состоянию на 28 июля в Дагестане 233 304 человека получили хотя бы одну дозу вакцины. Сотрудник пресс-службы ведомства сообщил, что кампания по вакцинации идёт везде в республике, дефицита вакцин в Дагестане нет. "Новые поставки поступают и очень быстро развозятся", - добавил он.

По темпам вакцинации на конец июля Дагестан оказался на последнем месте, сообщает 23 июля РБК. В республике первую дозу вакцины получили менее 10% населения (о данным на 22 июля 6,8%), а целиком привито менее 5% (4,4%).

По данным на 28 июля в Дагестане с начала пандемии зафиксировано 41 113 случаев инфицирования коронавирусом, за сутки выявлено 200 случаев. 14 пациентов из числа зараженных умерли за сутки, общее число умерших достигло 1697, пишет стопкоронавирус.рф.

У населения сохраняется настороженное отношение к вакцинации и многие опасаются прививаться, указали опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские врачи. Работодатели принуждают работников делать прививки, что приводит к покупке фиктивных сертификатов, указал руководитель проекта "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.