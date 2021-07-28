Активисты в Майкопе оштрафованы за попытку акции против принудительной вакцинации

28 июля 2021, 19:06

Суд Майкопа назначил по 20 тысяч рублей штрафа двум местным жителям, планировавшим вместе с другими горожанами передать в приемную главы Адыгеи обращение против принудительной вакцинации. Активисты не признали себя виновными в организации несогласованной акции.

Как писал "Кавказский узел", власти Адыгеи используют разные методы к тому, чтобы привлечь к вакцинации как можно больше местных жителей. Так, в июне проводилась акция по раздаче бесплатных билетов на концерты привившимся от коронавируса, ограничена плановая госпитализация тех, кто не сделал прививку. Позже ограничение на госпитализацию были отменены на фоне возмущений жителей. Минздрав Адыгеи пошел на жесткие меры по отношению к непривитым от COVID-19 в условиях тотального недоверия местных жителей к властям и проводимой ими вакцинации, указали опрошенные "Кавказским узлом" врачи.

По данным на 25 июня, Адыгея входила в число регионов, где хотя бы одну дозу вакцины сделали менее 10% населения.

Майкопский городской суд 27 июля признал местных жителей Виталия Тесля и Анну Гражданкину, планировавших участвовать в акции «Иммунный ответ», виновными в нарушении установленного порядка проведения публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ) и назначил обоим по 20 тысяч рублей штрафа. Часть 2 статьи 20.0 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или административный арест на срок до десяти суток.

Акции «Иммунный ответ», участники которых принесли в приемные глав региона и муниципалитета обращения с призывом не нарушать их права принудительной вакцинацией, прошли вчера, 27 июля, во многих городах России. Жители Майкопа также планировали провести такую акцию и создали в соцсетях соответствующие группы. Однако накануне к ним пришли сотрудники полиции, посчитавшие, что в призыве к участию в «Иммунном ответе» кроется призыв к проведению несанкционированного мероприятия, пишет сегодня «Коммерсант».

Суд решил, что Гражданкина и Тесля, состоя в группе «Майкоп имунный ответ» социальной сети «Телеграмм», «разместили намерение организовать либо провести публичное мероприятие без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия по адресу: г.Майкоп, ул.Жуковского, 22, чем совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ», указано в постановлениях суда, опубликованных на сайте Майкопского горсуда.

По адресу улица Жуковского, 22 в Майкопе, согласно сервису «Яндекс-карты», расположена администрация главы Адыгеи и Кабинета министров республики.

"Факт совершения административного правонарушения и вина… подтверждаются собранными по делу относимыми и допустимыми доказательствами: рапортом участкового уполномоченного, письменными объяснениями, справкой о результатах проведенного оперативно-розыскного мероприятия, распечаткой сообщений и протоколом об административном правонарушении", - говорится в постановлениях суда. В них же отмечено, что сами активисты вину не признали.

Как рассказала сегодня Анна Гражданкина, активисты не планировали проводить митинг. "Мы не собирались проводить митинг или пикет. Не было плакатов, звукоусиливающей аппараты, каких-то призывов. Мы планировали просто собраться и коллективно передать наше обращение, действуя строго в правовом поле", - сообщила Анна Гражданкина в интервью «Кавказ.Реалиям»*.

"Насколько мне известно, полицейские приехали к более десяти участникам чата. Причем уже поздним вечером и даже ночью. Вели они себя достаточно уважительно и корректно. Меня и Виталия пригласили проехать с ними в отдел, посчитав, что в наших высказываниях в чате есть призывы к проведению несогласованного мероприятия", - рассказала Анна Гражданкина.

Активистку отпустили домой, где ее ждали трое детей, а Виталий Тесля провел ночь в отделе полиции. Утром 27 июля их отвезли в городской суд, где и было принято решение о штрафе. Гражданкина уточнила, что будет оспаривать постановление Майкопского суда в апелляционной инстанции.

В Адыгее за последние сутки, согласно данным на 27 июня на сайте "Стопкоронавирус.рф", диагноз COVID-19 подтвержден у 55 человек. С начала пандемии коронавирус выявлен у 16 125 человек, 286 человек из числа инфицированных умерли.

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