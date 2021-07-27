Медицинский работник делает прививку от Ковид. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

27 июля 2021, 16:26

Рост числа заражений COVID-19 вынудил отменить плановое лечение в больницах Грузии

3666 случаев заражения коронавирусом зафиксировано сегодня в Грузии, что приближается к показателям пика третьей волны, около половины заболевших инфицированы штаммом "дельта". В больницах страны отменено плановое лечение, чтобы освободить места для пациентов с COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", после того, как открылась запись на вакцинацию Pfizer, за сутки на специальном сайте зарегистрировались 163 тысячи жителей Грузии, забронированы абсолютно все места на вакцинацию Pfizer до 14 августа. 22 июля сотрудники более 20 медучреждений обратились к властям и жителям Грузии с призывом ускорить вакцинацию от коронавируса, так как в стране стремительно растет число зараженных COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшилась, сейчас в стране почти столько же заражений. как на пике третьей волны, сообщил сегодня генеральный директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. "Эпидемия в Грузии обострилась. Сейчас у нас почти столько же случаев заражения, как во время пика третьей волны", - заявил он в эфире "Рустави 2".

Он подчеркнул, что в отличие от предыдущих волн заражения, в Грузии сейчас есть возможности для защиты населения. "26 июля у нас был самый высокий показатель вакцинирования за 24 часа, около 13 800 вакцинированных. На сегодня запланировано до 14 300 прививок. Более половины из них записались на вакцинацию Pfizer, затем идут Sinopharm, Astrazeneca и, наконец, Sinovac", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гамкрелидзе.

В Грузии наблюдается деформация штамма "дельта" - получил распространение так называемый коронавирус "дельта +", отметил заместитель руководителя Центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе. "Около половины случаев заражения вирусом уже вызваны штаммами "дельта". Среди них так называемая "дельта +", которая имеет одну дополнительную мутацию, этот штамм описан и также загружен в мировую базу данных", - сказал он в эфире телекомпании. Имнадзе подчеркнул, что те, кто прошел вакцинацию, также должны носить маски.

Индийский штамм коронавируса ("дельта") постепенно вытесняет остальные штаммы на территории Грузии, отметили эпидемиологи 11 июля.

В связи с создавшейся ситуацией еще больше будет ужесточен контроль за проведением многолюдных свадеб и поминок, указал Гамкрелидзе в эфире телекомпании. По его словам, использование маски по-прежнему актуально и остается главной рекомендацией. 

В стране пока еще есть свободные койки для лечения пациентов с коронавирусом, число новых коек в различных клиниках увеличивается, пояснил Гамкрелидзе. "Сегодня в больницах находятся более 5000 человек. Система здравоохранения выдерживает эту нагрузку. Во время пика, примерно в ноябре, у нас было 7-8 тысяч коек, поэтому ресурс у системы здравоохранения в плане коечного фонда пока есть", - подчеркнул Гамкрелидзе.

По его словам, есть сложности с вызовом скорой помощи, особенно в Тбилиси, но количество коек для пациентов с коронавирусом растет почти ежедневно, 26 июля в больницах Грузии было приостановлено плановое лечение. "Больницы переходят на особый режим и, соответственно, будет высвобожден еще коечный фонд", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гамкрелидзе в эфире "Мтавари архи".

Людям, переболевшим коронавирусом, следует пройти вакцинацию двумя дозами, отметил Гамкрелидзе. По его словам, рекомендация делать вакцину однократно звучала в более ранний период пандемии, когда наблюдался дефицит вакцин. 

За последние сутки в Грузии выявлено 3666 новых случаев коронавируса, выздоровели 1335 человек, 17 пациентов умерли. С начала пандемии в Грузии выявлено 407 689 случаев заражения коронавирусом, 376 088 человек выздоровели и 5731 пациентов скончались. Вакцинацию прошли 418 398 человек, следует из сегодняшней информации на правительственном сайте stopcov.ge.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Грузии отчитались о решении проблемы с дефицитом коек в ковид-госпиталях", "Новые ограничения из-за коронавируса анонсированы в Грузии", "Грузинские врачи встревожены ростом заболеваемости COVID-19 среди детей".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 июля 2021, 19:00

  • Аналитики сочли осужденных сторонников Чельдиева жертвами эффекта толпы

    Участники владикавказской акции протеста против самоизоляции в апреле 2020 года, приговоренные к реальным срокам, не были известны общественности, сообщили редактор портала "ОсНова" Руслан Тотров, блогер Алик Пухаев и адвокат Батраз Кульчиев. Осужденные, по их словам, были только единомышленниками Вадима Чельдиева, которого следствие считает организатором митинга.

27 июля 2021, 18:35

27 июля 2021, 17:50

  • Свидетели назвали невиновными дагестанских Свидетелей Иеговы* 

    Дагестанские Свидетели Иеговы* не допускали экстремистских высказываний, религия предписывает им строго соблюдать установленные государством законы, заявили сегодня в суде вызванные стороной обвинения знакомые подсудимых. Одна из свидетелей заявила о давлении со стороны следствия.

27 июля 2021, 17:00

27 июля 2021, 16:52

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи