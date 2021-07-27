Рост числа заражений COVID-19 вынудил отменить плановое лечение в больницах Грузии

27 июля 2021, 16:26

3666 случаев заражения коронавирусом зафиксировано сегодня в Грузии, что приближается к показателям пика третьей волны, около половины заболевших инфицированы штаммом "дельта". В больницах страны отменено плановое лечение, чтобы освободить места для пациентов с COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", после того, как открылась запись на вакцинацию Pfizer, за сутки на специальном сайте зарегистрировались 163 тысячи жителей Грузии, забронированы абсолютно все места на вакцинацию Pfizer до 14 августа. 22 июля сотрудники более 20 медучреждений обратились к властям и жителям Грузии с призывом ускорить вакцинацию от коронавируса, так как в стране стремительно растет число зараженных COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация в Грузии ухудшилась, сейчас в стране почти столько же заражений. как на пике третьей волны, сообщил сегодня генеральный директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. "Эпидемия в Грузии обострилась. Сейчас у нас почти столько же случаев заражения, как во время пика третьей волны", - заявил он в эфире "Рустави 2".

Он подчеркнул, что в отличие от предыдущих волн заражения, в Грузии сейчас есть возможности для защиты населения. "26 июля у нас был самый высокий показатель вакцинирования за 24 часа, около 13 800 вакцинированных. На сегодня запланировано до 14 300 прививок. Более половины из них записались на вакцинацию Pfizer, затем идут Sinopharm, Astrazeneca и, наконец, Sinovac", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гамкрелидзе.

В Грузии наблюдается деформация штамма "дельта" - получил распространение так называемый коронавирус "дельта +", отметил заместитель руководителя Центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе. "Около половины случаев заражения вирусом уже вызваны штаммами "дельта". Среди них так называемая "дельта +", которая имеет одну дополнительную мутацию, этот штамм описан и также загружен в мировую базу данных", - сказал он в эфире телекомпании. Имнадзе подчеркнул, что те, кто прошел вакцинацию, также должны носить маски.

Индийский штамм коронавируса ("дельта") постепенно вытесняет остальные штаммы на территории Грузии, отметили эпидемиологи 11 июля.

В связи с создавшейся ситуацией еще больше будет ужесточен контроль за проведением многолюдных свадеб и поминок, указал Гамкрелидзе в эфире телекомпании. По его словам, использование маски по-прежнему актуально и остается главной рекомендацией.

В стране пока еще есть свободные койки для лечения пациентов с коронавирусом, число новых коек в различных клиниках увеличивается, пояснил Гамкрелидзе. "Сегодня в больницах находятся более 5000 человек. Система здравоохранения выдерживает эту нагрузку. Во время пика, примерно в ноябре, у нас было 7-8 тысяч коек, поэтому ресурс у системы здравоохранения в плане коечного фонда пока есть", - подчеркнул Гамкрелидзе.

По его словам, есть сложности с вызовом скорой помощи, особенно в Тбилиси, но количество коек для пациентов с коронавирусом растет почти ежедневно, 26 июля в больницах Грузии было приостановлено плановое лечение. "Больницы переходят на особый режим и, соответственно, будет высвобожден еще коечный фонд", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гамкрелидзе в эфире "Мтавари архи".

Людям, переболевшим коронавирусом, следует пройти вакцинацию двумя дозами, отметил Гамкрелидзе. По его словам, рекомендация делать вакцину однократно звучала в более ранний период пандемии, когда наблюдался дефицит вакцин.

За последние сутки в Грузии выявлено 3666 новых случаев коронавируса, выздоровели 1335 человек, 17 пациентов умерли. С начала пандемии в Грузии выявлено 407 689 случаев заражения коронавирусом, 376 088 человек выздоровели и 5731 пациентов скончались. Вакцинацию прошли 418 398 человек, следует из сегодняшней информации на правительственном сайте stopcov.ge.

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