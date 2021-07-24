Восемь человек пострадали при ДТП с "Газелью" под Астраханью

24 июля 2021, 11:07

"Газель" с рабочими перевернулась под Астраханью после столкновения с легковым автомобилем, пострадали семь граждан Узбекистана и один россиянин, сообщили в МВД.

По данным ведомства, авария произошла сегодня рано утром. Водитель ВАЗ-2110, совершая обгон, столкнулся с "Газелью", в кузове которой находились 12 человек. "Это граждане Узбекистана, которые следовали на сельскохозяйственные работы", - проинформировали в Управлении МВД по региону.

В результате аварии пострадали семь иностранцев и пассажир "Лады". Им оказывается необходимая медицинская помощь, диагнозы уточняются, пишет со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

В МВД также заявили, что водитель "Газели" будет привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и самовольное внесение изменений в конструкцию машины.

"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП в Астраханской области 3 мая. В результате столкновения двух автомобилей были госпитализированы с травмами семь взрослых и двое детей.