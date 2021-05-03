Девять человек пострадали при ДТП в Астраханской области

03 мая 2021, 21:46

Семеро взрослых и двое детей госпитализированы с травмами после столкновения двух автомобилей в Черноярском районе Астраханской области.

Авария произошла сегодня на федеральной автодороге между селами Поды и Старица.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, обгоняя грузовик, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Kia Rio, сообщило со ссылкой на Главное управление МВД по Астраханской области ТАСС.

В результате аварии травмы получили водители автомобилей и семь пассажиров, все они госпитализированы, информировало ведомство.

Среди пострадавших - двое детей предполагаемой виновницы аварии. "Трехлетний мальчик и его сестра, у них диагностированы ушибы и закрытая черепно-мозговая травма", - процитировало сообщение полиции РИА "Новости". Две женщины, которые находились в салоне Kia Rio, получили тяжелые травмы и находятся в реанимации, говорится в сообщении.

На сайте Главного управления МВД по Астраханской области информации об аварии по состоянию на 21.45 мск сегодня нет.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2020 года пассажирский микроавтобус, следовавший из Грозного в Астрахань, перевернулся на трассе. Погиб водитель, восемь пассажиров госпитализированы.