Число задержанных по делу о беспорядках в Тбилиси возросло до 26

20 июля 2021, 12:47

Полицейские задержали одного подозреваемого по делу о беспорядках в Тбилиси 5 июля, и общее число задержанных по этому делу достигло 26, отчиталась МВД Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 июля во время беспорядков на акциях протеста против гей-парада в Тбилиси, по подсчетам журналистов, были избиты 53 представителя СМИ. Прокуратура признала потерпевшим 41 человека, среди которых 35 журналистов. В групповом насилии были обвинены 24 человека. 16 июля были предъявлены обвинения последним двум из них.

МВД Грузии задержало еще одного подозреваемого в совершении насилия во время акции против "Тбилиси Прайда" 5 июля, сообщило ведомство. "По факту угрозы насилия в отношении журналиста во время профессиональной деятельности, незаконного вмешательства, преследования с насилием или угрозой насилия, насилия, совершенного группой лиц, всего задержаны 26 человек", – привел сегодня сообщение министерства грузинский "Первый канал".

Из этого числа 22 человек задержаны за угрозы насилием в отношении журналиста во время выполнения им профессиональной деятельности и преследования с насилием или угрозы насилием. Еще трое задержаны в связи с вторжением в офис "Тбилиси Прайда", участием в групповом насилии, преследовании с насилием или угрозой насилия. Кроме того, один человек задержан за насилие в отношении гражданина, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Напомним, что с 1 по 5 июля в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". Акции переросли в столкновения, которые закончились задержаниями. 11 июля родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым в его доме. Журналист был сильно избит 5 июля во время беспорядков в Тбилиси, 13 июля он был похоронен в Тбилиси. После его смерти журналисты проводят в Грузии акции протеста.