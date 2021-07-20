Кладбищенская агитация за вакцинацию на Ставрополье возмутила пользователей Instagram

20 июля 2021, 06:03

Мэр Невинномысска Михаил Миненков опубликовал на своей странице в соцсети Instagram обращение директора городского кладбища Олега Колпакова с призывом вакцинироваться. При этом Колпаков обращается к горожанам, стоя на кладбище. Многих пользователей соцсети возмутил выбор места для агитации.

Видеоролик мэр Невинномысска Михаил Миненков опубликовал на своей странице в Instagram 19 июля.

"Я не хочу вас агитировать, и сам не люблю пустой рекламы, пустой агитации. Я хочу вам показать, насколько разрослось наше кладбище за время пандемии", - сказал Олег Колпаков.

"Посмотрите, какие площади занимают захоронения. И это уже не цифры, это люди. Я скажу, что если до пандемии по учету захоронений у нас проходило в городе по 110-113 человек - а они проходят все через специализированную муниципальную похоронную службу, то сейчас в пиковых значениях мы хоронили, вот, в январе этого года до 196 человек. По 70 человек дополнительно захораниваем из-за эпидемии. Это уже не цифры, это не агитация, это нашил родные люди, это наши близкие", - рассказал директор кладбища.

Колпаков заявил, что государство делает все, чтобы уберечь граждан от коронавируса, дает возможность "бесплатно вакцинироваться и поддержать свой иммунитет".

"Сегодня на дворе век визуалистов. Видеоряд может сказать больше, чем цифры", - написал мэр Невинномысска Михаил Миненков в комментарии к видеоролику. Он также отметил, что "еще одной приметой времени" является "деление на тех, кто понимает, что без вакцинации мы не остановим болезнь, и тех, кто уперся в бредовую идею "чипизации", сырой вакцины и желания как-то уменьшить нагрузку на почву, как-то извести население".

По данным на 06.00 мск сегодня, 20 июля публикация мэра Невинномысска набрала 16 941 просмотр и 491 комментарий. Многие пользователи раскритиковали такого рода агитацию. "Отвратительно использовать кладбище в качестве убедительности", - отметила zhanna_rogovenko.

"Самая худшая агитация, он бы еще в морг пришел", - написала kristinakiseleva477.

"Какая-то уж очень странная и навязчивая забота государства о простых людях", - считает stanislav.riabokon.

"Кто дал право записывать на фоне могил контент? Это уже ни в какие рамки не входит", - возмутился oleq.ru.

"Вирус есть, но это не повод его рекламировать на фоне могил", - написал igormedvedev4446.

Некоторые пользователи, впрочем, не обратили внимание на особенности агитации, но отметили важность вакцинации.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", 19 июля Духовное управление мусульман России призвало верующих привиться от COVID-19.