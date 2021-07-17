Жители Волгоградской области поспорили о строительстве дороги в Волго-Ахтубинской пойме

17 июля 2021, 18:14

Противники строительства дороги и вырубки дубов в Волго-Ахтубинской пойме собрали около 200 подписей под обращением к президенту и в Генпрокуратуру. К месту сбора подписей подъехали и сторонники строительства, которые заявили, что устали от пробок на существующей трассе.

Как писал "Кавказский узел", в июне Минприроды России, несмотря на протесты экологов и местных жителей, разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму и вырубку части дубовой рощи. 7 июля около 50 протестующих собрались на месте строительства и потребовали от прокуратуры и полиции провести проверку в связи с запланированной вырубкой дубов. 8 и 9 июля в Волгограде прошли шесть одиночных пикетов против строительства трассы через пойму. 13 июля активисты зафиксировали вырубку в пойме 42 дубов и передали материалы об этом в правоохранительные органы.

Противники вырубки дубов считают, что трассу можно проложить и по другому маршруту, без значительного ущерба для экологии. Еще в 2020 году они подавали в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства собственный альтернативный проект дороги. Активистов поддержал "Гринпис", который усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке.

Сбор подписей сопровождался дискуссией между местными жителями

Сегодня в течение четырех часов, с 12.00 до 16.00 мск, проводился сбор подписей под обращением против вырубки деревьев и за альтернативный вариант дороги. Сборщики подписей стояли на повороте с трассы Краснослободск - Средняя Ахтуба в поселок Лебяжья Поляна, где уже начаты работы по строительству дороги. Желающие подписать обращение приезжали на машинах. Наряду с ними приехали и сторонники реализуемого варианта строительства дороги. Обе группы вступали друг с другом в дискуссии, сторонники строительства снимали происходящее на фото и видео. Местный житель, представившийся Сергеем Александровичем, в дискуссии со сборщиками подписей обвинил их в корыстном интересе. "Вам по 10 тысяч платят за это", - заявил он, не пояснив, откуда у него такая информация.

На повороте на Лебяжью поляну стояли машины ДПС и дежурили полицейские. Въезд на само место строительства сначала был открыт, потом на въезде туда натянули сигнальную ленту и проезд перегородила машина стройкомпании, передал корреспондент "Кавказского узла".

Обращение адресовано в Генпрокуратуру и администрацию президента. Там утверждается, что ведущиеся сейчас на территории природного парка работы по снятию плодородного слоя почвы и уничтожению зеленых насаждений противоречат федеральным законам "Об особо охраняемых природных территориях", "Об охране окружающей среды", "О животном мире" и в целом целям создания природного парка.

"Строительство указанной автодороги в зоне агроландшафтов запрещено <...>, строительство дороги влечет за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта и нарушает режим природного парка. <...> четырехполосная дорога станет непреодолимым препятствием для животных, обитающих на территории природного парка. <...> на территории природного парка обитает и произрастает большое количество объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской федерации и Волгоградской области", - говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В пресс-службе областной администрации корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в Среднеахтубинском районе возле съезда на Лебяжью поляну специалисты подрядной организации продолжают земляные работы на участке строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Работы развернуты на участке в 83 тысячи квадратных метров. Весь плодородный слой грунта размещается на специальных площадках и будет использован для формирования откосов новой автомагистрали. В пресс-службе отметили, что подрядная организация использует ранее созданные строительные площадки, которые применялись для размещения техники стройматериалов при возведении первого и второго пусковых комплексов. Ежедневного на объекте задействовано 30 единиц спецтехники. Там также пояснили, что ранее начаты работы по лесовосстановлению - более 200 саженцев дубов, сосен и акаций высадят на территории Среднеахтубинского района.

Активисты собрали около 200 подписей

За сегодняшний день под обращением удалось собрать около 200 подписей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов, Иван Иванов. Он пояснил, что место для сбора подписей было выбрано с учетом удобства для местных жителей. "Всегда обвиняют людей, которые выступают за сохранение дубов, в том, что они сидят в Волгограде, не знают, что происходит на месте, и ставят свои подписи, игнорируя мнение местных жителей", - сказал он.

По словам Иванова, активисты рассчитывают собрать несколько сот подписей. Он посетовал на бездействие природоохранной прокуратуры.

"Будут уничтожены тысячи деревьев, в том числе особо ценные дубы, которые, по законодательству, рубить не разрешено. Но администрация Волгоградской области, чтобы избежать уголовной ответственности для многих чиновников, буквально две недели назад внесла изменения в действующее региональное законодательство и вычеркнула пункт, что запрещено рубить дубы. Расплывчато прописали, что дубы можно рубить только при определенных условиях. Но кто эти условия будет проверять и соблюдать, в положении не прописано. При этом в законах «Об охране окружающей среды» и «Об особо охраняемых природных территориях» имеются прямые запреты запреты на те действия, которые сейчас совершает строительная компания. Будет причинен большой вред экосистеме, вырубка дубов приведет к опустыниванию, засушиванию климата. Потому что микроклимат в дубравах особый и помогает обогащать кислородом воздух", - отметил Иванов.

Действующее природоохранное законодательство позволяет строительство трассы лишь по существующей дороге либо в зонах отвода, которые уже отнесены к зонам интенсивного природопользования, указал член общественной палаты Волгограда Михаил Соломонов, который также собирал подписи. "Сейчас работы продолжаются, несмотря на наши обращения в полицию. Поэтому мы решили собирать подписи и отправлять обращение в прокуратуру. Будем писать на обеспечительные меры, чтобы работы были приостановлены до конца проверки", - заявил он.

По словам Соломонова, из-за нарушения гидрорежима поймы уровень в колодцах опустится еще ниже, чем сейчас, и у местных жителей возникнут проблемы с водой. "Поскольку вырубаются зеленые щиты, поселки, которые располагаются на данной территории, будут подвержены еще более резкому природному воздействию. Зимой будет холоднее из-за ветров, летом – еще жарче из-за пылевых бурь", - сказал Михаил Соломонов корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер Игорь Семенников пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что решил поставить подпись, потому что "с проектом не согласен - вырубают легкие Волгограда". "Даже не только Волгограда, но и Астрахани. Обещают 200 тысяч саженцев посадить, но и я думаю, их и сажать не будут", - предположил подписант обращения.

Необходимо сохранить Волго-Ахтубинскую пойму в том виде, в каком она есть, сказала корреспонденту "Кавказского узла" подписантка обращения Тамара Гродникова. "Необходимо сохранить дубы. Также необходимо провести трассу. Поэтому администрация должна найти вариант, при котором возможно решить и тот, и другой вариант. У нас степная зона, нам не хватает, кислорода, тени", - добавила она.

Дорога важна, но нельзя уничтожать природный памятник ЮНЕСКО, объяснил причину подписания обращения эколог Роман Себекин. "Не просто так там произрастают дубы, имеются краснокнижные животные и растения - это последнее естественное нерестилище осетровых осталось в природе, и вообще экосистема не должна уничтожаться. У нас в Волгограде 4% лесов от всей Волгоградской области. Это единственные, наверное, зеленые насаждения, до которых можно добраться буквально в течение 15 минут. Мы за дорогу, но хотим, чтобы она была построена в законных условиях, а не росчерком пера, уничтожающим целый природный комплекс", - сказал эколог корреспонденту "Кавказского узла".

Местные жители пожаловались на пробки

Сторож на стройплощадке Сергей сказал корреспонденту "Кавказского узла", что живет неподалеку и выступает за дорогу. "Дубы что в этом месте сносить, что в другом. Но я уже не буду так переживать, как дочка дорогу перейдет, и пробок не будет", - пояснил он. По словам мужчины, существующая дорога аварийная. "А если ее расширят и будет четыре полосы, будет вообще кошмар. Объездная дорога [через пойму] будет безопасней", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Приехавший на место сбора вместе с семьей Владимир также сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "здесь должна быть нормальная объездная дорога".

Жительница Лебяжьей поляны Наталья рассказала "Кавказского узла", что живет в поселке уже 15 лет, работает бухгалтером. "Дорога очень нужна. Мы очень ее ждем. Вырубка зеленых насаждений в не сильно большом количестве [планируется], я смотрела план. Но дорога край [как] нужна. Мы с ребенком постоянно стоим в пробках, очень тяжело", - пожаловалась она.