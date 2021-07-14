Активисты заявили о вырубке деревьев в Волго-Ахтубинской пойме

14 июля 2021, 13:12

В Волго-Ахтубинской пойме вырублены более 40 деревьев, указали противники вырубки дубов в заявлении в полицию, потребовав найти и привлечь виновных к уголовной ответственности. Они призвали земляков обращаться в Генпрокуратуру и к президенту, чтобы не допустить строительства автотрассы через пойму.

Как писал "Кавказский узел", в июне стало известно, что Минприроды России разрешило строить дорогу через Волго-Ахтубинскую пойму, вырубив для этого часть дубовой рощи. 7 июля около 50 жителей Волгоградской области собрались на месте строительства дороги и потребовали от прокуратуры и полиции провести проверку в связи с запланированной вырубкой дубов. 8 и 9 июля активисты провели в Волгограде шесть одиночных пикетов и призвали прекратить строительство дороги, из-за которого уничтожаются вековые дубы в пойме.

В начале 2021 года министерство природных ресурсов и экологии России не согласовало проект властей Волгоградской области о вырубке дубов для строительства дороги в Волго-Ахтубинской пойме. Выбранный вариант строительства трассы пройдет с минимальными потерями для жителей поймы, заверили в администрации региона.

Противник вырубки деревьев в Волго-Ахтубинской пойме Михаил Соломонов сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что вчера, 13 июля, побывал в пойме, зафиксировал вырубку 42 деревьев и вызвал полицию.

"Мы зафиксировали снос зелёных насаждений в количестве 42 деревьев (тополя, ивы, вязы и другие), не считая кустарников. На место была вызвана оперативная группа полиции и написано заявление на привлечение к уголовной ответственности нарушителей за снос зелёных насаждений. Сначала в заявлении написали, что вырублено 26 деревьев, потом с полицейскими пересчитали, и они сами попросили исправить в заявлении на 42", – сказал он.

Эколог Роман Себекин также был 13 июля на месте вырубки. По его словам, там было четыре человека, которые пилили деревья и не показали разрешение на вырубку деревьев. "Встретили нас агрессивно очень. К Михаилу [Соломонову] подошел человек с бензопилой с угрожающим видом – чтобы не подходили к месту и не смотрели. Когда мы ходили по площадке, большегруз пытался на Михаила наехать и потом на меня. Мы вызвали полицию. Пилившие лес скрылись с места с происшествия очень быстро. Прекратили работу и свою "лежанку", где отдыхали, зачистили так, что даже окурков не осталось. Полицейские провели замеры территории, посчитали вырубленные деревья. Думаю, это десятая часть вырубленных деревьев, потому что они работают уже не первый день, много деревьев вывезено с грунтом и закатано под грунт", – рассказал эколог корреспонденту "Кавказского узла".

Управление МВД по Волгоградской области, по состоянию на 13.10 мск, не сообщило на своем сайте о начале проверки по заявлению активистов.

Противники вырубки деревьев призвали людей обращаться в Генпрокуратуру и к президенту

Активисты призывают "всех, кто хочет сохранить природный парк", писать обращения в Генпрокуратуру и аппарат президента, добавил Михаил Соломонов. "Это единственный способ повлиять на ситуацию, потому что здесь администрация пытается оказать воздействие и на защитников, и на депутата", – пояснил он.

Депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов, также выступающий против строительства трассы через Волго-Ахтубинскую пойму и 7 июля участвовавший в сходе, 9 июля был исключен из фракции "Единой России". В правящей партии пояснили, что Осипов исключен "за действия, дискредитирующие фракцию и за поведение, несовместимое со статусом депутата". Политологи связали его исключение с попыткой "Единой России" набрать очки перед сентябрьскими выборами.

Призыв к людям написать обращения в Генпрокуратуру и аппарат президента запущен в соцсетях, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" активист Иван Иванов. "Чтобы люди отреагировали и сделали тот шаг, который они могут сделать для решения ситуации", – сказал он.

11 июля сотрудники полиции задержали участницу схода противников вырубки дубов Татьяну Дмитриеву, объявив ее нарушительницей правил проведения пикетов. На следующий день Краснослободский суд вопреки показаниям свидетелей в пользу Дмитриевой оштрафовал ее на 20 тысяч рублей за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Татьяна Дмитриева сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что начала получать смс с угрозами. "Хочу сказать тем, кто пытается меня травить, прекратить эту затею. Все прекрасно понимают, что [попытки] наказать и напугать одного, хоть таким образом делаются для того, чтобы боялись все", – сказала она.

Напомним, 15 октября 2020 года жители Волго-Ахтубинской поймы обратились в природоохранную прокуратуру, потребовав не допустить вырубки дубов при строительстве автотрассы. 24 октября 2020 года местные жители направили в облкомитет транспорта и дорожного хозяйства свой проект дороги, который не предполагает вырубки вековых дубов. "Гринпис" усомнился в законности положительного заключения о втором этапе строительства дороги в природном парке и поддержал активистов.