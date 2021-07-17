Фермеры Кабардино-Балкарии потребовали прямого ответа чиновников на вопросы о субсидировании

17 июля 2021, 05:00

Представители общественных организаций Кабардино-Балкарии отказались обсуждать по видеосвязи с региональным Минсельхозом вопрос распределения сельскохозяйственных субсидий. Они потребовали письменно ответить на поднятые ими вопросы в открытом обращении к властям республики.

Как ранее сообщал "Кавказский узел", 24 мая представители общественных организаций Кабардино-Балкарии направили письмо в Счетную палату России, министерству сельского хозяйства России, главе Кабардино-Балкарии и прокурору республики, в котором говорилось, что из выделенных государством субсидий в размере 650 миллионов рублей на поддержку сельхозпроизводителей в 2020 году 450 миллионов, то есть 69 процентов от всей суммы, было отдано шести крупным сельхозпроизводителям. При этом заявки 220 мелких сельхозпроизводителей не были удовлетворены. Также авторы письма пожаловались на непрозрачное распределение субсидий и нарушение закона. Они просили контролирующие органы проверить изложенные факты и принять меры.

Ранее руководитель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов КБР Зоя Аликаева жаловалась, что гранты и субсидии для фермерских хозяйств в республике распределяются неравномерно. Так, почти не получают поддержку из бюджета животноводы из горных селений.

Ответ на указанное письмо был получен его авторами 9 июля от Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии. "В данном ответе нам предложили провести видеоконференцию с представителями министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии, чтобы обсудить изложенные нами в письме от 24 мая вопросы. Мы подумали и отказались", – рассказал 16 июля корреспонденту "Кавказского узла" Жантемир Губачиков.

Причиной отказа, по его словам, стало наличие опыта такого "обсуждения". "После нашего обращения к прокурору по аналогичному поводу в 2020 году с конкретными предложениями по совершенствованию механизма предоставления субсидий, нам было предложено обсудить наши предложения с представителями Минсельхоза в режиме видеосвязи. В ходе такого общения нам стало очевидно, что наши идеи их не интересуют. Они нас даже не слушали, превратив конструктивный диалог в спор, и пытаясь нас же в чем-то обвинить", – пояснил Губачиков.

Помня об этом мероприятии, на этот раз представители общественных организаций Кабардино-Балкарии, по словам Губачикова, отказались от такого формата обсуждения и потребовали письменного ответа на свое письмо с подробными разъяснениями, на каком основании один участник конкурса получает 160 млн рублей субсидии, второй – 50 млн, а другие – ничего. Каким правилом, или нормативным актом руководствуется Минсельхоз Кабардино-Балкарии при столь щедром субсидировании одних и тех же лиц.

Губачиков указал, что в соответствии с пунктом 6 статьи 8 ФЗ №59 "О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ", запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. "Поэтому в данном случае Минсельхоз КБР не в праве проводить рассмотрение нашего обращения. Однако, в нарушение этого запрета, наше обращение направлено Минсельхозу КБР, чьи действия нами оценены как коррупционные", – указывается в повторном обращении. Авторы письма просят адресатов своего обращения дать им ответ по существу поставленных вопросов.

Минсельхоз Кабардино-Балкарии объяснил разницу размера субсидий

Ранее "Кавказский узел" направил в Минсельхоз Кабардино-Балкарии запрос о порядке распределения субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства. В ответе за подписью министра сельского хозяйства Сижажева Х.Л. говорится, что в 2020 году ведомством было рассмотрено 1093 заявки на получение субсидий, из которых 889 удовлетворены полностью либо частично. На получение грантов поступило 466 заявок, из которых удовлетворены 73.

Далее в письме перечислено по каким направлениям и какому количеству сельхозпроизводителей были выделены субсидии и гранты. В частности, на поддержку растениеводства – 369, на поддержку животноводства – 238, на мелиорацию – 83, и так далее.

В ответе указывается, что размеры предоставляемых субсидий устанавливаются либо в процентах от затрат, либо делением объема имеющихся средств на количество принятых к субсидированию гектаров, голов, килограмм, и так далее. Победители конкурсных отборов определяются по количеству набранных баллов в соответствии с системой установленных критериев. "Распространяемые в СМИ недостоверные данные о приоритетной поддержке крупных сельхозпроизводителей основаны на неверном толковании принципов и механизмов существующих мер государственной финансовой поддержки сельхозпроизводства", – говорится в ответе ведомства.

Далее указывается, что "размеры предоставляемых субсидий прямо пропорциональны расходам, понесенным заявителями. К примеру, заявитель осуществил платеж по кредиту в размере 100 рублей, из которых проценты составили 10 рублей. Такому заявителю полагаются субсидии в размере около 7 рублей. Другой заявитель осуществил строительство крупного селекционно-семеноводческого центра стоимостью 500 млн рублей, возмещение составило 100 млн рублей (20 процентов от затрат). Очевидно, что сопоставление сумм полученных субсидий является некорректным", – сказано в информации.

Там же приводится, какие повышающие коэффициенты предусмотрены для садов интенсивного типа: с плотностью посадки свыше 1250 растений на 1 га – не менее 1,4; свыше 2500 растений на 1 га – не менее 1,7; свыше 3500 растений на 1 га – не менее 3.

Получателями субсидий в 2020 году стали с площадью закладки до 10 га – 10 обратившихся, от 10 до 30 га – 9 , свыше 30 га – 8 . Указанным получателям средств предоставлены как на закладку новых садов, так и на уход за уже заложенными садами.

"В связи с ограниченностью средств действительно было отказано большому количеству заявителей, подавших документы в более поздние сроки, среди которых есть как небольшие хозяйства до 10 га, так и относительно крупные – более 30 га. Последовательность предоставления субсидий в соответствий с очередностью поступления документов заявителей действует с 2017 года", – говорится в ответе Минсельхоза Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" также писал, что фермер Хазретали Жемухов из селения Псынадаха обратился в прокуратуру после отказа Минсельхоза Кабардино-Балкарии в выдаче гранта на развитие подсобного хозяйства. В декабре 2020 года надзорное ведомство поддержало фермера, отметив, что при проведении конкурсного отбора членами конкурсной комиссии могли использоваться подложные документы. 20 мая Верховный суд Кабардино-Балкарии направил дело Жемухова на новое рассмотрение.