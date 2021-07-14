Минздрав Кабардино-Балкарии заявил о всплеске заболеваемости COVID-19 среди детей

14 июля 2021, 22:57

В Кабардино-Балкарии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей. По данным регионального Минздрава, самому младшему пациенту с коронавирусом - один месяц.

Как писал "Кавказский узел", с 12 июля на базе второй горбольницы Нальчика начал работу госпиталь для пациентов с коронавирусом. Лечение в медучреждениях республики проходят 509 человек с СOVID-19 или подозрением на коронавирус. 5 июля городская больница № 2 в Нальчике прекратила плановый прием пациентов и вернулась к работе с зараженными коронавирусом в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Всего в регионе действуют три ковидных госпиталя.

"На сегодняшний день в республике отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди детей, - цитирует представителя Минздрава КБР "Интерфакс". - В госпитале на базе ГКБ №1 терапию получают 16 несовершеннолетних пациентов, как с подтвержденными, так и не подтвержденными тестами на ковид".

По словам источника, в числе заболевших - младенец в возрасте одного месяца. Дети получают необходимое лечение, трое из них уже идут на поправку, отметили в ведомстве. По данным Минздрава, у остальных течение болезни оценивается как средней тяжести.

Новость о росте заболеваемости среди детей, опубликованная в Instagram-паблике chp.kbr, за 10 часов набрала 15,3 тысячи просмотров и более 130 комментариев. Многие пользователи соцсети высказывают опасения, что на фоне сообщений о росте заболеваемости коронавирусом детей будет принято решение об их обязательной вакцинации.

"Я примерно понимаю к чему это все, но не дождётесь, мои дети не крысы, чтобы на них опыты проводить", - пишет olesiakha8. "Пока всем поголовно, включая детей не сделают прививку, не успокоятся", - сетует urusovaluda07. "Пока всем поголовно, включая детей не сделают прививку, не успокоятся", - сетует urusovaluda07.

"Если даже скажут, без вакцины не пустим в школу, не соглашусь, а мне все равно на эту школу...", - пишет musulmanka9381.

"Если в школу и в садик не пустят, дома будут сидеть", - солидарен пользователь __hhh__125. "Если в школу и в садик не пустят, дома будут сидеть", - солидарен пользователь __hhh__125.

Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".