14 июля 2021, 22:57
Минздрав Кабардино-Балкарии заявил о всплеске заболеваемости COVID-19 среди детей
В Кабардино-Балкарии растет заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей. По данным регионального Минздрава, самому младшему пациенту с коронавирусом - один месяц.
Как писал "Кавказский узел", с 12 июля на базе второй горбольницы Нальчика начал работу госпиталь для пациентов с коронавирусом. Лечение в медучреждениях республики проходят 509 человек с СOVID-19 или подозрением на коронавирус. 5 июля городская больница № 2 в Нальчике прекратила плановый прием пациентов и вернулась к работе с зараженными коронавирусом в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Всего в регионе действуют три ковидных госпиталя.
"На сегодняшний день в республике отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди детей, - цитирует представителя Минздрава КБР "Интерфакс". - В госпитале на базе ГКБ №1 терапию получают 16 несовершеннолетних пациентов, как с подтвержденными, так и не подтвержденными тестами на ковид".
По словам источника, в числе заболевших - младенец в возрасте одного месяца. Дети получают необходимое лечение, трое из них уже идут на поправку, отметили в ведомстве. По данным Минздрава, у остальных течение болезни оценивается как средней тяжести.
Новость о росте заболеваемости среди детей, опубликованная в Instagram-паблике chp.kbr, за 10 часов набрала 15,3 тысячи просмотров и более 130 комментариев. Многие пользователи соцсети высказывают опасения, что на фоне сообщений о росте заболеваемости коронавирусом детей будет принято решение об их обязательной вакцинации.
Динамика распространения коронавируса, в том числе на юге России, отражена в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Автор: "Кавказский узел"